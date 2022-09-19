По доходам и каникулы

На следующей неделе истекает срок действия госпрограммы кредитных каникул для граждан. Минфин и депутаты уже подняли вопрос о ее продлении. Но в министерстве говорят лишь о шести месяцах, а в Госдуме — о том, чтобы сделать каникулы бессрочными с расширением условий. ЦБ и крупнейшие банки согласны, что программа должна стать постоянной, но эксперты считают нужным поднять ее лимиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления о продлении программы кредитных каникул для граждан (истекает 30 сентября) до 31 марта 2023 года. Одновременно в электронной базе данных Госдумы появился законопроект, внесенный главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и рядом других депутатов. Они предлагают сделать каникулы по потребительским кредитам постоянными (как по ипотечным). Лимиты, по версии депутатов, составят для кредитных карт — 150 тыс. руб., для автокредитования — 1,6 млн руб., для всех остальных потребкредитов — 450 тыс. руб.

Возможность обращаться за кредитными каникулами клиенты банков получили в 2020 году в начале пандемии. После начала военных действий на Украине и связанного с ними кризиса этой весной программу возобновили для поддержки граждан. Заемщики могут обратиться за каникулами при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним в предыдущем году. Льготный период обслуживания займа составляет один-шесть месяцев. Лимит по потребкредитам для физлиц — 300 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб., по автокредитам — 700 тыс. руб., по ипотеке — 3–6 млн руб. в зависимости от региона.

Как пояснили “Ъ” в ЦБ, практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, но очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку. «В целом мы увидели в этом году более низкий спрос на реструктуризацию со стороны граждан, чем в пандемию»,— уточнили в Банке России. По его данным, всего за март—август банки провели реструктуризацию 694,3 тыс. кредитов граждан на 333,8 млрд руб., из них по закону о кредитных каникулах (106-ФЗ) — 98,6 тыс. кредитов на 44,7 млрд руб., по закону об ипотечных каникулах (353-ФЗ) — 5,2 тыс. кредитов на 17,6 млрд руб., остальные — по собственным программам.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 16 сентября 2022 года: «Банки гораздо более охотно идут на реструктуризацию кредитов, когда понимают, что люди временно теряют работу».

Крупнейшие банки согласны с необходимостью внедрения кредитных каникул в постоянном режиме. «Механизм каникул уже использовался государством несколько раз и показал свою эффективность в качестве меры поддержки граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию»,— говорят в Сбербанке. Однако там считают, что разумно предоставить заемщику право на кредитные каникулы «один раз за весь жизненный цикл кредита», а не два, как предлагают депутаты. В ВТБ тоже считают целесообразным «наличие постоянно действующего инструмента поддержки заемщиков».

«Экспертный совет ЦБ еще в октябре 2020 года предложил принять закон и дать возможность обратиться за каникулами всегда,— говорит зампред совета Эльман Мехтиев.— Будем надеяться, что в осеннюю сессию такой закон депутаты смогут принять и он вступит в силу с 1 января». В Минфине на запрос о целесообразности внедрения бессрочных каникул и изменения параметров программы не ответили.

Эксперты сходятся во мнении, что необходима корректировка лимитов. Так, член центрального штаба ОНФ Евгения Лазарева уверена, что лимиты должны корректироваться исходя из остатка, а не полной величины долга.

«Одним из наиболее важных параметров являются пороговые значения кредитов,— добавляет эксперт практики консультирования на финансовом рынке компании "Технологии Доверия" Руслан Мухомеджанов.— Например, средняя сумма потребкредита в целом сохранилась (260–270 тыс. руб., по данным НБКИ) и росла в рамках инфляции… Низкие пороговые значения могут отсечь значительную долю заемщиков».

«Повышение лимитов выглядит целесообразным и, вероятно, способно повысить спрос у населения в рамках законодательных каникул»,— отмечает старший директор АКРА Валерий Пивень, оговариваясь, что при этом остается закономерным вопрос, повысится ли уровень одобрения заявок со стороны банков.

Ксения Дементьева, Полина Трифонова