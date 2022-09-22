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Коммерсантъ FM
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Фарминдустрия встала перед оборудованием

«Р-Фарм» переносит на год запуск нового производства

«Р-Фарм» вопреки прежним договоренностям с мэрией Москвы не сможет в этом году начать поставку препаратов на 18,4 млрд руб. по офсетному контракту, предусматривающему запуск инвестором нового производства в обмен на гарантии властей закупать определенный объем лекарств. Теперь проект может стартовать только в следующем году. Из-за прекращения сотрудничества с Россией ряда производителей оборудования из Европы и США может задержаться запуск и других новых фармпредприятий.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Компания «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм» Алексея Репика), заключившая с мэрией Москвы четыре года назад офсетный контракт на поставку 31 наименования лекарств, не сможет начать их поставку в этом году, как предусмотрено документом. Поставки начнутся в 2023 году, изменения согласованы с городскими властями, заявил “Ъ” гендиректор предприятия Василий Игнатьев. Власти Москвы в середине сентября также сообщали, что ввод корпусов нового завода в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

«Р-Опра» заключила контракт на поставку онкологических, антипсихотических, противоревматических и других препаратов в октябре 2018 года. Условия контракта подразумевают, что инвестор должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию новых мощностей не позднее чем через четыре года с даты заключения контракта, то есть в 2022 году. Уже в этом год инвестор должен поставить лекарства на 2,6 млрд руб. для нужд Москвы и обязан обеспечивать таким же объемом ежегодно в течение семи лет.

В «Р-Фарм» причины переноса срока и не комментируют. В департаменте здравоохранения Москвы в среду на запрос “Ъ” не ответили.

Компания могла столкнуться с техническими сложностями, связанными с недоступностью оборудования или сложностью с их поставками, полагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В этом году многие крупные зарубежные производители сложного фармоборудования — Agilent, Shimadzu, Thermo Fisher — прекратили поставки, что стало проблемой для фармотрасли, говорит президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния. Тем не менее через третьи страны, по его словам, оборудование поставляется, но это занимает больше времени и средств.

Помимо «Р-Фарм» офсетные контракты в фармотрасли с Москвой заключили «Биокад» (уже поставляет препараты) и ФГУП «Эндофарм». «ПСК-Фарма» подписала два контракта с Московской областью и Москвой. По первому контракту поставка препаратов началась в срок, то есть в этом году, рассказывает гендиректор «ПСК-Фарма» Евгения Шапиро. Второе предприятие должно быть введено в эксплуатацию в 2024 году. В компании не ожидают срывов сроков.

«Эндофарм» по условиям контракта, заключенного в прошлом году, должен ввести предприятие в эксплуатацию в 2023 году. Компания занимается модернизацией филиала «Лефортовский». Первый этап — ввод в эксплуатацию центра разработки лекарств — завершен в июне этого года, а до конца 2022 года должен быть реконструирован научно-лабораторный корпус, рассказали “Ъ” в компании.

Сложности с поставками оборудования могут сказаться на переносе сроков ввода в эксплуатацию и других предприятий, но в текущих условиях отклонение от плановых сроков вряд ли будет превышать несколько месяцев, считает Николай Беспалов.

«Фармасинтез» успел завершить крупные проекты, говорит господин Пуния. Но в ближайшие два года планируется запуск двух новых заводов — в этих проектах компания учитывает риск увеличенного срока поставок оборудования, продолжает он.

Президент «Активного компонента» Александр Семенов рассматривает возможность строительства нового завода в Пушкине. «Мы четко понимаем, что все оборудование возможно привезти из Индии и Китая и поставить из России»,— утверждает он. Поэтому он рассчитывает, что больших задержек в реализации проекта быть не должно.

Полина Гриценко

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