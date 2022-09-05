Вредная Лиза

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым лидером правящей Консервативной партии. А во вторник после церемониальных процедур с участием королевы Елизаветы II она займет кресло премьер-министра, сменив Бориса Джонсона. Учитывая, что вероятность ее назначения на этот пост была весьма велика, в мире начали заранее готовиться к взаимодействию с новым главой британского кабинета. При этом в голосах, звучащих из мировых столиц, сквозит легкое опасение. Даже в США не исключают того, что политик с «черно-белым мышлением», коим считают Лиз Трасс, может создать проблемы для Вашингтона. Но если союзники Лондона гадают, каким будет при ней их сотрудничество, в России никаких иллюзий по поводу нового британского премьера не испытывают — она в полной мере проявила себя на посту министра иностранных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока Лиз Трасс испытывает эйфорию в предвкушении своего премьерства, даже союзники Великобритании не без опаски смотрят в будущее своих отношений с Лондоном

Фото: Reuters Пока Лиз Трасс испытывает эйфорию в предвкушении своего премьерства, даже союзники Великобритании не без опаски смотрят в будущее своих отношений с Лондоном

Фото: Reuters

Долгая процедура выборов нового лидера Консервативной партии, начавшаяся еще 11 июля, завершилась. На протяжении августа, вплоть до 2 сентября, около 170 тыс. членов партии тори по всей стране путем почтового голосования решали, кто придет на смену Борису Джонсону — экс-министр финансов Риши Сунак или глава МИДа Лиз Трасс. Один из членов Комитета 1922 (группа консерваторов, ответственная, в частности, за организацию выборов партийных лидеров) сэр Джеффри Клифтон-Браун перед объявлением итогов голосования высказал мысль, которая наверняка посещала многих его однопартийцев: на будущее процедуру выборов «надо переосмыслить», поскольку процесс слишком затянулся.

В итоге, как и предсказывало большинство опросов, 5 сентября главой консерваторов стала госпожа Трасс. Уже во вторник она окажется третьей в истории женщиной-премьером Великобритании. На церемонии объявления победителя стало известно, что за нее проголосовали более 57,4% (более 81 тыс.) членов партии, за господина Сунака — 42,6% (более 60 тыс.). В голосовании приняли участие 82,6% консерваторов. В XXI веке Лиз Трасс стала единственным лидером Консервативной партии, кому на подобных выборах не удалось преодолеть планку в 60%. Так, Борис Джонсон в 2019 году набрал 66,4%, Дэвид Кэмерон в 2005-м — 67,6%, а Иан Дункан Смит в 2001-м — 60,7%.

Новоиспеченный главный консерватор в победной речи тоже прошлась по устаревшей процедуре избрания партийного лидера.

«Хотела поблагодарить партийных работников за организацию одного из самых долгих собеседований при приеме на работу в истории»,— начала Лиз Трасс под общий смех собравшихся в зале. Поблагодарив семью, друзей, сторонников и соперников, «особенно Риши Сунака», политик не забыла и про уходящего премьера, которому, в отличие от многих коллег по кабинету, осталась верна до конца.

«Я хочу поблагодарить Бориса Джонсона. Борис, ты разделался с "Брекситом"… Ты противостоял Владимиру Путину (президент РФ; последний раз, когда Лиз Трасс говорила о господине Путине во время заключительных теледебатов, ведущая The Sun упала в обморок.— “Ъ”). Тобой восхищались от Киева до Карлайла (английский город неподалеку от границы с Шотландией.— “Ъ”)»,— нахваливала Лиз Трасс своего босса и всячески намекала, что станет продолжателем его курса.

«Друзья и коллеги, спасибо, что доверили мне возглавить великую Консервативную партию, величайшую политическую партию на земле»,— вещала новый лидер тори, чем, возможно, даже заставила недовольно ухмыльнуться многих политиков за пределами Соединенного Королевства, каждый из которых, конечно, считает именно свою партию «самой великой на земле». Одна из них, например Республиканская партия США, и вовсе неофициально называется «Великая старая партия».

Впрочем, такая напористость и прямолинейность как раз и стали причиной беспокойства среди союзников и партнеров Британии задолго до объявления победителя. Тревога охватила даже главного союзника Лондона — Вашингтон, где либеральная администрация Джо Байдена не была в восторге и от взаимодействия с Борисом Джонсоном, не говоря уже о перспективах контактов с Лиз Трасс. Как вспоминает Financial Times, свидетели первых переговоров главы МИД Великобритании и госсекретаря США Энтони Блинкена в сентябре 2021 года сошлись во мнении, что диалог между двумя дипломатами получился «далеким от дипломатического». Так, госпожа Трасс поставила под сомнение концепцию, сформулированную в 1940-х годах еще Уинстоном Черчиллем, об «особых отношениях» Британии и США. Она заявила, что отношения с Канадой, Японией и Мексикой у Лондона куда более «особые». По словам неназванных американских чиновников, разговор получился «грубым и напористым», а Лиз Трасс высказывала «максималистские взгляды, не думая о последствиях».

Глава британского МИДа, обладающая, по словам анонимных американских чиновников, «черно-белым мышлением», нередко «раздражала своих американских коллег» своим радикализмом, пишет Financial Times. Разногласия возникали даже по поводу украинского кризиса, взгляды на который у Вашингтона и Лондона, казалось бы, совпадали.

В то время как Белый дом давал понять, что США не добиваются смены режима в Москве, Лиз Трасс требовала от американских коллег занять более жесткую позицию по отношению к РФ и негодовала, что те не согласны это сделать.

По мнению президента Германского фонда Маршалла в США (Минюстом РФ внесен в список нежелательных на территории РФ) Хизер Конли, британка, видимо, не сильно обеспокоена «провоцированием потенциальной эскалации» и не просчитывает риски, чего не скажешь об администрации в Белом доме.

С Лиз Трасс отчасти связан и один из самых опасных эпизодов украинского конфликта, случившийся после 24 февраля. Выступая 27 февраля, глава МИД Великобритании допустила, что боевые действия на территории Украины могут вылиться в полноценный конфликт между Россией и странами НАТО. В тот же день Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым заявил: «Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства». Позднее, 5 марта, президент России пояснил, что причиной приведения в повышенную готовность ядерных сил сдерживания стали слова Лиз Трасс, которая «ляпнула, что НАТО может быть вовлечено в конфликт».

Не все гладко и в отношениях госпожи Трасс с руководством Франции. В конце августа президент Эмманюэль Макрон подчеркнул, что все столкнулись бы с «серьезными проблемами», если бы Франция и Великобритания не могли сказать, кто они друг другу — друзья или враги. Поэтому, заверил лидер Пятой республики, Париж всегда будет воспринимать Великобританию как друга, независимо от того, кто правит в Лондоне. Его слова стали ответом на предвыборную речь Лиз Трасс, в которой она сказала, что пока «не определилась, друг или враг» для Британии президент Франции.

Глава МИД Соединенного Королевства крайне недипломатично отметила, что судить господина Макрона будет «по делам, а не по словам».

Во вторник Лиз Трасс и уходящий премьер Борис Джонсон отправятся в шотландский замок королевы Елизаветы II Балморал, где пройдут церемонии сложения полномочий одним и наделение ими другой. Из-за здоровья 96-летней монаршей особы традиционную встречу со старым и новым главами правительства пришлось перенести из Букингемского дворца, чтобы не заставлять королеву возвращаться в Лондон из Шотландии.

Алексей Забродин