За Россией числится ЕСПЧ

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РФ задолжала своим и не своим гражданам около €74 млн справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа — таков, по данным Страсбурга, общий финансовый итог накануне «развода» России с ЕСПЧ. Окончательно Госдума намерена оформить его на этой неделе, сообщил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, заплатят не всем и только в рублях, следует из поправок, предложенных депутатами ко второму чтению. Эксперт предупреждает, что европейские структуры могут попытаться списать выплаты, от которых Россия откажется, с ее замороженных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / AFP Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / AFP

Общее количество российских дел, переданных ЕСПЧ на рассмотрение в Комитет министров с момента присоединения нашей страны к Европейской конвенции по правам человека, составило 3395 (из них 306 ведущих, то есть выявляющих структурные и системные проблемы, требующие решения), подсчитали в пресс-службе Совета Европы. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила €2,02 млрд.

Эта цифра включает около €1,9 млрд по делу «Нефтяная компания ЮКОС против России», которые Россия не платит. Без учета этого дела сумма присужденных выплат составила €148 млн.

Из них на данный момент выплачено €74 млн. Так что осталась примерно половина, не считая выплат по ЮКОСу. В общей сложности неисполненными, по данным КМСЕ, остаются 2030 дел (из них 222 ведущих). Напомним, что часто исполнение решения подразумевает не только выплату компенсации, но и так называемые общие меры — например, законодательного характера.

Но и справедливая компенсация, отмечают в пресс-службе Совета Европы, еще не выплачена по ряду важных дел: например, по более чем 800 индивидуальным делам, а также по делу «Грузия против России», касавшемуся ареста, задержания и выдворения из РФ грузинских граждан в 2006–2007 годах. Сумма компенсаций, присужденных по этому делу, составила €10 млн.

Напомним, в 2014 году ЕСПЧ признал, что Россия во время массовой депортации грузин в 2006 году нарушила несколько положений Европейской конвенции по правам человека. В 2019 году он определился с размером компенсации — от €2 тыс. до €15 тыс. на одного пострадавшего (в сумме — около €10 млн). Однако российские власти отказались платить эти деньги правительству Грузии, ссылаясь на то, что Конвенция о защите прав человека предусматривает выплату справедливой компенсации только заявителям, которые признаны жертвами, но никак не национальным властям. Переговоры продолжались в течение нескольких лет. В итоге к началу этого года стороны пришли к соглашению о том, что выплата справедливой компенсации вместе с начисленными процентами за просрочку платежа должна осуществляться через банковский счет Совета Европы, но деньги туда так и не поступили.

Скорее всего, уже и не поступят.

Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев оценивает перспективу выплаты Россией компенсаций по межгосударственным искам «как маловероятную».

Согласно последним поправкам к законам об исполнении решений ЕСПЧ, российские власти продекларировали намерение платить только по решениям, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках, напоминает эксперт. Это означает, что компенсации не получат заявители, решения в пользу которых были приняты в конце прошлого — начале этого года, если они выносились палатами Суда из семи судей (в отличии от постановления комитетов Суда из трех судей на их обжалование дается три месяца) или если стороны обжаловали их в Большой палате ЕСПЧ.

По словам господина Берестнева, сумму задолженности в €74 млн следует считать достаточно условной. Она не учитывает различных нюансов — например, объективную невозможность выплатить некоторым заявителям, которые не выходят на контакт с властями и не сообщают своих банковских реквизитов.

Что касается самого ЕСПЧ, то его позиция не изменилась и он продолжает выносить решения по российским делам, замечает Берестнев: так, на этой неделе ожидается оглашение решений по нескольким делам, в том числе более чем 10-летней давности, на следующей — постановление по жалобам иноагентов. Россия, конечно, может не признавать эти решения, но, по словам эксперта, есть риск попытки «выплачивать» эти средства из замороженных российских активов. Хотя это будет совсем уже наглый произвол европейских структур, добавляет он.

Анастасия Корня