Лиз Трасс объявила штормовое предупреждение

Во вторник в своей первой речи в должности премьер-министра Великобритании Лиз Трасс пообещала соотечественникам добиться роста экономики и справиться с последствиями энергетического кризиса, в котором, по ее словам, виновата Россия. Выступление произошло спустя несколько часов после того, как госпожу Трасс приняла королева Елизавета II и в ходе аудиенции официально поручила ей сформировать новое правительство. Тем временем ушедший с поста премьер-министра Борис Джонсон сравнил себя с «разгонным блоком ракеты, который выполнил свою функцию и возвращается в атмосферу Земли, чтобы затонуть где-то на просторах Тихого океана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый британский премьер Лиз Трасс

Фото: Toby Melville, Reuters Новый британский премьер Лиз Трасс

Фото: Toby Melville, Reuters

«Будет непросто, но мы можем с этим справиться. Вместе мы выдержим этот шторм»,— пообещала во вторник Лиз Трасс в своей первой речи после назначения премьер-министром Великобритании. Ее первое выступление было довольно сдержанным: госпожа Трасс заняла высокий пост в непростое для страны и мира время, и, обращаясь к согражданам, казалось, старалась не пообещать лишнего.

Отдав дань уважения своему предшественнику Борису Джонсону, госпожа Трасс в общих чертах обрисовала ключевые направления работы будущего правительства: это поддержка экономики и борьба с внешнеполитическими вызовами. «Что делает Соединенное Королевство великим? Наша вера в свободу предпринимательства и в честную игру»,— начала она. Госпожа Трасс пообещала заниматься развитием инфраструктуры, добиваться роста инвестиций и числа рабочих мест, в том числе в провинции.

Упомянув разворачивающийся в Великобритании (и не только) энергетический кризис, Лиз Трасс заверила: он спровоцирован политикой российского президента Владимира Путина. Премьер пообещала защитить население от последствий кризиса — в частности, разобраться со счетами на электричество. Правда, по экспертным оценкам, заморозка цен на электроэнергию может обернуться дополнительными бюджетными расходами в размере порядка $46 млрд в течение следующих шести месяцев. Как это соотносится с планами госпожи Трасс снизить ряд налогов — пока непонятно.

Свою речь Лиз Трасс произнесла в Лондоне, перед резиденцией британских премьеров на Даунинг-стрит. Между тем еще утром новый лидер консерваторов была в Шотландии, где королева Елизавета II приняла ее и уходящего премьера Бориса Джонсона. Из-за самочувствия 96-летнего монарха было решено, что она не станет покидать свою резиденцию в замке Балморал ради соблюдения традиции, согласно которой такие церемонии всегда проходили в Лондоне.

Теперь, после возвращения из Шотландии и речи в Лондоне, госпожу Трасс ждет не менее плотное расписание. Королева поручила ей сформировать и представить новое правительство. Кроме того, в среду новый премьер должна будет выдержать традиционную сессию ответов на вопросы парламентариев.

Первый звонок за рубеж, как заранее пообещала госпожа Трасс, она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Неудивительно, что в Москве смена премьер-министра Великобритании особого энтузиазма не вызвала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков припомнил госпоже Трасс «агрессивные, недружественные и неконструктивные заявления» в адрес Москвы на посту главы британского МИДа. И предположил, что отношения с РФ или не поменяются, или станут только хуже. А глава МИД России Сергей Лавров отметил непримиримость, с которой та отстаивает интересы Британии «без стремления каким-либо образом учитывать позиции других». По его словам, это вряд ли поможет «сохранять или укреплять позиции страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из ЕС».

Бывшей коллеге, с которой они виделись в Москве в начале февраля, господин Лавров посоветовал не спешить с «окончательным формулированием заведомо негативной позиции по отношению к России», а сперва «разобраться с ближайшими соседями». Министр напомнил о недавнем заявлении Лиз Трасс, которая сказала, что не определилась, кем для Британии является президент Франции Эмманюэль Макрон — врагом или другом.

Назначением нового премьера не все довольны и на родине. На фоне внешнеполитических вызовов, угрозы роста инфляции и стремительного подорожания коммунальных услуг «очень довольны» ее назначением всего 4% британцев. Согласно результатам последнего опроса социологической компании YouGov, «относительно довольны» еще 18%. 67% участников опроса не надеются, что новое правительство сможет предотвратить падение уровня жизни в стране. Неудивительно, что в этих условиях некоторые министры уже поторопились объявить, что не намерены продолжать работу в новом кабинете: о своей отставке заранее сообщили глава МВД Прити Пател и министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Надин Доррис.

Напомним, что уроженка Оксфорда, 47-летняя Лиз Трасс стала третьей в истории королевства женщиной (после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй), занявшей пост главы правительства. Опыт работы в правительстве у нее имеется: ранее госпожа Трасс была министром окружающей среды и сельского хозяйства, затем министром юстиции, главным секретарем казначейства, министром внешней торговли и, наконец, с прошлого года — главой МИДа. Кресло премьера глава внешнеполитического ведомства выиграла в борьбе с экс-главой Минфина Риши Сунаком. В голосовании, организованном по почте, 57,4% членов правящей Консервативной партии отдали ей свои голоса, тем самым определившись с тем, кто станет следующим премьером вместо Бориса Джонсона.

Господин Джонсон, кстати, также выступил во вторник с торжественной речью — по случаю своего ухода с поста премьер-министра. Прощаясь, он напомнил о свершившемся в 2020 году выходе Британии из ЕС, стремительной и эффективной вакцинации населения от коронавируса, а также своей решительной поддержке Украины. «Я теперь как разгонный блок ракеты, который выполнил свою функцию и возвращается в атмосферу Земли»,— метафорично выразился Борис Джонсон. И добавил: «Возвращается, чтобы затонуть где-то на просторах Тихого океана».

Галина Дудина