Единый день присоединения

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в контролируемых российскими войсками районах Херсонской и Запорожской областей Украины стартует пятидневный референдум по вопросу о вхождении в состав РФ. Голосование для жителей этих территорий будет организовано и в регионах России: где-то на все пять дней откроют специальные избирательные участки, а где-то в первые четыре дня будут голосовать только по месту пребывания. Точной информации об общем числе участков нет, но, например, избиркомы ДНР и ЛНР намеревались открыть в РФ по 200 участков. Российские избиркомы в основном помогают в проведении референдумов организационно — например, предоставляя урны и кабинки для голосования. Кроме того, наблюдать за ходом голосования на референдумах отправилась делегация Центризбиркома России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале Россия признала независимость ДНР и ЛНР (на фото — акция в их поддержку в Санкт-Петербурге), а в сентябре поможет им от нее отказаться ради вступления в состав РФ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ В феврале Россия признала независимость ДНР и ЛНР (на фото — акция в их поддержку в Санкт-Петербурге), а в сентябре поможет им от нее отказаться ради вступления в состав РФ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Референдумы о присоединении к РФ пройдут с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР и в подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей Украины. Напомним, жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение этих республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов.

Правом на участие в плебисцитах обладают в том числе и жители этих территорий, находящиеся за их пределами. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 20 сентября 2022 года Украину покинуло более 7,4 млн человек, из них самое большое число — около 2,7 млн — прибыло в Россию. Второе и третье места по числу украинских беженцев занимают Польша (около 1,4 млн) и Германия (порядка 1 млн), но большинство этих граждан уезжали из центральных и западных регионов страны. В то же время, по оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на начало сентября Россия приняла на своей территории почти 4 млн человек из ДНР, ЛНР и Украины.

Референдумы как на четырех территориях, так и за их пределами организуют их собственные избирательные комиссии, но российский Центризбирком (ЦИК) им всячески содействует. Как заявлял ранее «РИА Новости» зампред ЦИК РФ Николай Булаев, российская комиссия взаимодействует с коллегами во всех четырех регионах: «Мы обмениваемся опытом, мы консультируем, они приезжают к нам, мы приезжаем к ним, и эта работа ведется уже достаточно давно». Например, в середине июля, как сообщал “Ъ”, в Ростовской области прошел традиционный предвыборный семинар ЦИКа с региональными комиссиями, на который были приглашены и представители избиркомов ДНР и ЛНР. Непосредственно на российской территории ЦИК РФ помогает коллегам в подборе помещений под избирательные участки, предоставлении оборудования для голосования (урны, кабинки), информировании потенциальных участников референдумов. Так, 22 сентября ЦИК обнародовал телефон колл-центра, по которому находящиеся в России жители указанных территорий смогут узнать адреса ближайших участков. Для голосования на территории России им нужно будет предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

Точное количество потенциальных участников референдумов на территории РФ не называется, но, как заявлял ранее Николай Булаев, ЦИК ориентируется на «сотни тысяч» человек. «Есть разные оценки: называются и от 2,9 млн человек, есть цифры, которые говорят о том, сколько граждан получили материальную поддержку на территории России, это около 900 тыс. граждан»,— говорил господин Булаев в интервью телеканалу «Россия-24». Четыре члена ЦИК РФ (их имена не разглашаются) лично примут участие в наблюдении за референдумами на территории республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, кроме того, наблюдать за голосованием будут более 100 представителей избирательных комиссий субъектов РФ.

Свои избирательные участки в РФ откроют все четыре территории, причем в посольстве ДНР в Москве с 23 по 27 сентября можно будет проголосовать жителям любой из них. По данным избиркомов ДНР и ЛНР, всего в России у них будет по 200 участков референдума. За пределами Запорожской области (включая Россию, ДНР, ЛНР и Херсонскую область), по информации местного избиркома, создано 85 участков. Точной информации по участкам за пределами Херсонской области региональный избирком не представил.

Впрочем, единой справочной информации по участкам референдума в России нет, как и единых правил для голосования. В большинстве опрошенных “Ъ” регионов решили провести с 23 по 26 сентября выездное голосование, а для голосования на участках оставить 27 сентября. Такой формат волеизъявления будет использован, например, в Башкирии, Дагестане, Марий Эл, на Камчатке, в Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Белгородской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Томской и Челябинской областях. А вот в Татарстане восемь участков будут работать в течение всех пяти дней голосования. Такой же режим голосования предусмотрен в Удмуртии и Еврейской автономной области.

Больше всего участков будет открыто в приграничной Ростовской области — 135. Все они будут работать с 23 по 27 сентября. На территории этого региона в 38 пунктах временного размещения находятся более 4,2 тыс. беженцев, в том числе более 1,7 тыс. детей. В Крыму, где временно разместились более 4 тыс. человек, откроют пять избирательных участков: в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Джанкое.

Но если жители ДНР, которых на полуострове больше всего, смогут отдать свой голос на любом из пяти участков, то избиратели ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — только в Симферополе. В Севастополе откроют четыре участка – по одному для жителей каждой из территорий. Но избиратели смогут также проголосовать на дому, если заранее оставят соответствующую заявку в участковых комиссиях. В Санкт-Петербурге будут открыты пять участков: два для граждан ДНР и три — для жителей ЛНР и жителей Херсонской и Запорожской областей. Там с 23 по 26 сентября голосование проведут в «местах компактного проживания», то есть в центрах для беженцев, а 27 сентября — на участках. По Москве точной информации о количестве участков нет.

Некоторые регионы публично не раскрывают данные об избирательных участках на своей территории из соображений безопасности, а главы ряда избиркомов не исключают провокаций. Так, зампред избирательной комиссии Челябинской области Артем Миронов предупредил, что многие граждане Украины опасаются показывать свои лица, и попросил журналистов отнестись к этому с пониманием и не снимать голосующих на фото и видео без их согласия.

О будущих итогах пятидневного волеизъявления на территории РФ можно, видимо, судить по опубликованным 22 сентября результатам опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований 20 сентября — в день назначения всех четырех референдумов. Социологи опросили по телефону 537 жителей ДНР и ЛНР, находящихся сейчас в России, в том числе в пунктах временного размещения беженцев. Подавляющее большинство из них (84%) сообщили, что «скорее приняли бы участие» в голосовании по вопросу территориальной принадлежности республик, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. Не готовы сделать это 10%, еще 6% затруднились с ответом. А 95% из числа намеренных голосовать хотели бы, чтобы «после завершения военной операции территория ДНР/ЛНР вошла в состав России». Еще 3% выступают за то, чтобы республики стали самостоятельными государствами, а 2% затруднились с ответом. Вариант «остаться в составе Украины», по данным ВЦИОМа, не выбрал никто.

Елена Рожкова, Анастасия Корня; корсеть “Ъ”