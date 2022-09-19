Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефтяники поджимают «хвосты»

«Роснефть» может продать «РН-Краснодарнефтегаз»

«Роснефть» продолжает рассматривать предложения по оптимизации портфеля своих «хвостовых» активов. По данным “Ъ”, нефтекомпания может продать еще один актив с падающей добычей на юге России — «РН-Краснодарнефтегаз». В прошлом году «Роснефть» уже продала три схожих актива в этом регионе частной компании «Центргеко», которая выглядит логичным претендентом и на «РН-Краснодарнефтегаз». По мнению экспертов, «РН-Краснодарнефтегаз» с годовой добычей примерно в 0,5 млн тонн едва ли стоит более $100 млн, а на фоне санкционных ограничений сумма может оказаться гораздо меньше.

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

«Роснефть» обсуждает продажу своего дочернего ООО «РН-Краснодарнефтегаз» в рамках оптимизации «хвостовых» активов, рассказали источники “Ъ” в отрасли. «РН-Краснодарнефтегаз» владеет 30 лицензионными участками, на которых добывает около 500 тыс. тонн нефти в год. Компания была образована еще в 1940-х годах, ее накопленная добыча составляет более 230 млн тонн нефти. Выработанность участков — 94%. Доказанные запасы нефти месторождений «РН-Краснодарнефтегаза» составляют 51 млн тонн.

«Роснефть» в прошлом году уже оптимизировала портфель своих зрелых активов на юге России. Компания продала в прошлом году «РН-Ингушнефть», «Роснефть-Дагнефть» и «Дагнефтегаз» «Центргеко Холдингу» (акционеры — Дмитрий Камышев, Татьяна Морозова). Общая добыча этих активов оценивалась в 1 млн тонн в год. По словам источника “Ъ” в отрасли, продажа «РН-Краснодарнефтегаза» обсуждалась с «Центргеко». В «Роснефти» и «Центргеко» отказались от комментариев.

В то время как крупные нефтекомпании в основном фокусируются на масштабных проектах, стандартной практикой является продажа зрелых активов небольшим игрокам, которые могли бы, сократив затраты, улучшить экономику проектов. «Продажа "хвостовых" активов со значительной степенью выработанности, обводненности и относительно высоким углеродным следом позволила нам в полной мере сконцентрироваться на реализации масштабных проектов»,— цитировала «Роснефть» в феврале главу нефтекомпании Игоря Сечина.

«Роснефть» в 2021 году продала активы, которые называла «хвостовыми», в целом примерно на 17 млн тонн годовой добычи. Большая часть из них была приобретена НКК экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова: это «Варьеганнефтегаз», «РН-Северная нефть», «Сахалинморнефтегаз», часть участков «Самаранефтегаза», «Оренбургнефти» и «Няганьнефтегаза».

Среди крупных нефтекомпаний к практике продажи «хвостовых» активов прибегала и «Газпром нефть», которая несколько лет назад продала Западно-Ноябрьский и Южно-Ноябрьский участки (см. “Ъ” от 9 июня 2021 года).

По мнению Карена Дашьяна из Advance Capital, стратегия крупных нефтяных мейджоров — эффективное управление портфелем проектов, в рамках которого месторождения с падающей добычей и высокой обводненностью продаются в рынок средним частным компаниям. Тем самым крупные нефтекомпании фокусируются на крупных и перспективных проектах.

До санкций «РН-Краснодарнефтегаз» можно было бы оценить в пределах $100 млн, но в связи с неопределенностями, связанными с международными ограничениями, он может стоить гораздо меньше, отмечает независимый эксперт Дмитрий Касаткин. По его мнению, частный игрок мог бы эффективнее доразработать данный актив.

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...