С явочным в порядке

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также на находящихся под контролем российских военных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины в понедельник продолжились пятидневные референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. На четвертый день голосования явка во всех четырех регионах перевалила за 50%, что позволило их избиркомам объявить плебисциты состоявшимися. Чтобы вопрос считался одобренным, «за» должны высказаться более половины избирателей каждого региона. По данным единственного пока опроса голосовавших, в Запорожской области присоединение к России поддержали более 90% участников референдума.

Избиркомы ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о достижении 50-процентной явки еще 25 сентября, а утром 26 сентября о преодолении этого рубежа объявила глава Херсонского избиркома Марина Захарова. «По данным зарубежной избирательной комиссии, вчера (25 сентября.— “Ъ”) на участках проголосовало 8603 избирателя, проживающих на территории РФ. Итого мы имеем более 25 тыс. проголосовавших за пределами Херсонской области. И можем смело сказать, что референдум состоялся, потому что явка составила более 50% с учетом зарубежных избирательных участков»,— сказала журналистам госпожа Захарова. Накануне она поясняла, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50%, а до этого избирком сообщал, что в списки избирателей в Херсонской области внесено 750 тыс. человек.

К вечеру четвертого дня, по официальным данным, явка в Херсонской области достигла 63,58%, в Запорожской — 66,43% (с учетом голосования за рубежом), в ЛНР избирком отчитался о 83,61% проголосовавших, а в ДНР — о 86,89%. По словам главы избиркома ДНР Владимира Высоцкого, там проголосовали почти 1,5 млн человек и еще более 410 тыс.— на зарубежных участках.

Утром 26 сентября в СМИ появились результаты экзит-пола в Запорожской области, который проводил крымский Республиканский институт политических и социологических исследований. По его данным, за вхождение региона в состав РФ высказались 92,7% жителей, голосовавших 25 сентября, а 7,3% поддержали украинский статус области. В отчете института, опубликованном на его сайте, сказано, что опрос 500 респондентов проводился методом телефонного обзвона.

Напомним, референдумы начались 23 сентября и продлятся по 27 сентября включительно. Основной день голосования на участках — 27 сентября, а в предыдущие дни волеизъявление в целях безопасности в основном проходило выездным способом. Проголосовать также можно в 84 субъектах РФ. Для этого, как уточнила в понедельник глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, в России создано более 600 участков.

Отметим, что Херсонская область, единственная из четырех регионов, не выложила в публичный доступ какой-либо нормативный акт, регулирующий процесс референдума. В ДНР и ЛНР для этого приняты специальные законы, а в Запорожской области — порядок подготовки и проведения плебисцита. Согласно всем этим документам, чтобы вопрос считался одобренным, в его поддержку должны высказаться более половины от списочного числа избирателей.

В законах ДНР и ЛНР также отмечается, что порядок составления списков участников референдума и внесения в них изменений и уточнений определяют центризбиркомы республик. В документе Запорожской области составлению списков участников плебисцита посвящена отдельная глава. Там основанием для включения гражданина в такой список служит факт постоянного места жительства либо временного пребывания на территории участка, а списки избирателей в регионе и за его пределами должны быть составлены за день до начала плебисцита.

Впрочем, сами организаторы референдумов признают, что показатели явки во многом условны. Уже в ходе голосования в списки дополнительно вносится большое количество участников, объяснял в воскресенье глава ЦИК ДНР Владимир Высоцкий. «В частности, на участках, образованных за рубежом, списки составляются с нуля, то есть в них вносится каждый явившийся для голосования гражданин республики»,— сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»). Итоговые показатели явки будут рассчитываться от общего числа участников, внесенных в списки на момент окончания голосования, уточнял господин Высоцкий. В понедельник он сообщил, что в дополнительные списки в ДНР включены уже около 150 тыс. человек.

Как рассказали “Ъ” в избиркоме Запорожской области, работа по формированию списков была проведена «огромная»: информация запрашивалась в военно-гражданской администрации, МВД, органах ЗАГСа и соцзащиты, центрах занятости. После формирования списков члены участковых комиссий совершили обход населения для уточнения данных. В итоге, по словам собеседника “Ъ”, в списки было внесено более 501 тыс. граждан, но эта цифра не окончательная, поскольку тех, кто вернулся в регион специально для голосования, внесут в дополнительные списки — как и тех, кто голосовал за рубежом.

Политолог Александр Асафов, находящийся в Запорожской области в составе международной миссии наблюдателей, сказал “Ъ”, что в понедельник там закончилось выездное голосование на дому и на предприятиях, и наблюдатели присутствовали на таких обходах. «Я вижу, что, несмотря на загруженность по работе, так как сегодня понедельник, люди охотно идут голосовать, многие охотно общаются с журналистами, хотя есть определенные нюансы, связанные с безопасностью»,— рассказал политолог. По его словам, на выездных участках он не увидел у голосующих каких-либо иных эмоций, кроме душевного подъема — несмотря на информационное давление и продолжающиеся обстрелы.

Елена Рожкова, Анастасия Корня