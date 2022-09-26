Донбасс голосует по-стахановски

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в подконтрольных российским военным частях Херсонской и Запорожской областей Украины в воскресенье завершился третий день голосования о присоединении к России. Все территории отчитываются о высокой активности участников референдумов, хотя пока голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях, а стационарные участки откроются только 27 сентября. Как сообщают наблюдатели и СМИ, желающие проголосовать выстраиваются в очередь. В ДНР, ЛНР и Запорожской области, по официальным данным, явка уже превысила 50%, что позволяет считать референдумы там состоявшимися.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выездной формат голосования не помешал донецким избирателям проявить на референдуме повышенную активность

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выездной формат голосования не помешал донецким избирателям проявить на референдуме повышенную активность

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации Центризбиркома (ЦИК) ДНР, уже по итогам первых двух дней голосования явка на референдум составила 55,05%, а к 20:00 воскресенья превысила 77%. Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко тоже объявила, что к вечеру 25 сентября в плебисците приняли участие более 76% избирателей. В Запорожской области к этому моменту проголосовали 51,55%, а в Херсонской — 48,91%. Согласно принятым ранее в ДНР и ЛНР законам о референдуме, они признаются состоявшимися при явке более 50%, а решение по вопросу о присоединении считается принятым, если его также поддержали более половины от списочного состава избирателей.

Напомним, жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение этих республик в состав России на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено также одобрить выход областей из состава Украины. По данным первого заместителя председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича, за ходом голосования на референдумах следят более 100 международных наблюдателей из 40 стран, в том числе Франции, Сирии, Венесуэлы, Германии, Уругвая, Чехии и Камеруна.

В течение первых четырех дней проводится преимущественно выездное голосование, а стационарные участки откроются только 27 сентября — такое решение организаторы объяснили соображениями безопасности. В частности, стало известно, что в воскресенье украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, погибли два человека (в том числе экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко). Также взрыв самодельного устройства произошел в центре Бердянска в Запорожской области, но обошлось без жертв.

Референдум проходит в штатном режиме, а сообщения о происшествиях людей только сильнее мотивируют, рассказал “Ъ” политолог Александр Асафов, который входит в состав миссии наблюдателей. По его словам, хотя пока идет только надомное голосование, активность избирателей уже высока, а многие очень ждут открытия участков. Когда в Мелитополе представители общественной организации «Мы вместе с Россией» голосовали перед памятником разведчику Павлу Судоплатову, проходившие мимо люди присоединялись к голосованию, рассказал господин Асафов. При этом некоторых иностранцев очень удивило, что люди не скрывают свой выбор, а, напротив, открыто его демонстрируют, отметил политолог. По его словам, международный наблюдатель Марко Пата даже несколько раз уточнил, действительно ли так можно было делать. Но раз это инициатива самого участника и при этом тайна голосования соблюдена, то нарушения здесь нет, уверен Александр Асафов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Огуль, работавший в составе пула международных наблюдателей в Артемовском и Кременском районах ЛНР, сообщил “Ъ”, что успел пообщаться с медицинскими работниками на избирательном пункте в больнице и с людьми на участках. «Рассказывают, что референдум для них настоящий праздник. Все улыбаются и поздравляют друг друга с этим поистине историческим событием»,— поделился депутат.

Голосование для жителей всех четырех территорий организовано и в России. В посольстве ДНР в Москве, где был открыт один из участков, в воскресенье, 25 сентября, были зафиксированы очереди из желающих проголосовать. Хотя в большинстве регионов, как сообщают корреспонденты “Ъ”, волеизъявление проходило спокойно.

Так, к полудню 25 сентября все 100 вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, проживающих в пункте временного размещения (ПВР) в социально-оздоровительном центре «Вега» (Чувашия), уже проголосовали на референдуме, и практически все, по их же словам,— за воссоединение с Россией, сообщил “Ъ” на условиях анонимности член избиркома ДНР. В других ПВР, по словам собеседника “Ъ”, наблюдается та же картина.

«Люди идут, люди голосуют, обращаются. У них есть желание проголосовать, и комиссии референдумов и территориальные комиссии предоставляют им любую возможность сделать это»,— сообщили “Ъ” в избиркоме Оренбургской области. К 14:00 местного времени участки там закрылись, но мобильные группы зарубежных комиссий референдумов «продолжили свою работу в муниципальных образованиях», уточнили в избиркоме. На горячую линию по референдуму поступило более 50 обращений.

В ЦИК Татарстана “Ъ” сообщили, что восемь участков, где проходит голосование на референдумах, продолжали работу. «Для оказания максимального содействия жителям Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, находящимся на территории России, в ЦИК Татарстана работает объединенный call-центр зарубежных избирательных комиссий по проведению референдумов, в основном поступают обращения общего информационного характера»,— уточнили в пресс-службе избиркома.

Анастасия Корня, Мария Макутина, корсеть “Ъ”