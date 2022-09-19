Каникулы уплывают от бизнеса

Представители бизнеса направили письмо в правительство с просьбой ускорить выработку критериев для компаний, которые могут претендовать на компенсацию процентов, недоначисленных банками в рамках кредитных каникул. Если эти критерии не будут приняты до начала октября, то обязанность по выплате процентов ляжет на заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила в правительство письмо с просьбой поскорее определить критерии определения возмещения банкам недополученной прибыли от предоставления компаниям кредитных каникул. В правительстве “Ъ” сообщили, что письмо АКИТ поступило и «будет рассмотрено в установленном порядке».

Как отмечается в письме ассоциации, одной из мер поддержки бизнеса стал механизм постепенной адаптации процентных ставок по выданным кредитам с плавающими ставками к изменениям ключевой ставки ЦБ. Согласно закону 106-ФЗ, юрлица, взявшие кредиты с плавающей ставкой, вправе претендовать на «кредитные каникулы» на уплату процентов. При этом выпадающие доходы кредитных организаций должны быть компенсированы… правительством РФ. За первый из трех месяцев каникул ставка по кредиту, по которой рассчитывается платеж юрлицу, не может превышать 12,5%, за второй — 13,5%, за третий – 16,5%. Заявки на кредитные каникулы принимались до 1 июня.

Правительство РФ должно установить «критерии и порядок» определения соответствия юрлиц, согласно которым по кредитам банкам возмещается 70% недополученного дохода, связанного с предоставлением каникул, пишет АКИТ. При этом, по словам президента АКИТ Артема Соколова, до настоящего времени критерии и порядок не установлены.

В законе говорится, что возмещение недополученного дохода банков должно произойти с 1 по 31 октября. Если же к этому времени порядок возмещения не будет определен, то, согласно разъяснениям ЦБ, банки должны возместить недополученные доходы путем их «перераспределения в сумму основного долга заемщика, подлежащего уплате в период после 1 января 2023 года».

Как рассказал “Ъ” замминистра экономики Илья Торосов, министерство подготовило критерии и направило их в правительство: заемщик должен быть налоговым резидентом РФ, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, не иметь долгов по налогам, сборам, страховым взносам и др., а также просрочки по кредитам, в отношении которых установлен переходный период. «Также у заемщика должен отсутствовать договор хеджирования процентного риска по кредиту, в отношении которого установлен переходный период и будут исключения по отдельным видам деятельности, которые правительство дополнительно установит»,— уточнил Илья Торосов.

Согласно подсчетам Минэкономики, основанным на данных ЦБ, задолженность бизнеса, по которой был предоставлен переходный период, составила 5,9 трлн руб. И если обсуждение затянется и критерии не успеют утвердить к 1 октября, то банки переложат выплаты дополнительных процентов на бизнес.

По оценкам эксперта «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, средняя просрочка по бизнесу сейчас около 7%, а для компаний, воспользовавшихся кредитными каникулами, она может превысить 10%. В результате в просрочку могут уйти кредиты на сотни миллиардов рублей, по которым банки должны будут досоздавать резервы.

Аналитики отмечают, что даже если критерии будут приняты, то компенсацию получат не все компании, воспользовавшиеся каникулами. Причем если таких организаций, по которым правительство не выплатит компенсацию, окажется всего 10%, а из них в просрочку уйдет тоже только 10%, то банкам придется создать дополнительные резервы на 60–70 млрд руб.

По мнению младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлии Якуповой, ситуацию сглаживает то, что схема возврата недополученных процентов не предусматривает возникновения требований о единовременном их погашении, что снижает нагрузку на заемщиков. «Если заемщик не соответствует установленным правительством критериям, то начисленные проценты увеличивают сумму основного долга, далее они погашаются равными платежами в соответствии со сроками и периодичностью, которые будут согласованы между заемщиком и банком»,— поясняет она. Она считает, что компании, для которых будет проблематично выплачивать эти доначисленные проценты, договорятся с банками о рассрочке или реструктуризации кредита и в этом случае «существенного роста проблемных кредитов на балансе банков, скорее всего, не будет».

Максим Буйлов, Евгения Крючкова