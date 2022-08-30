Готовь Санду летом

В Молдавии, получившей вместе с Украиной статус кандидата на вступление в ЕС, готовятся к трудной политической осени и зиме. На республику разом посыпались все мыслимые кризисы, а ответственность за экономические и социальные проблемы оппозиция возлагает на проевропейскую власть, прямо заявляя, что руководство страны следует сменить как можно скорее. В первых рядах борцов с нынешним правительством — политики, ориентированные на Россию или как минимум выступающие за диалог с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фоне развивающегося энергетического кризиса и ряда других проблем политическую войну президенту Молдавии Майе Санду объявил целый ряд местных политиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На фоне развивающегося энергетического кризиса и ряда других проблем политическую войну президенту Молдавии Майе Санду объявил целый ряд местных политиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 29 августа в Карловом университете в Праге, высказался за расширение ЕС, в том числе за счет вхождения в союз Украины, Молдавии и Грузии. «Страны Западных Балкан, Украина, Молдавия и в дальнейшем Грузия должны стать частью ЕС»,— сказал он, отметив, что такое расширение отвечает интересам Евросоюза.

Для Кишинева, который вместе с Киевом в июне обрел статус кандидата на вступление в Европейский союз, такое заявление лидера одной из самых влиятельных стран в ЕС однозначно важный сигнал и хорошая новость. Топовые европейские политики раньше предпочитали более туманно высказываться о европейских перспективах постсоветских стран, за влияние на которых Москва конкурировала с Западом. И пыталась укрепить это влияние разными способами, не исключая применение военной силы.

Молдавия, отметившая 28 августа 31-ю годовщину своей независимости, за три десятка лет неоднократно переходила «из рук в руки»: власть там брали и политики, ориентированные на Россию, и те, кто выступал за исключительно западный вектор движения страны. Сейчас страной руководят представители последнего лагеря: парламент контролирует партия «Действие и солидарность», созданная президентом Майей Санду. Эта же партия сформировала и правительство республики.

При таком раскладе можно было бы не волноваться по поводу стабильности власти, если бы в этом году на Молдавию не свалились все кризисы сразу: энергетический, связанный с ростом цены на российский газ, экономический, спровоцированный предыдущим, кризис беженцев, которые массово стали покидать Украину из-за боевых действий там. И все это на фоне никуда пока не исчезнувшего коронавируса.

Идеальный шторм, в котором оказалась страна, привел к ощутимому падению популярности и президента, и пропрезидентской партии.

Этим пытается воспользоваться оппозиция. Жестче всех власть критикуют партии, либо считающиеся пророссийскими, либо выступающие как минимум за диалог с Москвой. Это Партия социалистов, Партия коммунистов и партия беглого молдавского бизнесмена Илана Шора под названием «Шор». Последний является депутатом молдавского парламента, но из-за уголовного дела в связи с участием в мошеннической схеме по выводу из молдавских банков $1 млрд бежал в Израиль.

Оттуда он регулярно напоминает о себе громкими заявлениями. Последнее было посвящено ценам на газ. «Я хочу обратиться напрямую к правительству Российской Федерации и руководству "Газпрома" с просьбой согреть наши дома. И помочь нашей Молдове обрести истинную независимость. Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан и калечить нашу экономику»,— заявил Илан Шор в видеообращении.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, находящийся с весны под домашним арестом в связи с обвинениями в пассивной коррупции, незаконном обогащении, измене родине и финансировании политической партии преступной организацией, также не дает забыть о себе. В своем Telegram-канале он описал сценарий борьбы с властью и за власть и даже обозначил временные рамки. «Нас ждут очень тяжелые осень и зима, и только от нас зависит, будут ли они последними для Майи Санду и ее режима. Если мы не отправим их в отставку в ближайшие месяцы, Молдовы не станет. Нужно забыть про идеологические и другие разногласия и объединиться. Нужно собрать 100–150 тыс. человек на площади Великого национального собрания в октябре-ноябре и поставить точку. Вместе скинем их, а после пусть каждый идет на досрочные выборы со своей идеологией, но бороться нужно единым фронтом и до конца!» — призвал к единению оппозиционных сил господин Додон.

Еще один экс-президент, лидер коммунистов Владимир Воронин, тоже называет самой большой проблемой рост цен на газ. «Власть не хочет решать газовый вопрос, потому что они не хотят ехать в Москву. Будем ли мы иметь возможность рассчитываться за потребленный газ в зимний период? Я очень сомневаюсь, так как цена растет еженедельно»,— заявил он в одном из недавних интервью агентству «Спутник Молдова».

Господин Воронин уверен, что страну ждет «гуманитарная катастрофа», если ее руководство «не подаст в отставку или не найдет газ по приемлемой цене».

Политическую войну Майе Санду, ее партии и правительству объявил и мэр Кишинева Ион Чебан. Известный в стране амбициозный политик, также имеющий контакты с Москвой на самых разных уровнях — от мэра российской столицы до федеральной власти,— на прошлой неделе заявил о запуске партии под названием «Национальное альтернативное движение». Кому он собирается стать альтернативой, господин Чебан не скрывает.

«Я знаю, что люди ждут альтернативы, люди потеряли доверие, они разочаровались в нынешнем так называемом стерильном руководстве, которое потерпело полное фиаско, как своими людьми, так и своими действиями или скорее бездействиями. Эта некомпетентная власть прикрывается региональной ситуацией, мировым кризисом, любой ситуацией для того, чтобы не делать ничего из того, что они обещали. Виноваты все, только не они»,— заявил кишиневский мэр. Как и многие политики, он тоже говорит о катастрофе, которая случится, если не сменить власть: «Я понимаю, что если мы не вмешаемся немедленно, то рискуем потерять страну».

При этом Ион Чебан, ранее вместе с Игорем Додоном работавший в партии социалистов, объявил о том, что его партия помимо возрождения, модернизации, независимости и нейтралитета Молдавии выступает еще и за европейскую интеграцию. За евроинтеграцию он обещает «бороться и действовать».

Что сумеет противопоставить власти амбициозный господин Чебан, говорить пока рано. Но у мэра молдавской столицы немало сторонников, в том числе среди горожан. За несколько лет в кресле градоначальника он сумел улучшить облик города, всеми силами работал на имидж технократа и хозяйственника, а также старался не давать поводов упрекнуть его в симпатиях Западу или Востоку.

Но в проевропейскость градоначальника, решившего стать политиком республиканского уровня, верят далеко не все. Глава исследовательского центра WatchDog Валериу Паша полагает, что мэру с социалистическим прошлым еще нужно доказать, что он действительно выступает за евроинтеграцию. «Осудить агрессию России, например,— привел эксперт пример теста в разговоре с “Ъ”.— Считаю, это напускная прозападность и подстраивание под политическую конъюнктуру. Давно было понятно, что будут готовить центристский политический проект, чтобы и вашим, и нашим. То, что его курируют из Москвы, мне кажется очевидным».

«У власти все далеко не идеально, сложная экономическая и социальная ситуация»,— продолжает Валериу Паша. Но при этом указывает, что и оппозиция не смогла предложить обществу ничего внятного. «В плане политической повестки, которую можно предложить и убедить общество, все не ахти. Но пока оппозиция не способна убедить общество, что она представляет собой здоровую альтернативу»,— сказал эксперт.

Бывший молдавский вице-премьер Владислав Кульминский, как и многие, считает наиболее критическим временем с точки зрения экономической ситуации и, как следствие, с точки зрения стабильности, предстоящие осень и зиму. Но, по его словам, молдавское общество демонстрирует высокий уровень сплоченности, поскольку понимает, что цена дестабилизации может быть чрезвычайно высока.

В беседе с “Ъ” господин Кульминский отметил, что в сегодняшней Молдавии невозможно предложить повестку, альтернативную евроинтеграции. «Статус страны-кандидата — большое геополитическое достижение, которое сложно критиковать. Это успех власти. Да, в стране сложная социально-экономическая ситуация, но правительство старается найти деньги на то, чтобы компенсировать людям растущие тарифы, обуздать инфляцию»,— указал бывший чиновник на сильные стороны власти.

Роста митинговой активности он не исключает. Но полагает, что большая протестная волна может дестабилизировать ситуацию по всей стране, включая ее приднестровский регион. «Сегодня Молдова в сложных геополитических обстоятельствах, и сегодняшнее правительство хорошо справляется с маневрированием. Если баланс разрушить, страна попадет в зону турбулентности. Любым оппозиционерам можно и нужно выдвигать требования об изменении экономики, но попытки переворота могут привести к дестабилизации всей страны. И ничье положение это точно не улучшит»,— говорит Владислав Кульминский.

Валериу Паша, впрочем, указывает на то, что пока оппозиция не представляет собой сколько-нибудь серьезную угрозу власти.

«Оппозиция не способна мобилизовать общество, даже если уровень разочарования высокий из-за экономической ситуации. За Шором, социалистами и коммунистами люди не идут, и это видно по их митингам. Додон, судя по некоторым опросам, самый популярный лидер оппозиции в стране, а его сторонники с трудом собирают два десятка человек на митинги в его поддержку»,— привел пример эксперт.

Аналитик Сергей Манастырлы из Balkan-Centre согласен с оценками потенциала оппозиции, но предлагает смотреть в другую сторону. «Ключевая особенность внутриполитической ситуации в Республике Молдова на данный момент состоит в том, что внутренней политики в стране больше нет. Власть приняла все меры, в том числе и репрессивного характера, чтобы исключить любые возможности поползновений среди имеющихся оппозиционных игроков. Лидеры крупнейших политических формирований на данный момент лишены возможности действовать свободно и встречаться с населением, их партийные формирования разгромлены, а сами они дискредитированы»,— описывает эксперт ситуацию.

При этом, отмечает он, непрерывно ухудшающаяся экономическая ситуация подпитывает народное недовольство и формирует социальное возмущение. «В отсутствие признанных лидеров и открытых возможностей выразить негодование и не быть обвиненными в манкуртизме и пособничестве "врагам народа" эти настроения будут долго накапливаться. Когда они "выстрелят" (а они обязательно "выстрелят", как только цены на газ и условия жизни станут совершенно неподъемными), это произойдет не под знаменами уже известных партий, пусть и претендующих на лидерство»,— рассуждает господин Манастырлы.

Эксперт напомнил, что внешнее влияние всегда было важным фактором внутренней политики в Молдавии: «За всю ее новейшую историю ни одна смена правящего режима не произошла без согласия и консенсуса внешних игроков: Вашингтона, Брюсселя, Берлина и Москвы. Сейчас же накопившееся возмущение ждет сигнала и деятельной поддержки хотя бы от одного из этих центров влияния, чтобы начать гореть».

Некоторые «центры влияния» сигналы уже шлют. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя просьбу Илана Шора «согреть дома» жителей Молдавии, заявил: это означает, что «Москва должна фактически субсидировать президентство Санду». «Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии? В ответ мы не получим ничего, кроме усиления этого прозападного курса. Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — написал господин Пушков, оставив открытым вопрос о том, готова ли Москва финансировать иной курс Кишинева, если он по каким-то причинам изменится.

Владимир Соловьев