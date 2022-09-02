Кто в ЕС, кто под Москву

Приднестровье заявило, что хочет обсуждать с Кишиневом только свою независимость. В Гагаузии выразили недовольство тем, что молдавский президент не желает коммуницировать с Москвой. А оппозиционеры призвали граждан браться за вилы и топоры. Все это произошло в Молдавии за один день и сложилось в общую картину кризиса, который будет лишь нарастать. Проевропейскому руководству страны, судя по всему, придется противостоять оппонентам, вернув во внутренние дела геополитику, отказ от которой недавно сделал действующую власть властью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посещая Комратский университет, президент Молдавии Майя Санду активно призывала к единству и патриотизму

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Посещая Комратский университет, президент Молдавии Майя Санду активно призывала к единству и патриотизму

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

За независимость и признание

Даже в небольшой стране всего лишь один день может вместить в себя события, которые идеально, как фрагменты пазла, складываются в объемную и сложную общую картину. Таким днем в Молдавии стало 2 сентября. В этот день в Тирасполе отмечали 32-ю годовщину образования непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Лидер ПМР Вадим Красносельский этим случаем воспользовался, чтобы категорично заявить: Тирасполь не желает реинтеграции в состав Молдавии. «Некоторые политики говорят о каком-то специальном статусе. Я не понимаю формулировки специального статуса. Это все ерунда и профанация, попытка прийти сюда и отобрать земли, предприятия. А сам народ никого интересовать не будет»,— заявил господин Красносельский, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню республики. Поэтому, добавил он, Приднестровье будет добиваться исключительно независимости и международного признания.

О намерении войти в состав России, а именно за это в Приднестровье на референдуме 2006 года проголосовало большинство местных жителей, Вадим Красносельский ничего говорить не стал. Эта тема теперь стала слишком чувствительной: непризнанная республика, где дислоцированы российские миротворцы и контингент оперативной группы российских войск, граничит с воюющей Украиной.

Тирасполь явно не хотел бы осложнять и без того напряженные отношения с Киевом, который после начала в феврале масштабных боевых действий наглухо закрыл приднестровский сегмент границы с Молдавией.

Отношения Кишинева и Тирасполя сейчас переживают период, хуже которого вспомнить сложно. Не в том смысле, что они жестко конфликтуют, а в том, что стороны уже довольно долго не ведут никаких переговоров друг с другом.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта в формате «5+2» (Кишинев и Тирасполь — стороны конфликта, ОБСЕ, Россия, Украина — посредники, ЕС и США — наблюдатели) заблокирован с 2019 года.

Прямого диалога между президентом Молдавии и приднестровским лидером тоже нет. Президент Майя Санду отказалась продолжить практику встреч с Вадимом Красносельским, которая существовала во времена президентства ее предшественника Игоря Додона. Это вкупе с присущей Приднестровью пророссийскостью и ситуацией на Украине (Кишинев открыто поддерживает Киев и осуждает Москву) способствует тому, что ситуация на Днестре выглядит стабильно напряженной.

«Никто не хочет решать проблемы Молдовы!»

Приднестровье — не единственный регион Молдавии, отношения с которым у Кишинева не ладятся. Проблемы есть и в отношениях центра с расположенной на юге республики Гагаузской автономией. Пока в Тирасполе отмечали очередную годовщину создания ПМР, Майя Санду впервые за почти два года своего президентства приехала в Комрат — столицу Гагаузии, чтобы встретиться с местными властями. Кроме того, в Комратском университете она выступила перед студентами, уделив довольно много внимания Украине.

«Начну этот непростой, но очень нужный разговор с войны в Украине. Очевидно, что сегодня и регион, и страна проходят через сложные времена. Мир, в котором мы жили тридцать лет после обретения независимости и который мы хорошо понимали, изменился до неузнаваемости. Даже сейчас многие отказываются поверить в эти изменения, осознать, что они означают для нас»,— заявила президент. Произошедшие изменения она описала так: «Это больше не мир сотрудничества и добрососедских отношений. На смену миру, который мы знали, пришла война и разрушение. Буду с вами предельно откровенна: этa война, которую Россия ведет против Украины, отражается самым прямым образом на нас с вами. Мы все — с ужасом — видим, что это война, в которой гибнут дети, женщины, гражданские, которые жили мирной, спокойной жизнью».

В этих условиях Майя Санду назвала главной задачей сохранение мира в Молдавии. «Мы должны быть едины! Мы все должны быть патриотами нашей страны! Мы любим Молдову. Мы обязаны ее сохранить»,— призвала она своих слушателей.

Студенты аплодировали выступлению госпожи Санду. Но из университета она пришла в здание, где работают глава региона, местный парламент и правительство — башкан, Народное собрание и исполком. И там аудитория была менее благодарная.

Во-первых, заметно, что отношения между президентом и главой региона Ириной Влах явно натянутые. К примеру, они ни разу не встречались в двустороннем формате. Не произошло встречи с глазу на глаз и на этот раз.

Во-вторых, в Гагаузии, где пророссийские настроения сильны не менее, чем в Приднестровье, открыто выражают недовольство тем, что госпожа Санду поддерживает в войне Украину, а Россию критикует. Кишинев и до февраля не особо активно взаимодействовал с Москвой, а сейчас все контакты сведены на уровень взаимодействия посольств.

В итоге двери, закрытые для прессы во время первой встречи президента с депутатами и членами регионального правительства, не помогли заглушить громкие крики и звучные удары по столу во время дискуссии. Одним из тех, чей голос уверенно пробивался сквозь массивную дверь, был депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер. Он не мог успокоиться и после встречи. «Никто не хочет решать проблемы Молдовы! В каждом ответе я слышу “ситуация на Украине”,— негодовал парламентарий.— Президент едет в соседнюю страну и говорит, что мы солидарны с той страной, где идет братоубийственная война. Но в то же время не думает о солидарности со своими жителями, своим народом! Зачем нам нужен такой президент?»

Один из участников разговора с Майей Санду, попросив об анонимности, сообщил “Ъ”, что присутствовавшие возмущались тем, что президент не желает вести диалог с Россией: «Один раз послали ее в Москву».

Также возмущались ростом цен, высокой стоимостью российского газа, увеличением бюджета Минобороны Молдавии. Про последнее президента, по словам собеседника “Ъ”, спросили: «С кем собираемся воевать?» «Депутаты очень возмущались тем, что власти постоянно говорят об Украине и не говорят о наших людях, о приоритетах своего народа»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Майя Санду, впрочем, после встречи выглядела так, будто ничего необычного не произошло. На вопрос “Ъ” о том, почему за закрытыми дверями было так громко, она с улыбкой ответила: «Если было громко, значит, вы все услышали». Но потом перечислила обсуждавшиеся вопросы. «Поговорили о вопросах страны, вопросах автономии, о газе, о цене, об инфляции, поговорили о демократии, о борьбе с коррупцией. Много вопросов, хорошо, что поговорили. Нужно продолжать говорить и решать вопросы. Уверена, что все мы хотим мира. Это то, что нам всем нужно. Если будет мир, будем все вопросы решать»,— сказала президент и отправилась в Кишинев.

Возвращение геополитики

К тому моменту, как госпожа Санду добралась до столицы, там уже закончился митинг оппозиции. Своих сторонников — полторы или две тысячи человек — на улицу вывела партия «Шор». Ее лидер Илан Шор выступает за диалог с Москвой и ранее выражал готовность поехать в Москву и договориться с «Газпромом» о снижении цены на газ.

Протестующие требовали отставки президента и правительства, грозили «взяться за вилы и топоры». Депутат парламента от партии «Шор» Регина Апостолова пообещала, что пятничный протест — не последний. «Сегодня 60% населения требуют досрочных выборов, смены правительства и парламента»,— заявила она.

С приближением зимы при нынешней стоимости российского газа, которая отражается на тарифах и ценах, поводов и желающих митинговать прибавится.

В этой ситуации проевропейскому правительству страны и президенту Санду, при которых Молдавия летом получила статус страны—кандидата на вступление в ЕС, придется возвращать во внутреннюю политику геополитическую составляющую.

Не так давно — в 2020 году — отказ от игры на противоречиях между Востоком и Западом и обещание сконцентрироваться на внутренних проблемах вроде коррупции, бедности и неэффективности госинститутов позволили Майе Санду уверенно победить Игоря Додона, строившего свою кампанию на антизападной и пророссийской риторике. Это был неожиданный и удачный ход, поскольку молдавские политики всегда пользовались тем, что избиратель в стране издавна поделен на сторонников сближения с Западом и тех, кто смотрит в сторону Москвы.

В 2021 году на парламентских выборах успех госпожи Санду, воспользовавшись той же тактикой, повторила созданная ею партия «Действие и солидарность», которая и сформировала правительство. Партия хотя и обещала заниматься евроинтеграцией, но при этом намеревалась строить прагматичные, взаимовыгодные отношения с Россией. Последнее не случилось и уже вряд ли случится, а значит, этот пункт программы можно игнорировать. Кишинев уже объясняет ухудшение социально-экономической ситуации происходящим на Украине и во всем обвиняет Россию. Следующим шагом, если протесты будут нарастать, может стать защита завоеваний евроинтеграции от посягательств пророссийской оппозиции. Раньше это помогало мобилизовать прозападную в широком смысле часть общества, которая является наиболее пассионарной.

Владимир Соловьев