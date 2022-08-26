Как все товарообернулось

Резкий рост товарооборота между Россией и Турцией вызвал подозрения у США и их союзников, что Анкара помогает Москве обходить западные санкции. После официального предупреждения от Минфина США о последствиях сотрудничества турецких компаний с РФ к давлению на местный бизнес подключилось ЦРУ. По данным газеты Yeni Safak, американская спецслужба угрожала предпринимателям Турции и, в частности, интересовалась купленной у них россиянами недвижимостью. В турецком Минфине заверили, что бизнесу бояться нечего, и посоветовали положиться на государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

За последние десятилетия российско-турецкие отношения, за исключением краткосрочных падений, переживали в основном планомерный рост. А президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на различные взгляды на многие геополитические проблемы, оказавшись за столом переговоров, обнаруживали в себе силы находить выходы из тех или иных, казалось бы, неразрешимых ситуаций. После 24 февраля, когда Россия ввела войска на территорию Украины, значение Анкары для Москвы лишь возросло.

Несмотря на членство в НАТО, условную принадлежность к Западу, а также официальную военную и политическую поддержку Киева, Турция не присоединилась к санкциям, став для РФ и россиян своего рода окном в Европу.

Господин Эрдоган, с самого начала конфликта взявший на себя роль миротворца и распорядителя переговорной площадки, мотивировал отказ от введения ограничений против Москвы необходимостью сохранять каналы диалога. Такая позиция «двойного агента», как недавно охарактеризовало президента Турции американское издание Politico, у коллег по НАТО то и дело вызывает вопросы. И больше всего их возникает у США.

На днях Союз промышленников и предпринимателей Турции (TUSIAD) сообщил о получении письма от Минфина США. Американское ведомство предупредило о рисках для турецких компаний попасть под санкции за возможное сотрудничество с физическими и юридическими лицами из России, находящимися под ограничениями Вашингтона. Как написала в пятницу, 26 августа, проправительственная местная газета Yeni Safak, к вопросу, не помогает ли Анкара обходить Москве санкции, помимо Минфина США подключилось уже и ЦРУ. По информации издания, больше всего американские спецслужбы, «открыто пригрозившие бизнесменам», взволновала продажа турецкой недвижимости россиянам. Сотрудника ЦРУ, обосновавшего вопросы контролем за соблюдением рестрикций, интересовало количество проданных домов, а также использовавшаяся для этого валюта и способы оплаты.

Впрочем, как заявил журналистам в пятницу министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати, деловые круги могут не беспокоиться из-за обращений США. По его словам, Турция — «один из важнейших центров политической и экономической силы», а бизнесмены республики «всегда должны ощущать силу своего государства». При этом еще неделю назад стало известно о разговоре замминистра финансов Юнуса Элитаса с американским коллегой Уолли Адейемо. Сообщалось, что турецкий чиновник заверил собеседника в нейтральном статусе Анкары в конфликте на Украине и пообещал не допустить использования Россией республики для обхода западных ограничений.

Несмотря на заверения Анкары, США и их союзники продолжают подозревать, что Турция помогает России обходить санкции. Причина тому — небывалый всплеск товарооборота между двумя государствами.

По данным Министерства торговли республики, с мая по июль нынешнего года турецкий экспорт в Россию составил $2,04 млрд. Это на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в июле Турция поставила в РФ товаров на $730 млн, а в тот же месяц прошлого года — всего на $417,3 млн. В ответ Россия в июле импортировала в республику продукции на $4,4 млрд, в этот же месяц годом ранее сумма составила $2,5 млрд. Как отмечает Politico, РФ удалось обогнать Китай и выйти в лидеры в списке крупнейших поставщиков для Турции: на отрезке с апреля по июнь 2022 года на нее приходилось почти 17% импорта в республику, а годом ранее за аналогичный период — всего 10%. На встрече с господином Эрдоганом в Сочи 5 августа рост товарооборота отмечал и президент РФ Владимир Путин. По его словам, «за первые месяцы этого года до мая включительно он увеличился в два раза».

Добавляет раздражения среди союзников по НАТО, хотя не такого явного и открытого, и позиция Анкары по вступлению в альянс Финляндии и Швеции. Протоколы о присоединении двух северных стран к блоку уже одобрили 23 из 30 членов НАТО. Несмотря на то что Турция в итоге согласилась дать зеленый свет на интеграцию этих государств в организацию, она выставила ряд условий. В первую очередь республика требует от Хельсинки и Стокгольма выдачи курдских деятелей, которых считает террористами. 26 августа в финской столице состоялась встреча представителей Турции, с одной стороны, а также Швеции и Финляндии — с другой, на которой как раз и обсуждался этот вопрос. Сколько времени еще понадобится сторонам, чтобы урегулировать разногласия, по-прежнему неизвестно.

Также различные СМИ ранее сообщали, что непубличным условием вступления Финляндии и Швеции в альянс могли быть и поставки республике из США истребителей F-16. Изначально Турция рассчитывала на приобретение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, однако из-за закупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 Вашингтон исключил республику из своей соответствующей программы. 26 августа стало известно, что в США состоялись двусторонние переговоры по вопросу об F-16. В пятницу в эфире телеканала A Haber глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал их «более чем положительными». По его словам, сейчас «обсуждаются технические детали» и Анкара надеется «на позитивное завершение процесса».

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил “Ъ”, что Анкара будет наращивать торговые отношения с Москвой до тех пор, пока преимущества от такого сотрудничества превышают издержки.

Сейчас, как уверен эксперт, это все еще идет на пользу Турции и позволяет ей выторговывать у западных партнеров больше дивидендов. Однако, как только дело дойдет до выбора между связями с экономиками ЕС и США, с одной стороны, и подсанкционной Россией — с другой, поведение республики может кардинально измениться.

«От той же Европы Турция даже более зависима, чем от США, которые на эту Европу влияют. ЕС был и остается крупнейшим торговым партнером Анкары, не считаться с этим она не может. Поэтому не должно быть иллюзий, что раз Турция предпринимает политические попытки свести Украину и Россию, то, значит, у нас в отношениях все будет хорошо. То, что турки сейчас делают, направлено на выбивание от Запада наиболее выгодных условий в разных сферах. И если встанет вопрос выбора между Западом и Россией, то Анкара не будет ставить на обложенную со всех сторон санкциями экономику, которая к тому же явно из-за этого не становится сильнее»,— отметил Юрий Мавашев. Об этом, в частности, по его мнению, говорят и заверения турецких властей о недопущении обхода санкций при помощи республики.

Алексей Забродин