Диана Дэвис и Глеб Смолкин приблизились к американской мечте

Российские танцоры на льду Глеб Смолкин и Диана Дэвис, дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, станут первыми отечественными фигуристами, которые с момента начала специальной военной операции выступят на международном турнире. Ряд источников сообщил, что вице-чемпионы России и участники пекинской Олимпиады заявлены на Challenge Cup в американском Ардморе. Эта новость вызвала широчайший общественный резонанс из-за довольно острого бэкграунда: летом появилась информация, что Дэвис вместе со Смолкиным якобы проходили просмотр в Федерацию фигурного катания США и были близки к переходу в американскую сборную, но спортсмены и иные заинтересованные лица ее затем опровергли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, с партнером Глебом Смолкиным планировали в эти выходные выступить на контрольных прокатах российской сборной, но передумали

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, с партнером Глебом Смолкиным планировали в эти выходные выступить на контрольных прокатах российской сборной, но передумали

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сразу несколько источников, в том числе The Skating Lesson, сообщили о том, что известные российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин попали в заявку на международный турнир Challenge Cup. Соревнование, формально являющееся квалификационным для чемпионата США, пройдет в американском Ардморе в этот уикенд.

Эта новость привлекла особое внимание, поскольку российские фигуристы, как и представители подавляющего большинства других видов, по-прежнему находятся под санкциями и от международных стартов отстранены. Последним турниром, на котором выступали россияне, стала февральская Олимпиада в Пекине. До чемпионата мира в Монпелье, как и до всех соревнований нынешнего сезона, их решением исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) не допустили.

Появление Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в списке участников американского Challenge Cup обусловлено тем обстоятельством, что этот турнир не проходит под эгидой ISU. Иначе говоря, его организаторы вольны допускать до участия всех, кого посчитают нужным.

Дочь тренера Этери Тутберидзе с партнером, кроме того, уже на протяжении нескольких лет живут в США и тренируются в местных клубах. Летом 2019 года россияне переехали в Мичиган, где начали сотрудничество с Игорем Шпильбандом. Именно под его руководством они совершили большой прорыв, а затем смогли взять серебро национального чемпионата и квалифицироваться на Олимпийские игры (там они финишировали на 14-й позиции). Нынешним летом Дэвис и Смолкин перешли в группу других российских специалистов, тоже обитающих в США,— Алексея Кислякова и Елены Новак. Их каток Wheaton Ice Skating Academy Skater относится к базирующемуся на севере Виргинии клубу Ion, который, по информации The Skating Lesson, и будут представлять на Challenge Cup Диана Дэвис и Глеб Смолкин. На запрос, направленный “Ъ”, Ion не ответил.

Летом Дэвис со Смолкиным превратились в главных ньюсмейкеров в фигурном катании из-за слухов о том, что они проходили просмотр в Федерацию фигурного катания США с целью затем войти в состав американской сборной.

Тогда же стало известно, что еще весной 19-летняя фигуристка, которая родилась в США и у которой есть американский паспорт, и 22-летний Смолкин поженились в штате Невада. Это значит, что через три года Смолкин по законам США будет считаться полноправным американским гражданином, а пара, если она все же вдруг решит сменить федерацию, сможет выступить на Олимпиаде 2026 года.

Все заинтересованные лица тем не менее возможность перехода отрицали. Эту информацию опровергли в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР), сами спортсмены опубликовали открытое письмо со следующими словами: «Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах».

Там Дэвис и Смолкин, правда, не появятся. Турнир Challenge Cup пройдет ровно в те же даты, что и открытые прокаты отечественных фигуристов,— 24–25 сентября. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал в беседе с “Ъ”, что танцоры решили не совершать длинный перелет в Москву и, как и год назад, открыть сезон выступлением в США (тогда они выступали на другом сентябрьском состязании — U. S. International Figure Skating Classic). Этот же источник отметил, что «участие в американском турнире не равно смене гражданства» и что Дэвис со Смолкиным намерены продолжать выступление за российскую сборную.

Екатерина Ремизова