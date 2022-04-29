Елене Кондрат не помогла смена фамилии

63 2 мин. ...

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала решение Верховного суда РФ, разрешив избрать судье арбитражного суда Москвы Елене Кондрат меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-судье, напомним, инкриминируется попытка передать взятку коллеге за принятие «нужного» решения. Вопрос об аресте госпожи Кондрат (недавно она поменяла имя и фамилию и стала Светланой Хондрат) будет решен после того, как она завершит курс лечения. Защита госпожи Кондрат не согласна с решением ВККС и попробует оспорить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен Елена Кондрат

Фото: Автор неизвестен

Заседание ВККС уложилось в полтора часа. Сама Елена Кондрат на нем не присутствовала — сейчас она проходит курс лечения в 17-й горбольнице Москвы, по данным источников “Ъ”, у нее подозрение на инсульт.

Содержание дебатов между представителями правоохранительных органов и адвокатами госпожи Кондрат почти не изменилось с июля прошлого года, когда глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин начал процедуру привлечения судьи к уголовной ответственности.

Правоохранители по-прежнему придерживаются версии, что 1 сентября 2020 года госпожа Кондрат, встретившись со своей коллегой — московской арбитражной судьей Еленой Махалкиной, предложила той взятку в размере $50 тыс. Деньги предлагались за вывод из-под субсидиарной ответственности девяти физических лиц, связанных с компанией УСТС, чье банкротное дело и рассматривала госпожа Махалкина. Разговор судей состоялся в ресторане «Ласточка» на Лужнецкой набережной, но и после него Елена Кондрат, по материалам уголовного дела, несколько раз напоминала о своем предложении во время телефонных разговоров и при личных встречах. При этом она, по данным следствия, отмечала, что деньги передаст лишь после вынесения судебного решения. Однако за день до его принятия Елена Махалкина обратилась в ФСБ, и все дальнейшие действия и переговоры двух коллег уже являлись частью оперативного эксперимента. 18 октября после передачи $50 тыс. Елена Кондрат была задержана чекистами. Впрочем, спустя несколько часов после беседы судью отпустили, поскольку этого требовал ее статус. В итоге СКР квалифицировал действия Елены Кондрат как посредничество в получении взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Защита судьи настаивает, что все действия оперативников и следствия в отношении госпожи Кондрат являются незаконными, поскольку они были основаны на решении Верховного суда от июля 2020 года, которое было принято за несколько месяцев до истории с госпожой Кондрат и поэтому не может быть применимо в данном случае. Также, выступая в ВККС, адвокаты госпожи Кондрат настаивали, что ее уголовное преследование связано с профессиональной деятельностью, и обратили внимание на наличие хронических заболеваний у своей доверительницы.

Однако коллегия не обратила особого внимания на эти доводы и поддержала решение об аресте экс-судьи. Это решение ставит точку в процедурных вопросах, связанных с мерой пресечения в отношении Елены Кондрат. После завершения курса лечения она отправится в СИЗО.

Во время слушаний выяснилось, что пока в отношении Елены Кондрат длилось разбирательство, она успела сменить фамилию и имя и стала Светланой Хондрат. Уехав в Грозный в начале апреля, она изменила свои данные в свидетельстве о рождении, что дало основание следствию считать, что экс-судья пытается скрыться, и объявить ее в розыск. В середине апреля в Москву из столицы Чечни госпожу Кондрат доставили уже оперативники ФСБ.

Адвокат Алексей Ковалев, представляющий интересы госпожи Кондрат, заявил “Ъ”, что с решением коллегии он не согласен и будет его обжаловать.

Владислав Трифонов