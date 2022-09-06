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Коммерсантъ FM
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Лиз Трасс объявила штормовое предупреждение

Новый премьер-министр Великобритании приступила к работе

Во вторник в своей первой речи в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пообещала соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором, по ее словам, виновата Россия. Выступление произошло спустя несколько часов после того, как госпожу Трасс приняла королева Елизавета II и в ходе аудиенции официально поручила ей сформировать новое правительство. Тем временем ушедший с поста премьер-министра Борис Джонсон сравнил себя с «разгонным блоком ракеты, который выполнил свою функцию и возвращается в атмосферу Земли, чтобы затонуть где-то на просторах Тихого океана».

Новый британский премьер Лиз Трасс

Новый британский премьер Лиз Трасс

Фото: Toby Melville, Reuters

Новый британский премьер Лиз Трасс

Фото: Toby Melville, Reuters

«Будет непросто, но мы можем с этим справиться. Вместе мы выдержим этот шторм»,— пообещала во вторник Лиз Трасс в своей первой речи после назначения премьер-министром Великобритании. Ее первое выступление было довольно сдержанным: госпожа Трасс заняла высокий пост в непростое для страны и мира время, и, обращаясь к согражданам, казалось, старалась не пообещать лишнего.

Отдав дань уважения своему предшественнику Борису Джонсону, госпожа Трасс в общих чертах обрисовала ключевые направления работы будущего правительства: это поддержка экономики и борьба с внешнеполитическими вызовами. «Что делает Соединенное Королевство великим? Наша вера в свободу предпринимательства и в честную игру»,— начала она. Госпожа Трасс пообещала заниматься развитием инфраструктуры, добиваться роста инвестиций и числа рабочих мест, в том числе в провинции.

Упомянув разворачивающийся в Великобритании (и не только) энергетический кризис, Лиз Трасс заверила: он спровоцирован политикой российского президента Владимира Путина. Премьер пообещала защитить население от последствий кризиса — в частности, разобраться со счетами на электричество. Правда, по экспертным оценкам, заморозка цен на электроэнергию может обернуться дополнительными бюджетными расходами в размере порядка $46 млрд в течение следующих шести месяцев. Как это соотносится с планами госпожи Трасс снизить ряд налогов — пока непонятно.

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Свою речь Лиз Трасс произнесла в Лондоне, перед резиденцией британских премьеров на Даунинг-стрит. Между тем еще утром новый лидер консерваторов была в Шотландии, где королева Елизавета II приняла ее и уходящего премьера Бориса Джонсона. Из-за самочувствия 96-летнего монарха было решено, что она не станет покидать свою резиденцию в замке Балморал ради соблюдения традиции, согласно которой такие церемонии всегда проходили в Лондоне.

Теперь, после возвращения из Шотландии и речи в Лондоне, госпожу Трасс ждет не менее плотное расписание. Королева поручила ей сформировать и представить новое правительство. Кроме того, в среду новый премьер должна будет выдержать традиционную сессию ответов на вопросы парламентариев.

Первый звонок за рубеж, как заранее пообещала госпожа Трасс, она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Неудивительно, что в Москве смена премьер-министра Великобритании особого энтузиазма не вызвала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков припомнил госпоже Трасс «агрессивные, недружественные и неконструктивные заявления» в адрес Москвы на посту главы британского МИДа. И предположил, что отношения с РФ или не поменяются, или станут только хуже. А глава МИД России Сергей Лавров отметил непримиримость, с которой та отстаивает интересы Британии «без стремления каким-либо образом учитывать позиции других». По его словам, это вряд ли поможет «сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС».

Бывшей коллеге, с которой они виделись в Москве в начале февраля, господин Лавров посоветовал не спешить с «окончательным формулированием заведомо негативной позиции по отношению к России», а сперва «разобраться с ближайшими соседями». Министр напомнил о недавнем заявлении Лиз Трасс, которая сказала, что не определилась, кем для Британии является президент Франции Эмманюэль Макрон — врагом или другом.

Назначением нового премьера не все довольны и на родине. На фоне внешнеполитических вызовов, угрозы роста инфляции и стремительного подорожания коммунальных услуг «очень довольны» ее назначением всего 4% британцев. Согласно результатам последнего опроса социологической компании YouGov, «относительно довольны» еще 18%. 67% участников опроса не надеются, что новое правительство сможет предотвратить падение уровня жизни в стране. Неудивительно, что в этих условиях некоторые министры уже поторопились объявить, что не намерены продолжать работу в новом кабинете: о своей отставке заранее сообщили глава МВД Прити Пател и министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис.

История Лиз Трасс — республиканки, ставшей кандидатом в премьер-министры Соединенного Королевства

Напомним, что уроженка Оксфорда, 47-летняя Лиз Трасс стала третьей в истории королевства женщиной (после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй), занявшей пост главы правительства. Опыт работы в правительстве у нее имеется: ранее госпожа Трасс была министром окружающей среды и сельского хозяйства, затем министром юстиции, главным секретарем казначейства, министром внешней торговли и, наконец, с прошлого года — главой МИДа. Кресло премьера глава внешнеполитического ведомства выиграла в борьбе с экс-главой Минфина Риши Сунаком. В голосовании, организованном по почте, 57,4% членов правящей Консервативной партии отдали ей свои голоса, тем самым определившись с тем, кто станет следующим премьером вместо Бориса Джонсона.

Господин Джонсон, кстати, также выступил во вторник с торжественной речью — по случаю своего ухода с поста премьер-министра. Прощаясь, он напомнил о свершившемся в 2020 году выходе Британии из ЕС, стремительной и эффективной вакцинации населения от коронавируса, а также своей решительной поддержке Украины. «Я теперь как разгонный блок ракеты, который выполнил свою функцию и возвращается в атмосферу Земли»,— метафорично выразился Борис Джонсон. И добавил: «Возвращается, чтобы затонуть где-то на просторах Тихого океана».

Галина Дудина

Фотогалерея

Биография и взгляды нового британского премьера Лиз Трасс

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Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable &amp; Wireless

Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

Фото: Toby Melville / Reuters

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

Фото: John Sibley / Reuters

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

Фото: Toby Melville / Reuters

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Элизабет Мэри Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Окончила Оксфордский университет, где изучала философию, политику и экономику. Во время учебы примкнула к Консервативной партии. После окончания университета работала в нефтегазовой компании Shell и телекоммуникационной Cable & Wireless

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В 2002 и 2005 годах баллотировалась в парламент, но не была избрана. В 2006-м избралась в совет лондонского района Гринвич. В 2010 году стала членом Палаты общин. Переизбиралась в 2017 и 2019 годах

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В 2012 году Лиз Трасс была назначена парламентским помощником министра образования, а в 2016-м — министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. В 2016 году она также стала министром юстиции и лорд-канцлером в кабинете Терезы Мэй, но лишилась этих постов на фоне критики со стороны юридического сообщества. В 2017 году Мэй назначила Трасс главным секретарем казначейства

Фото: Toby Melville / Reuters

В 2019 году Трасс заняла посты министра по делам женщин и министра внешней торговли в кабинете Бориса Джонсона. 15 сентября 2021 года, сохранив этот пост, она стала министром иностранных дел

Фото: John Sibley / Reuters

В ноябре 2021 года в интервью изданию The Sunday Telegraph она назвала Россию ответственной за миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии: «Россия несет здесь четкую ответственность. Она должна оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог»

Фото: Olivier Douliery / Pool / Reuters

30 ноября 2021 года министр отправилась в Латвию для участия в совещании глав МИДов стран НАТО. По пути она заехала в Эстонию, где встретилась с контингентом британских войск, дислоцированных там в рамках миссии Североатлантического альянса. Визит министра запомнился ее поездкой на танке по заснеженному военному полигону

Фото: Simon Dawson / No 10 Downing Street

В январе 2021 года госпожа Трасс находилась с визитом в Австралии. Во время своего выступления в аналитическом центре Lowy Institute в Сиднее она заявила, что украинский народ окажет достойное сопротивление в случае российской агрессии, так как в своей истории Украина уже видела вторжения: «от монголов до татар»

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Трасс неоднократно заявляла о необходимости противостоять президенту России Владимиру Путину. Она пообещала в случае избрания «вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит». Она также говорила, что при необходимости будет готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

В феврале 2022 года на переговорах в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова госпожи Трасс о необходимости отвода российских военных от украинской границы заявил, что они находятся на территории своей страны. После чего господин Лавров спросил британскую коллегу: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?» «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— ответила глава МИДа. В посольстве слова госпожи Трасс объяснили ошибкой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Лиз Трасс высказывается за наращивание расходов на оборону до 3% от ВВП к концу этого десятилетия и пересмотр плана по сокращению армии. Она также обещает снизить налоги на общую сумму около $35 млрд, полагая таким образом вызвать экономический рост в стране

Фото: Carlos Jasso / Pool / Reuters

16 апреля 2022 года госпожа Трасс была включена в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

«Я избиралась как консерватор и буду управлять как консерватор»,— заявила госпожа Трасс после своего избрания на пост главы правительства

Фото: Toby Melville / Reuters

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