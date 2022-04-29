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Елене Кондрат не помогла смена фамилии

ВККС разрешила, если нужно, арестовать Елена Кондрат

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала решение Верховного суда РФ, разрешив избрать судье арбитражного суда Москвы Елене Кондрат меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-судье, напомним, инкриминируется попытка передать взятку коллеге за принятие «нужного» решения. Вопрос об аресте госпожи Кондрат (недавно она поменяла имя и фамилию и стала Светланой Хондрат) будет решен после того, как она завершит курс лечения. Защита госпожи Кондрат не согласна с решением ВККС и попробует оспорить его.

Елена Кондрат

Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен

Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен

Заседание ВККС уложилось в полтора часа. Сама Елена Кондрат на нем не присутствовала — сейчас она проходит курс лечения в 17-й горбольнице Москвы, по данным источников “Ъ”, у нее подозрение на инсульт.

Содержание дебатов между представителями правоохранительных органов и адвокатами госпожи Кондрат почти не изменилось с июля прошлого года, когда глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин начал процедуру привлечения судьи к уголовной ответственности.

Правоохранители по-прежнему придерживаются версии, что 1 сентября 2020 года госпожа Кондрат, встретившись со своей коллегой — московской арбитражной судьей Еленой Махалкиной, предложила той взятку в размере $50 тыс. Деньги предлагались за вывод из-под субсидиарной ответственности девяти физических лиц, связанных с компанией УСТС, чье банкротное дело и рассматривала госпожа Махалкина. Разговор судей состоялся в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной, но и после него Елена Кондрат, по материалам уголовного дела, несколько раз напоминала о своем предложении во время телефонных разговоров и при личных встречах. При этом она, по данным следствия, отмечала, что деньги передаст лишь после вынесения судебного решения. Однако за день до его принятия Елена Махалкина обратилась в ФСБ, и все дальнейшие действия и переговоры двух коллег уже являлись частью оперативного эксперимента. 18 октября после передачи $50 тыс. Елена Кондрат была задержана чекистами. Впрочем, спустя несколько часов после беседы судью отпустили, поскольку этого требовал ее статус. В итоге СКР квалифицировал действия Елены Кондрат как посредничество в получении взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Защита судьи настаивает, что все действия оперативников и следствия в отношении госпожи Кондрат являются незаконными, поскольку они были основаны на решении Верховного суда от июля 2020 года, которое было принято за несколько месяцев до истории с госпожой Кондрат и поэтому не может быть применимо в данном случае. Также, выступая в ВККС, адвокаты госпожи Кондрат настаивали, что ее уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью, и обратили внимание на наличие хронических заболеваний у своей доверительницы.

Однако коллегия не обратила особого внимания на эти доводы и поддержала решение об аресте экс-судьи. Это решение ставит точку в процедурных вопросах, связанных с мерой пресечения в отношении Елены Кондрат. После завершения курса лечения она отправится в СИЗО.

Во время слушаний выяснилось, что пока в отношении Елены Кондрат длилось разбирательство, она успела сменить фамилию и имя и стала Светланой Хондрат. Уехав в Грозный в начале апреля, она изменила свои данные в свидетельстве о рождении, что дало основание следствию считать, что экс-судья пытается скрыться, и объявить ее в розыск. В середине апреля в Москву из столицы Чечни госпожу Кондрат доставили уже оперативники ФСБ.

Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы госпожи Кондрат, заявил “Ъ”, что с решением коллегии он не согласен и будет его обжаловать.

Владислав Трифонов

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