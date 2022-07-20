Меню на плаву

Мои коллеги в последние дни при заказе доставки еды из остающегося пока в России Burger King сталкиваются с нехваткой той или иной позиции в меню: то нет жареных луковых колец, то рыбной котлеты. В одном из заведений мне ответили, что у них «плавающее меню», поэтому «покупайте, что имеется». В Burger King, где традиционно не общаются с журналистами, и в этот раз не прояснили ситуацию. Но картина может стать понятнее, если вспомнить события прошлой недели с конкурентом компании — сетью «Вкусно — и точка», занявшей место покинувшего российский рынок McDonald’s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Халиль Аминов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Посетители новой сети, которым чиновники Минпромторга обещали, что меню там ничем не будет отличаться от американских ресторанов, не обнаружили в заведениях картошки фри. Учитывая, что властям пришлось много внимания уделить созданию клона McDonald’s, погасить недовольство потребителей пришлось гендиректору «Вкусно — и точка» Олегу Пароеву. Он заявил, что у компании возникла проблема с поставками сырья картошки фри, так как в России его мало и приходится импортировать. Минсельхоз, который всегда больно реагирует на такую чувствительную для россиян тему, как нехватка любого продукта, ответил топ-менеджеру коротко в своем Telegram-канале: «Картофель есть — и точка».

На первый взгляд так и есть. Для McDonald’s в России картошку для фри производил «ЛВМ Рус». Но оказалось, что компания закупала семена в Нидерландах и Польше, а сейчас с этим большие проблемы. Хотя, как говорят аграрии, в стране есть свои сорта картошки для фри, которыми можно заменить выпавшую голландскую и польскую продукцию. Но это случится нескоро. Может быть, в будущем году. Но а в этом сезоне для новой сети картошки должно было хватить, поскольку сырье производится из урожая прошлого года, когда не было таких трудностей.

Другой причиной дефицита картошки фри в ресторанах «Вкусно — и точка» может быть банальная менеджерская недоработка. Олег Пароев заявлял информагентствам, что, пока шла подготовка к открытию новых ресторанов, поставщик заключил контракты с ее конкурентами и на всех не хватило. У франчайзи KFC, которая тоже объявила об уходе с российского рынка, поставки идут бесперебойно.

Будет неудивительно, если окажется, что причина постоянно выпадающих позиций из меню Burger King — будь то луковые кольца или рыбные котлеты — тоже невозможность менеджеров наладить поставки сырья. Тем более в стране рыбы много добывается и лук выращивается. Но ситуация вокруг картошки фри и рыбных бургеров наталкивает на мысль, что битва за импортозамещение на рынке общепита не закончилась, несмотря на заверения чиновников, а только началась. И каждый раз нам придется слышать на фуд-кортах от официантов: «Покупайте, что имеется».