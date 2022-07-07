График спортозамещения

Возможно, главной проблемой топовых отечественных видов спорта в ближайшие месяцы будет проблема заполнения календаря в условиях фактической международной изоляции из-за наложенных в связи со специальной военной операцией на Украине санкций. “Ъ” рассказывает о том, как крупнейшие федерации пытаются справиться с этой задачей, внося, например, корректировки в формат проведения важнейших внутренних соревнований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущие российские спортивные федерации вынуждены замещать международные соревнования расширением внутреннего календаря

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Ведущие российские спортивные федерации вынуждены замещать международные соревнования расширением внутреннего календаря

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Футбол

Очередное общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) совпало по времени с выступлением главы правительства РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии по социальным вопросам. Оно в значительной степени было посвящено ситуации в спортивной отрасли, входящей в список наиболее пострадавших из-за свежих санкций. Они оставили целые крупные сегменты российского спорта в международной изоляции, лишив их топовых турниров. Михаил Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина «сохранить соревновательную активность наших спортсменов» и «предусмотреть новые форматы состязаний». «По сути, нам нужна действенная и абсолютно независимая система спортивной подготовки и национальных соревнований»,— сказал он. Собственно, поисками этих новых форматов, способных заполнить созданные санкциями лакуны в календаре, занимались в последние недели все крупные федерации и спортивные структуры страны.

Структуры футбольные в этом смысле не являются исключением. И ясность с тем, каким будет будущий сезон в самом популярном игровом виде, должна наступить очень скоро.

Пока известно, что формат чемпионата страны после того, как сборную России лишили чемпионата мира и всех остальных международных матчей, а клубы — еврокубков, остается прежним: 16 клубов сыграют между собой в два круга. Уже существует календарь открывающегося 15 июля первенства. Интрига в том, чем будут заполнены оказавшиеся свободными «еврокубковые слоты».

Еще недавно казалось, что она сведена к минимуму и колоссальной поддержкой пользуется появившаяся в мае идея проведения Кубка РПЛ — коммерческого турнира, способного, по мнению авторов его концепции, обеспечить потенциальные доходы в «миллиарды рублей» за счет различных контрактов, дополняющих те, что связаны с чемпионатом,— на медиаправа, с беттинг-партнером и титульным спонсором. Предполагалось, что это состязание займет в общей сложности более 20 дней, то есть «съест» примерно две трети календарных «пустот», образовавшихся из-за еврокубковой дисквалификации.

Но вчера под сомнение Кубок РПЛ поставило открытое письмо «Матч ТВ», адресованное Российской премьер-лиге и Российскому футбольному союзу. Канал считает, что создание нового турнира «негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России и Кубка России, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон», а «запуск альтернативного продукта РПЛ» — к нарушению «принципов партнерского взаимодействия». Учитывая эти аргументы, «Матч ТВ» «оставляет за собой право применить меры юридического характера касательно пересмотра или расторжения лицензионного договора с Российской премьер-лигой».

Угроза выглядит серьезной. Ведь именно «Матч ТВ» является фактически основным коммерческим партнером РПЛ. В октябре 2021 года он пролонгировал на четыре года договор по покупке прав на трансляции ее матчей, увеличив сумму соглашения примерно в четыре раза. Новый контракт вступает в силу как раз в ближайшем сезоне. В первые два года, согласно его условиям, вещатель будет платить лиге по 6,6 млрд руб., в следующие два — по 7,7 млрд руб.

Футбольная сборная России, видимо, продолжит опробованную весной практику тренировочных сборов. В июне представители РФС говорили о том, что ближайший должен состояться в сентябре. В его рамках планируется устроить два товарищеских матча. Правда, выбор спарринг-партнеров, учитывая особенности ситуации, выглядит чрезвычайно ограниченным.

Хоккей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в конце июня согласовала с Федерацией хоккея России (ФХР) формат проведения своего 15-го сезона. Он откроется 1 сентября матчем игравших в апреле в финале Кубка Гагарина команд — ЦСКА и «Металлурга». КХЛ вступит в сезон в сокращенном по сравнению с предыдущим составе — без финского «Йокерита» и латвийского «Динамо», которые вышли из лиги сразу после начала спецоперации на Украине. Оценивая значимость этих потерь, источник “Ъ” в КХЛ обратил внимание на то, что эти два клуба не входили в число ее лидеров, но в ежегодных рейтингах эффективности всегда находились на ведущих позициях по такому параметру, как «телевизионная востребованность».

Структура лиги, несмотря на публиковавшиеся предложения по ее довольно радикальной корректировке, сохранилась в прежнем виде: она будет состоять из двух конференций и четырех дивизионов. Зато увеличится плотность регулярного чемпионата, который завершится в привычные сроки,— 26 февраля. Теперь в нем каждый клуб сыграет не 60, а 68 матчей. Увеличение количества игр — в том числе, как сообщили “Ъ” в КХЛ, игр «принципиальных» — произошло благодаря ликвидации двух из трех традиционных пауз под выступления сборной страны на этапах Евротура, ноябрьской и февральской.

Возможно, поменяет лига и структуру play-off. До сих пор клубы из разных конференций до финала Кубка Гагарина не пересекались. Однако в КХЛ “Ъ” сообщили, что рабочая группа будет изучать возможность введения «перекрестного» play-off, основываясь на принципах «коммерческой и логистической эффективности».

При этом, как выяснилось, в лиге, несмотря на созданные санкциями трудности, уже думают о перспективах. В настоящий момент разрабатывается новая концепция развития КХЛ, которая начнет действовать в 2023 году. Она предусматривает развитие по трем направлениям — «аудитория», «продукт» и «спортсмены».

Сборная России, которая пропустила майский чемпионат мира в Финляндии и пропустит чемпионат мира 2023 года, сыграет, по всей видимости, в ближайшее время в одном-единственном международном турнире. Это декабрьский Кубок «Первого канала», домашний этап Евротура. Правда, традиционные элитные соперники — шведы, чехи и финны — на него, разумеется, не приедут. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг пообещал участие в турнире сборных Белоруссии и Казахстана, а также команды, составленной из молодых российских звезд.

Баскетбол

Российский баскетбол столкнулся с проблемой низкой загруженности команд на внутренней арене задолго до начала специальной военной операции на Украине. Единая лига ВТБ, первый чемпионат которой состоялся 13 лет назад и включал всего восемь команд из пяти стран (только три из них были российскими), уже к середине прошлого десятилетия разрослась до двух десятков клубов из девяти стран. События 2014 года, однако, привели к отказу от участия в проекте ряда прибалтийских и восточноевропейских команд. В итоге лига ужалась до 16 участников. И тренд на снижение их числа с тех пор так и не удалось переломить. Например, в минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ сыграли только 12 команд. Причем две из них — эстонский «Калев» и польская «Зелёна-Гура» — снялись с турнира после начала спецоперации на Украине, а максимальное количество матчей, проведенных каждым клубом в регулярном первенстве, не превысило 22. С учетом того, что «регулярка» была растянута почти на восемь месяцев, у топовых клубов перерывы между играми внутреннего первенства могли достигать без малого месяц. Другое дело, что, скажем, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, выступавшие еще и в Евролиге, компенсировали эти паузы выступлениями на международной арене. Нередко случались недели, по ходу которых топ-командам приходилось проводить по три-четыре матча.

После исключения российских клубов из числа участников еврокубков, грозившего снизить и без того невысокую интенсивность турнира, Единая лига ВТБ приняла решения, призванные все-таки обеспечить загрузку календаря. Во-первых, лига пополнилась двумя российскими командами — московским МБА и «Самарой». Во-вторых, был переформатирован календарь первенства. В новом сезоне на первом этапе 12 команд проведут двухкруговой турнир. Затем клубы будут разделены на две группы — по шесть в каждой. Участники первой (в нее попадут команды с лучшими результатами) на втором этапе сыграют за распределение мест в топ-6. Команды, попавшие в «нижнюю» шестерку, разыграют еще два места в play-off. Что касается самого play-off, то его после удачного эксперимента минувшего сезона, завершившегося эпической битвой «Зенита» и ЦСКА в финале (победили петербуржцы, сумевшие подняться со счета 0:2 и 1:3), решено также изменить. Теперь не только финальная, но и обе полуфинальные серии, а также серия за третье место пройдут до четырех побед.

Только в регулярном чемпионате команды должны будут провести по 32 матча, на десять больше, чем в «регулярке» сезона минувшего. Максимально возможное число матчей для команды (при условии, что раунды play-off она будет выигрывать в седьмом матче) составляет 51 игру. Однако о полной компенсации недозагрузки игроков речь все же не идет. Ведь топ-клубы должны были провести в Евролиге минимум по 34 матча. То есть даже при условии, что они не попали бы в play-off ни еврокубка, ни Единой лиги ВТБ, минимальная нагрузка на них составила бы 56 игр.

От участия в международных турнирах отстранена и сборная России. Впрочем, матчи с ее участием и раньше игроков нагружали не сильно.

Волейбол

Главная российская волейбольная лига на фоне санкций также решила принять в свой состав два новых клуба: в мужском чемпионате будет не 14, а 16 клубов. Соответственно, увеличивается — с 26 до 30 — и количество туров в регулярном первенстве, за которым последует не «усеченный» — из одного отборочного раунда без двух лучших команд «регулярки» и «Финала шести», как это было в двух предыдущих сезонах, а полноценный play-off: четвертьфинальные серии будут проходить до двух побед, полуфинальные и финальная — до трех. Таким образом Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заполнит свободные из-за отстранения отечественных клубов от еврокубков даты.

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко рассказал “Ъ”, что, невзирая на санкции, будет продолжаться работа и в национальных сборных, которые недавно возглавили новые наставники: женскую — серб Зоран Терзич, мужскую — выигравший с «Динамо» золото российского чемпионата в 2021 и 2022 годах Константин Брянский. Для первой тренировочный сбор, скорее всего, будет устроен уже в ближайшее время, для второй — уже после завершения намеченной на конец августа Спартакиады, то есть примерно в те же сроки, когда в Польше и Словении будет проводиться отобранный у России чемпионат мира. В ВФВ надеются привлечь к выступлению в товарищеских матчах против россиян зарубежные сборные — приглашения отправлены, к примеру, белорусской и очень сильной иранской командам.

Александр Яременко не считает положение, в котором оказался отечественный волейбол, катастрофическим. А говоря о женской сборной, он даже увидел плюс в том, что она пропустит сезон: это позволит провести давно назревшую перестройку состава с прицелом под парижскую Олимпиаду 2024 года.

То же самое относится и к пляжному волейболу, в котором отсутствие международных турниров компенсирует прогресс внутреннего чемпионата, постоянно расширяющего географию и повышающего востребованность у аудитории. Александр Яременко заметил, что волейболистам-«пляжникам», возможно, будет полезно «потратить сезон не на переезды, а на повышение качества подготовки».

Легкая атлетика

Наиболее «подготовленной» к отстранению от участия в международных соревнованиях оказалась Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Ее членство в Международной федерации легкой атлетики (World Athletics, WA) было приостановлено еще в 2015 году на волне российского допингового кризиса. С тех пор российские спортсмены могли участвовать в международных турнирах, только получив статус нейтрального атлета. При этом WA весьма строго подходила к его предоставлению россиянам — на 2022 год WA одобрила чуть более полусотни таких заявок. Однако после начала событий на Украине международная федерация ввела полный запрет на участие россиян в международных турнирах.

В качестве меры, призванной все-таки предоставить спортсменам соревновательную практику, ВФЛА объявила об учреждении серии турниров под названием «Королева спорта». По сути, это некий внутренний аналог «Бриллиантовой лиги» (серия коммерческих турниров, проводимых под эгидой WA, в этом году состоит из 13 стартов). В серию вошли 18 турниров, которые проходят с апреля по август. Апогеем станет Всероссийская спартакиада, которая состоится в конце августа в Челябинске. Турниры «Королевы спорта» разделены на две категории — высшую и среднюю.

«Хочется, чтобы те люди, которые не имеют сейчас больших доходов, оставались на плаву и имели мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений внутри страны. Принято решение, что 50% денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам. Хочу сказать, что впервые в нашей легкой атлетике мы так поддерживаем спортсменов. А в нынешней непростой ситуации считаем это огромным успехом рабочей команды федерации»,— заявляла и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова «РИА Новости», комментируя создание новой серии. Впрочем, именно с финансовой составляющей «королевы спорта» пока все не очень хорошо. Призовые, предусмотренные организаторами, скромны по сравнению с международными: 50 тыс. руб. за первое место на этапе, 30 тыс. руб. за второе и 20 тыс. руб. за третье. Для сравнения: победа на этапе «Бриллиантовой лиги» приносит $10 тыс., второе место — $6 тыс., третье — $3,5 тыс. Победа в финале серии дает дополнительно еще $30 тыс.

Фигурное катание

Российские фигуристы отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований «до особого решения», то есть, скорее всего, пропустят весь следующий сезон. Наиболее болезненной потерей первой его половины для россиян выглядит престижная серия Гран-при, которая включает шесть этапов плюс финал и традиционно проходит в период с октября по декабрь. Этот турнир для спортсменов был интересен прежде всего с коммерческой точки зрения: призовой фонд каждого из этапов составляет $180 тыс., финала — $272 тыс.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) создала аналог этой серии, взяв за основу этапы Кубка России (там обычно соревновались середняки), но объединив их под другим, более громким названием — Гран-при России. Даты отечественных турниров уже известны: этапы, которые примут Москва, Сочи, Казань, Самара и Пермь, пройдут ровно в те же дни, что и соревнования одноименной международной серии. ФФКР уже сообщила, что, несмотря на постепенное ужесточение ISU возрастного ценза с 15 до 17 лет, минимальный допустимый возраст спортсменов для участия в российских стартах по-прежнему будет составлять 14 лет.

В отечественном соревновательном календаре, обнародованном федерацией, появился еще один интересный пункт — прыжковый турнир. Ранее ФФКР уже пробовала проводить соревнования по прыжкам в рамках Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, пригласив почти всех лидеров отечественной сборной — Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Марка Кондратюка, Михаила Коляду. Тогда это мероприятие больше напоминало развлекательное шоу, «гарнир», необходимый для поднятия интереса к придуманному в разгар пандемии коронавируса состязанию, однако теперь впервые в истории приобретет статус самостоятельного.

ФФКР решила между тем не отказываться и от института сборной и наряду с графиком состязаний опубликовала список спортсменов, попавших в ее основной состав. Здесь обошлось без сенсаций: в обойме по-прежнему все лидеры, в том числе серебряные призеры пекинской Олимпиады в парах Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым, которым эксперты пророчили завершение карьеры.

Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР), столкнувшийся с проблемой выборов главы организации (ни один из кандидатов — ни действующий президент Виктор Майгуров, ни его оппонент Алексей Нуждов — не сумел набрать на июньских выборах необходимого количества голосов, новый тур состоится в августе), сообщил о проведении в следующем сезоне сразу двух серий — Кубка России и Кубка Содружества, которые должны будут заменить отобранный Кубок мира. Первая будет включать семь этапов и пройдет исключительно в российских городах — Ханты-Мансийске, Увате, Тюмени, Уфе, Рыбинске. Вторая будет состоять из пяти этапов и пройдет на территории России и Белоруссии. Состав участников окажется, похоже, примерно одинаковым: и на Кубке России, и на Кубке Содружества будут соревноваться россияне и белорусы.

Представители двух сборных, отстраненных Международным союзом биатлонистов (IBU) от участия в турнирах еще весной, уже сталкивались друг с другом в конце минувшего сезона — на Кубке России в Уфе и открытом чемпионате России в Тюмени. Тогда интриги женским гонкам добавило появление в списке участниц наряду с Кристиной Резцовой, Ириной Казакевич и Светланой Мироновой белорусских звезд Динары Алимбековой и Анны Солы. А спортсмены белорусской мужской сборной в Уфе и вовсе учинили разгром российским лидерам и увезли все золотые медали.

Гимнастика

Решение Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении российских атлетов задело сразу два смежных вида, в которых сборная Россия сохраняет топовый статус. Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), стремясь заполнить возникшие на месте чемпионата Европы в Тель-Авиве и этапов Кубка мира пробелы в календаре, инициировала собственную серию международных соревнований, среди которых состоящий из нескольких этапов (точное их число неизвестно) Кубок сильнейших. Специфика этих стартов заключается в том, что ВФХГ решила проводить их, применяя собственные, усовершенствованные правила с целью обеспечить «прогрессивное развитие» вида. Суть нововведений заключается в том, что «трудность тела» и «трудность предмета» не имеют ограничений.

При этом зарубежных гимнасток, которые готовят свои программы в соответствии со старыми правилами, оценивают отдельно от российских. В этой же «категории» вместе с иностранками выступают серебряная медалистка пекинской Олимпиады Дина Аверина, а также ее титулованная сестра Арина Аверина. Это позволяет им избежать прямого столкновения с новой российской звездой, 17-летней Лалой Крамаренко, которая, напротив, успешно адаптировалась к модернизированным правилам и опережает всех своих соперниц с колоссальным отрывом.

Российские спортивные гимнасты, похоже, останутся без какой-либо соревновательной практики. Замены европейскому первенству, которое пройдет в августе в Мюнхене, осеннему чемпионату мира в Ливерпуле и этапам Кубка вызова Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) не подготовила. А главный вопрос, который был связан с единственным крупным внутрироссийским турниром — июльским Кубком России, сводился к тому, следует ли допускать до выступления российского гимнаста Ивана Куляка. Он дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на год за изображение буквы Z на его форме во время Кубка мира в Дохе. Куляка в итоге не допустили.

Алексей Доспехов, Екатерина Ремизова, Афсати Джусойти