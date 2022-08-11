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Лекарства обменяют на заводы

Фармпроизводителям готовят офсетные контракты в Подмосковье и Санкт-Петербурге

Власти Подмосковья готовятся объявить новый конкурс на заключение с фармпроизводителями офсетного контракта, предусматривающего запуск инвесторами в регионе нового производства в обмен на гарантии властей закупать определенный объем лекарств. Прежний отбор не состоялся из-за сложных критериев отбора претендентов. Новый конкурс региональные власти решили объявить после того, как федеральное правительство расширило круг потенциальных участников таких проектов. Заключить офсетный контракт теперь планируют и власти Санкт-Петербурга. По информации “Ъ”, участвовать в конкурсе в Подмосковье могут «ПСК Фарма», а в Санкт-Петербурге — «Активный компонент» и «Герофарм».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Подмосковье будет объявлен новый конкурс на поставку лекарств со встречными инвестиционными обязательствами (офсетный контракт), сообщили “Ъ” в минздраве региона. По такому договору победитель конкурса создает в регионе производство или модернизирует уже действующее, а власти субъекта закупают гарантированный объем лекарств на определенный период и по конкретной цене.

Аналогичный конкурс подмосковные власти объявили в апреле этого года, но он был отменен 8 августа, за неделю до подведения итогов. По его условиям начальная цена контракта составляла 4,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. победитель должен был вложить в создание или модернизацию производства препаратов по 12 непатентованным наименованиям (антикоагулянтов, глюкокортикоидов, препаратов от артрита), а власти региона пообещали закупать их в 2025–2031 годах.

Прежний конкурс в Подмосковье был отменен из-за того, что 5 августа правительство РФ приняло постановление №1391, который расширяет круг участников закупок по офсетному контракту, сообщили в минздраве региона. С начала 2022 года в закупках с начальной ценой свыше 20 млн руб. могли участвовать только компании, имеющие опыт подобных поставок, причем на сумму не менее 20% от начальной стоимости объявленной закупки. Но фармпроизводители чаще всего поставляют лекарства через дистрибуторов и не имеют нужного опыта. По словам участников рынка, эти поправки к законодательству, принятые в середине 2021 года, тормозили проведение конкурсов по офсетным контрактам.

Теперь новое постановление предполагает, что в закупке по такому механизму могут принять участие компании, соответствующие одному из трех критериев, включая опыт исполнения госконтракта, объем выручки в размере не менее 10% от начальной цены контракта за последние пять лет либо капитальные вложения, совершенные за те же пять лет на сумму не менее 10% от запланированного объема инвестиций.

По данным “Ъ”, участием в новом отборе интересуется «ПСК Фарма». Там на запрос “Ъ” не ответили. Между тем компания уже исполняет офсетный контракт, заключенный в 2019 году с Московской областью на общую сумму 1,7 млрд руб.

Первый конкурс на заключение офсетного контракта по лекарствам в этом году может быть объявлен и в Санкт-Петербурге. Контракт будет заключаться на десять лет, в перечне планируются 28 наименований лекарств, заявлял в июне глава комитета по промышленной политике города Кирилл Соловейчик. Участие в этом конкурсе рассматривает производитель субстанций «Активный компонент», сообщил “Ъ” его президент Александр Семенов. Он называет обновленные критерии к участникам конкурсов «объективными»: они позволяют отсечь компании-«пустышки» — и при этом более справедливыми, чем было установлено в начале этого года.

В феврале «Активный компонент» создал совместное предприятие «Согласие» с петербургским фармпроизводителем «Герофарм»: в новой компании у партнеров 51% и 49% соответственно. Перспективу участия «Согласия» стороны не комментируют.

«Герофарм» рассмотрит возможность участия после того, как будет объявлен конкурс и станут известны условия, сообщили в пресс-службе. В компании называют офсетные контракты, особенно межрегиональные, достаточно эффективным инструментом развития бизнеса.

Полина Гриценко

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