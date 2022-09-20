Переговоры с глазу на Лиз

Премьер Великобритании Лиз Трасс 21 сентября встретится в Нью-Йорке с президентом США Джо Байденом. Это будут их первые официальные очные переговоры с момента ее вступления в должность. Каких-то прорывов от них никто не ждет. Напротив, беседа может выявить принципиальные разногласия между демократической администрацией в Вашингтоне и консервативным правительством в Лондоне. Единственное, в чем сходятся обе столицы,— это поддержка Украины. Хотя и по этому вопросу полного единства нет: госпожа Трасс считает позицию США недостаточно жесткой по отношению к России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьер Великобритании Лиз Трасс Фото: Reuters / Toby Melville Президент США Джо Байден Фото: Reuters / Cheriss May Следующая фотография 1 / 2 Премьер Великобритании Лиз Трасс Фото: Reuters / Toby Melville Президент США Джо Байден Фото: Reuters / Cheriss May

Смерть королевы Елизаветы II поставила на паузу внешнеполитическую деятельность правительства Лиз Трасс, заступившей на пост 6 сентября. Хотя шанс избежать этой паузы у госпожи Трасс был: почтить память усопшей в Лондон съехались лидеры десятков стран, включая Джо Байдена (см. “Ъ” от 20 сентября). И такое стечение обстоятельств чуть было не сыграло на руку Лиз Трасс, у которой появилась возможность первый крупный дипломатический контакт в новом качестве провести не с кем-нибудь, а с президентом США, и к тому же на своей территории. Однако, как сообщила газета The Guardian, встречу в резиденции на Даунинг-стрит в итоге отменили и перенесли на 21 сентября в Нью-Йорк, куда оба политика приедут для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Официально стороны объяснили такой перенос желанием организовать «более полноценный» диалог.

На деле же это решение дает преимущество Джо Байдену, которому предстоит «домашний матч»: он примет британского премьера на своей территории, хотя совсем недавно находился совсем недалеко от Даунинг-стрит.

Между тем беседа им предстоит непростая. Отношения двух стран еще при прежнем премьере Борисе Джонсоне испытывали трудности, а при новой главе правительства и вовсе могут обостриться (см. “Ъ” от 6 сентября). Одна из главных задач, стоящих перед правительством Лиз Трасс,— заключение обширного торгового соглашения с США. В свое время сторонники «Брексита» считали возможность такого соглашения важным преимуществом, которое дает им выход из Евросоюза. Однако перед вылетом в Нью-Йорк госпожа Трасс призналась: «Сейчас с США не ведется никаких переговоров (о торговой сделке.— “Ъ”), и у меня нет никаких ожиданий, что они начнутся в краткосрочной или среднесрочной перспективе». Как отметила The Guardian, таким образом правительство впервые признало, что шансов на скорое заключение двустороннего соглашения с США нет. Как уточнила пресс-служба британского премьера, подписание торговой сделки с Вашингтоном вовсе не приоритет для Лондона, поскольку США и так уже крупнейший торговый партнер королевства.

При этом проблема, в которую все упирается, связана с Северной Ирландией и таможенной границей между этой частью Соединенного Королевства и остальной Великобританией, которая пролегла по Ирландскому морю. Согласно специальному протоколу, заключенному ЕС и Британией, на этой границе осуществляются проверки товаров, идущих с острова Великобритания в Северную Ирландию, что позволяет оставлять открытой границу между этим регионом и Республикой Ирландия. А это, в свою очередь, ключевой элемент мирного соглашения Страстной пятницы 1998 года, положившего конец многолетнему конфликту.

А поскольку протокол с ЕС был заключен в спешке — для скорейшего выхода из союза, как он будет работать на практике, никто толком обдумать не успел. В итоге между Северной Ирландией и остальными частями королевства фактически пролегла полноценная таможенная граница, что обернулось проблемами для местного бизнеса и, как следствие, Лондона. Нынешнее правительство, как и предыдущее, в настоящий момент допускает односторонний выход из протокола, что грозит появлением разделительной линии между двумя Ирландиями, а это, в свою очередь, может уже серьезно обострить противоречия прошлого. В администрации Байдена ранее дали понять, что любые односторонние шаги по отмене протокола не поспособствуют заключению торговой сделки с США.

Кроме того, ожидается, что во время переговоров с госпожой Трасс господин Байден, который гордится своими ирландскими корнями, заявит о личной приверженности защите соглашения Страстной пятницы и призовет коллегу продолжать переговоры с Брюсселем.

Объявив, что о самом важном в отношениях с США она говорить с Джо Байденом пока не собирается, Лиз Трасс отметила: во время встречи с главой Белого дома «приоритетом номер один» будет глобальная безопасность и в первую очередь координация деятельности по противодействию России и помощи Украине. И в этом вопросе каких-либо публичных разногласий между союзниками не ожидается. Однако ранее сообщалось, что, еще будучи министром иностранных дел, госпожа Трасс высказывала недовольство коллегам из Вашингтона, считая их позицию по России недостаточно жесткой.

Говорить о поддержке Украины премьер Британии будет, естественно, не только с Джо Байденом. Как сообщило агентство Reuters, в Нью-Йорке Лиз Трасс напомнит, что Лондон оказал в 2022 году Киеву помощи на $2,6 млрд, и пообещает не сбавлять обороты и в 2023-м.

Помимо этого она намерена провести консультации с союзниками и выработать стратегию избавления от энергетической зависимости от РФ. «Нам нужно работать вместе, чтобы покончить с этим раз и навсегда»,— заявила Лиз Трасс.

Трудные переговоры премьера Великобритании на полях Генассамблеи ООН ждут и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой многое также сведется к обсуждению североирландского протокола, а также отношений Брюсселя и Лондона. И, конечно, непростой диалог ей предстоит с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Его госпожа Трасс еще во время борьбы за премьерское кресло пригрозила «судить по делам» и отказалась отвечать на вопрос, «друг или враг» для Британии господин Макрон. Сейчас она несколько смягчила риторику и выразила желание иметь «конструктивные отношения» с Парижем, совместно работая по вопросам миграции, «Брекситу», энергетической безопасности и Украине. Однако, как отметила The Guardian, сдержанный тон премьера отражал скорее ее желание выглядеть дипломатичной в день похорон Елизаветы II.

Алексей Забродин