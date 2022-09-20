Председатель ушел под госзащиту

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) в понедельник рекомендовала к переназначению на должность председателя Арбитражного суда Москвы Николая Новикова. По просьбе самого судьи, впервые назначенного на этот пост в мае 2017 года, рассмотрение кадрового вопроса прошло в закрытом режиме. Традиционно конкурс на судейские должности объявляется примерно за полгода до появления вакансии, однако у господина Новикова в запасе будет более восьми месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Новиков

Фото: Арбитражный суд города Москвы Николай Новиков

Фото: Арбитражный суд города Москвы

Заседание ВККС по своему вопросу председатель Арбитражного суда города Москвы (АСГМ) попросил провести в закрытом режиме: он объяснил это тем, что находится под госзащитой и опасается огласки персональных данных членов своей семьи. Возражений у коллег это не вызвало, и остальная часть обсуждения проходила в закрытом режиме. После чего было объявлено, что рекомендацию ВККС Николай Новиков получил и поблагодарил коллег за оказанное доверие. В беседе с “Ъ” председатель столичного арбитража не стал уточнять, задавали ли ему какие-то вопросы в ходе обсуждения кандидатуры.

Рекомендация ВККС — только первый этап в процедуре назначения судьи. В случае одобрения коллегии кандидату предстоит еще пройти кадровую комиссию в администрации президента и дождаться указа главы государства.

Господин Новиков в начале нулевых годов успел поработать с нынешним первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко, который тогда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе: с 2000 по 2001 год Николай Новиков возглавлял юридический отдел аппарата полпредства, а затем стал заместителем начальника окружного управления Минюста. В 2004 году он был назначен председателем арбитражного суда Самарской области и проработал на этом посту два срока. Следующим шагом в карьере судьи стало назначение в Татарстан, откуда он в 2017 году перевелся в Москву. Тогда господин Новиков тоже получил рекомендацию без лишних вопросов: родственников, которые дали бы повод заподозрить конфликт интересов, у него не оказалось (жена — домохозяйка, родители — пенсионеры, дети учатся, а сестра работает в Башкирии).

Необходимость в государственной защите у судей возникает не так уж редко — обычно это связано с угрозами, которые судья получает в ходе рассмотрения какого-то дела. Так, в 2012 году под госзащиту была взята судья Хамовнического суда Марина Сырова, вынесшая приговор по делу Pussy Riot, а в 2014 году — судья Мосгорсуда Наталья Никишина, автор приговора по «болотному делу». Однако арбитражные судьи в такой защите нуждаются не так часто, как судьи по уголовным делам.

Управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай признается, что не помнит случая, когда бы госзащита потребовалась арбитражному судье, хотя судьи, рассматривающие уголовные дела, и даже председатель Мосгорсуда Ольга Егорова к такой мере защиты довольно часто прибегали. Эксперт не исключает, что в случае с председателем АСГМ такие меры связаны с делом экс-судьи того же суда Елены Кондрат. Впрочем, все большая закрытость судов — это общая тенденция, которая проявилась особенно явно после введения ковидных ограничений, добавляет господин Тай.

Напомним, в 2021 году тогда еще действующая судья АСГМ Елена Кондрат стала фигурантом дела о посредничестве в передаче взятки, а в Мособлсуде рассматривается дело ее сына Николая, обвиняемого в организации убийства своего водителя и подготовке покушения на другую судью АСГМ, которой, по версии следствия, он хотел отомстить за уголовное преследование своей матери. Сама госпожа Кондрат связывает свое уголовное дело с конфликтом, который у нее был с руководством АСГМ, чьи рекомендации по рассматриваемым ею делам она якобы отказывалась выполнять.

Анастасия Корня