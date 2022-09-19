Сборная Испании победила рейтинг

Очередной чемпионат Европы по баскетболу принес четвертый титул, добытый на континентальных первенствах, сборной Испании, которая в финальном матче обыграла — 88:76 — французов. Испанцы завоевали золото несмотря на то, что именно перед этим турниром, в отличие от предыдущих, из-за серьезных кадровых потерь котировались не слишком высоко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Испании в четвертый раз в нынешнем веке завоевала золото чемпионата Европы

Фото: FILIP SINGER / EPA-EFE / Vostock Photo Сборная Испании в четвертый раз в нынешнем веке завоевала золото чемпионата Европы

Фото: FILIP SINGER / EPA-EFE / Vostock Photo

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло, в своей долгой карьере переживший множество взлетов и провалов, как выяснилось, внимательно изучает, что пишут о нем, о его команде разные источники, в том числе, например, официальный сайт первенства. И после финала он вспомнил, как выглядел, с точки зрения его экспертов, расклад сил перед турниром. Испанцев в этой иерархии отправили лишь на восьмое место.

Скариоло рассказывал об этом без обиды, которая была бы почти естественной для наставника, строго говоря, сильнейшей сборной континента в нынешнем веке. А конкурентов в борьбе за такой статус у сборной Испании, по сути, нет — послужной список описывает его исчерпывающе. В нем теперь уже четыре титула победительницы европейского чемпионата (предыдущие были завоеваны в 2009, 2011 и 2015 годах), два — победительницы мировых первенств, 16-летней и трехлетней давности, еще целая стопка наград чуть пониже достоинством. В общем, вроде бы странно команду с таким бэкграундом опускать в подвал топ-десятки.

Но Скариоло понимал, конечно, что в данном конкретном случае бэкграунд не имел никакого значения. Зато его имели потери, понесенные сборной в последние месяцы — после прошлогодней Олимпиады в Токио, на которой испанцы выступили ни шатко ни валко, уже в четвертьфинале напоровшись на фаворитов-американцев и сойдя с дистанции. До чемпионата Европы, разбросанного по четырем странам — Чехии, Грузии, Италии и Германии, не доехал практически никто из баскетболистов, годами, а иногда чуть ли не десятилетиями олицетворявших испанские мощь и блеск,— ни Пау Газоль с братом Марком, ни Рикки Рубио, ни Серхио Юль, ни Серхио Родригес: кто-то сошел из-за возраста, кого-то подвели травмы. А дотянувший до чемпионата Европы Руди Фернандес, осколок «золотой эпохи», в свои 37 уже мог играть только эпизодические роли. Функционал же этого отряда достался тем, кого еще недавно невозможно было представить в качестве полноценной замены лидерам.

Этот испанский состав выглядел скромным как никогда. Особенно на фоне составов некоторых соперников, на помощь которым примчались не просто неплохие игроки из НБА, а супергерои этой лиги — серб Никола Йокич, грек Яннис Адетокумбо, словенец Лука Дончич.

И Скариоло прекрасно понимал, что формально на его команду имеют право вешать ярлык такой, которую, например, неминуемо ждут большущие проблемы в нападении, которой не хватает яркости, чтобы всерьез претендовать на чемпионский титул. Но он понимал и другое. Баскетбол — игра в первую очередь коллективная, и щедростью, самоотверженностью в ней можно компенсировать дефицит лоска. Особенно если, чувствуя важность момента, выше головы прыгнут те, кого обстоятельства вытащили во фронтмены,— играющие в НБА Вилли и Хуан Эрнангомесы, натурализованный ради того, чтобы закрыть проблемную позицию разыгрывающего, американец Лоренцо Браун, еще в начале года дирижировавший атаками казанского УНИКСа.

И ставка на «командность», на чувство локтя себя оправдала полностью. Строившиеся вокруг супергероев сборные покидали чемпионат, не дотянув до медальных разборок. Сербов с Йокичем в 1/8 финала выбили итальянцы, в следующей стадии, уступив немцам и полякам, сошли греки с Адетокумбо и словенцы с Дончичем. А испанцы тем временем шли вперед не столько на классе, сколько на характере, на действительно проклюнувшихся в Эрнангомесах, в Брауне лидерских задатках. Это удивительный факт.

По ходу всех трех матчей play-off по дороге к финальному сборная Испании отставала от оппонентов — литовцев, финнов, немцев — как минимум на десять очков, но, собираясь, вытягивала сама себя из болота.

Финал против ровной французской команды, у которой в заявке было достаточно знаменитостей — таких, как Руди Гобер или Эван Фурнье, правда, получился историей совсем иного рода. В нем испанцы сразу взяли быка за рога и сразу принялись отрываться — благодаря неутомимому в борьбе под щитами Вилли Эрнангомесу, признанному лучшим игроком чемпионата, благодаря проводившему матч жизни его брату Хуану, отказывавшемуся промахиваться из-за трехочковой дуги (реализованы семь дальних бросков из девяти), благодаря мудрости Брауна и общей дисциплинированности. Еще во второй четверти запас сборной Испании достиг 21 очка. Он, казалось, гарантировал победу, но стал подтверждением того, что этому испанскому варианту ощущать собственное превосходство, расслабляться вредно. Вскоре французы были рядышком и, может, уже предполагали, чтобы добились перелома. Но очутившиеся в своей стихии — когда надо драться каждую секунду, за каждое очко — испанцы взяли себя в руки и добрались до самого нежданного в истории сборной золота.

Алексей Доспехов