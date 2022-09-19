Нефтяники поджимают «хвосты»

«Роснефть» продолжает рассматривать предложения по оптимизации портфеля своих «хвостовых» активов. По данным “Ъ”, нефтекомпания может продать еще один актив с падающей добычей на юге России — «РН-Краснодарнефтегаз». В прошлом году «Роснефть» уже продала три схожих актива в этом регионе частной компании «Центргеко», которая выглядит логичным претендентом и на «РН-Краснодарнефтегаз». По мнению экспертов, «РН-Краснодарнефтегаз» с годовой добычей примерно в 0,5 млн тонн едва ли стоит более $100 млн, а на фоне санкционных ограничений сумма может оказаться гораздо меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

«Роснефть» обсуждает продажу своего дочернего ООО «РН-Краснодарнефтегаз» в рамках оптимизации «хвостовых» активов, рассказали источники “Ъ” в отрасли. «РН-Краснодарнефтегаз» владеет 30 лицензионными участками, на которых добывает около 500 тыс. тонн нефти в год. Компания была образована еще в 1940-х годах, ее накопленная добыча составляет более 230 млн тонн нефти. Выработанность участков — 94%. Доказанные запасы нефти месторождений «РН-Краснодарнефтегаза» составляют 51 млн тонн.

«Роснефть» в прошлом году уже оптимизировала портфель своих зрелых активов на юге России. Компания продала в прошлом году «РН-Ингушнефть», «Роснефть-Дагнефть» и «Дагнефтегаз» «Центргеко Холдингу» (акционеры — Дмитрий Камышев, Татьяна Морозова). Общая добыча этих активов оценивалась в 1 млн тонн в год. По словам источника “Ъ” в отрасли, продажа «РН-Краснодарнефтегаза» обсуждалась с «Центргеко». В «Роснефти» и «Центргеко» отказались от комментариев.

В то время как крупные нефтекомпании в основном фокусируются на масштабных проектах, стандартной практикой является продажа зрелых активов небольшим игрокам, которые могли бы, сократив затраты, улучшить экономику проектов. «Продажа "хвостовых" активов со значительной степенью выработанности, обводненности и относительно высоким углеродным следом позволила нам в полной мере сконцентрироваться на реализации масштабных проектов»,— цитировала «Роснефть» в феврале главу нефтекомпании Игоря Сечина.

«Роснефть» в 2021 году продала активы, которые называла «хвостовыми», в целом примерно на 17 млн тонн годовой добычи. Большая часть из них была приобретена НКК экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова: это «Варьеганнефтегаз», «РН-Северная нефть», «Сахалинморнефтегаз», часть участков «Самаранефтегаза», «Оренбургнефти» и «Няганьнефтегаза».

Среди крупных нефтекомпаний к практике продажи «хвостовых» активов прибегала и «Газпром нефть», которая несколько лет назад продала Западно-Ноябрьский и Южно-Ноябрьский участки (см. “Ъ” от 9 июня 2021 года).

По мнению Карена Дашьяна из Advance Capital, стратегия крупных нефтяных мейджоров — эффективное управление портфелем проектов, в рамках которого месторождения с падающей добычей и высокой обводненностью продаются в рынок средним частным компаниям. Тем самым крупные нефтекомпании фокусируются на крупных и перспективных проектах.

До санкций «РН-Краснодарнефтегаз» можно было бы оценить в пределах $100 млн, но в связи с неопределенностями, связанными с международными ограничениями, он может стоить гораздо меньше, отмечает независимый эксперт Дмитрий Касаткин. По его мнению, частный игрок мог бы эффективнее доразработать данный актив.

Дмитрий Козлов