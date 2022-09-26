Украинский конфликт — вид с Востока

Завершившаяся в понедельник общеполитическая дискуссия на 77-й сессии Генассамблеи ООН выявила два альтернативных подхода к украинскому конфликту — условно говоря, западный и восточный. Заявления представителей Китая, Индии и других держав незападного мира показали, что эти страны не готовы признать Россию единственным виновником противостояния, грозящего ядерной войной. Страны Востока возлагают ответственность на обе стороны конфликта и видят его решение не в военной победе одной из сторон, а в деэскалации, призванной избежать прохождения точки невозврата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Министр иностранных дел Китая Ван И выступает на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Проходившая с 19 по 26 сентября неделя высокого уровня Генассамблеи ООН стала дипломатическим марафоном в экстремальных условиях эскалации украинского кризиса, разрушения механизмов дипломатии, а также все более жесткой риторики России и Запада на тему возможности ядерного конфликта. В то время как США и их европейские союзники с первых дней подтвердили решимость не сворачивать с пути поддержки Украины и добиваться военного поражения России, страны Востока дали понять: в игре на обострение победителей не будет. Проиграют все, в связи с чем необходимо срочно задействовать новые механизмы дипломатии, чтобы предотвратить самый разрушительный конфликт со времен Второй мировой войны.

Об опасности распространения негативных последствий украинского конфликта на другие регионы заявил в своем выступлении на 77-й сессии Генассамблеи глава МИД КНР Ван И.

Не ограничившись традиционным для Пекина призывом к мирному урегулированию, адресованному всем сторонам, глава китайской дипломатии обозначил главную задачу так: «не допустить эффекта "перелива" украинского кризиса, обеспечить защиту законных прав и интересов развивающихся стран». Напомнив о предложении председателя КНР Си Цзиньпина создать «всеобъемлющую и устойчивую систему безопасности», он призвал «уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и решать споры путем диалога».

В свою очередь, глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар сделал упор на ущербности непрекращающихся попыток разделить мир на два противоборствующих лагеря — в зависимости от отношения к российской операции на Украине.

«По мере того, как конфликт на Украине продолжает набирать обороты, нас часто спрашивают — на чьей мы стороне? И каждый раз наш ответ будет прямым и честным. Индия стоит на стороне мира и будет твердо стоять на этом. Мы на стороне, которая уважает устав ООН и его основополагающие принципы. Мы на той стороне, которая призывает к диалогу и дипломатии как к единственному выходу»,— заявил глава МИД Индии.

В то время как его китайский коллега призывал вернуться к созданию архитектуры глобальной безопасности, индийский министр упирал на необходимость вернуться к решению вопросов, которые остаются на втором плане, когда всеобщее внимание приковано к Украине. «Мир уже борется с проблемами экономического восстановления после пандемии. Долговое положение развивающихся стран является неустойчивым. К этому теперь добавляются растущие расходы и сокращающаяся доступность топлива, продовольствия и удобрений. Это, наряду с перебоями и отклонениями в торговле, является одним из многих последствий конфликта на Украине»,— заявил индийский министр.

Уже в декабре Индии перейдет председательство в «Группе двадцати», которое в этом году принадлежит Индонезии, готовящейся к саммиту G20 на Бали (намечен на 15–16 ноября). В этой ситуации в Дели уже сегодня демонстрируют решимость использовать свое будущее председательство в G20, чтобы уйти от «украиноцентричности» мировой повестки, проявившейся в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН, и вернуть международным институтам утраченную способность к реагированию на главные вызовы и кризисы. «Индия будет работать с другими членами G20 для решения серьезных проблем долга, экономического роста, продовольственной и энергетической безопасности и, в частности, окружающей среды. Реформа управления многосторонними финансовыми учреждениями останется одним из наших главных приоритетов»,— пообещал Субраманиям Джайшанкар.

Еще одним проявлением нарастающей усталости стран Востока от украинского конфликта и их растущего запроса на то, чтобы вернуться к обсуждению вопросов безопасности и развития, которые государства незападного мира считают приоритетными, стало выступление главы МИД Египта Самеха Шукри.

«Пандемия, а затем конфликт между Украиной и Россией еще больше усугубили тяжелое положение наиболее уязвимых государств»,— заявил министр. Уйдя от поиска правых и виноватых в украинском конфликте, он призвал «восстановить многосторонний подход в международных отношениях» и заявил о недопустимости «применения двойных стандартов к урегулированию различных конфликтов».

Общая позиция арабского мира была продемонстрирована и в ходе состоявшейся на полях Генассамблеи ООН встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с участниками контактной группы Лиги арабских государств, одной из тем которой стала Украина. Во встрече приняли участие главы дипломатических ведомств Алжира, Египта, Иордании, Ирака и генсек ЛАГ. В распространенном по итогам встречи заявлении МИД РФ отмечается, что «с российской стороны была дана высокая оценка сбалансированной позиции ЛАГ по данному вопросу».

Общий для большинства незападных стран и обращенный ко всем игрокам, вовлеченным в украинский конфликт, призыв в аллегорической форме высказал заместитель премьер-министра Таиланда, глава МИД этой страны Дон Праматвинай. Он попытался донести до аудитории мысль, что ядерная угроза всему миру перестала быть умозрительной. «У нас на Востоке есть поговорка, которую уместно вспомнить в этом контексте. Она относится к удовольствию езды верхом на звере — будь то тигр или дракон. Езда на спине тигра может быть веселой и сложной задачей, но никто не может наслаждаться такой ездой, которой не видно конца. Вопрос стоит так: как безопасно слезть со спины, не убивая тигра»,— заявил господин Праматвинай.

По его словам, Таиланд готов предложить всем сторонам украинского кризиса собраться в Юго-Восточной Азии в ноябре и использовать сразу три площадки для поиска выхода из сложившейся ситуации. Этими площадками могут стать саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже и G20 в Индонезии, а также форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде, запланированные на 11–13 ноября, 15–16 ноября и 18–19 ноября соответственно.

«ООН имеет все необходимое, чтобы поддерживать стабильность и мир, а также может внести свой вклад в эти усилия. Давайте надеяться на то, что эта золотая возможность не будет упущена»,— призвал Дон Праматвинай.

Сергей Строкань