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Коммерсантъ FM
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Будни адаптации

Импорт стабилизируется, но неизвестно, чего не хватит

Данные зеркальной статистики импорта РФ показывают летнее замедление темпов спада поставок оборудования в страну. При замедлении инвестиций в экономике это может объясняться активностью малых и средних компаний, в том числе стимулируемых государством. Все это, впрочем, не гарантирует нарастания к зиме проблем в промышленности, связанных с исчерпанием запасов импортных компонентов, которые не удастся заменить параллельным импортом или у других поставщиков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зеркальная внешнеторговая статистика (охватывает более 80% внешней торговли до февраля 2022 года, см. график) позволила аналитикам Telegram-канала «Твердые цифры» фиксировать замедление годовых темпов роста экспорта до 29% в июне с 33% в мае (лидеры — Индия — 568% и Турция — 119%). Спад импорта замедлился до 30% в годовом выражении в июне против 47% в апреле 2022 года — на фоне роста поставок в июне по сравнению с маем со стороны 87% торговых партнеров. Второй месяц замедляется и падение темпов поставок машин и оборудования — до 57% год к году в июне. Лидерами роста поставок товаров в Россию стали Белоруссия и Турция (46% и 47% соответственно), импорт из США сократился в июне на 89%, а из Франции — на 73%. «Наша оценка импорта слабее официальных данных за второй квартал 2022 года, что говорит о перенаправлении торговых потоков через страны, где статистика недоступна. Минпромторг оценивает параллельный импорт в 2022 году в $16 млрд — примерно 5% от импорта в 2021 году»,— уточняют авторы.

Активизация ввоза с учетом замедления инвестиций крупных компаний может объясняться ростом активности малого и среднего бизнеса. МСП — сектор экономики, который быстрее крупных компаний адаптируется к изменениям, поэтому рост его инвестиций вполне может сопровождаться спадом в инвестициях в целом. Индекс RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research) свидетельствует об улучшении деловых настроений МСП в июле как раз за счет позитивной динамики инвестиций. О наращивании вложений сообщили 20% предпринимателей (плюс 3 п. п.), еще 27% (плюс 5 п. п.) готовы инвестировать в ближайшие три месяца. «Предприниматели стремятся занять ниши, которые освободились после ухода отдельных иностранных компаний»,— поясняет вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

В последние месяцы правительство в расчете на ускоренное импортозамещение запустило сразу несколько программ стимулирования инвестактивности малого бизнеса — речь идет как о льготном кредитовании сектора, так и попытках Минпромторга свести заказчиков и поставщиков за счет формирования перечня необходимой и производимой в РФ продукции. В целом настроения в секторе МСП улучшаются — индекс RSBI вырос за месяц с 50,5 до 51,1 пункта. Респонденты чаще сообщали о восстановлении продаж (хотя они все еще ниже февральских) и о планах расширения штата. В отраслевом разрезе ситуация неравномерна: при росте индекса в секторе услуг зафиксировано ухудшение в производстве — по мере исчерпания запасов предприятия все более чувствительны к срывам поставок. «Можно ожидать сложный процесс перестройки бизнеса и потребность скорее в оборотном кредитовании, чем в инвестициях»,— предупреждает Кирилл Тихонов.

Отметим, что сами по себе агрегированные данные о запасах в текущей ситуации почти бесполезны: эта статистика не отличает запасов сырья и промежуточных товаров (которые могли бы сигнализировать о будущем спаде) от запасов готовой продукции на складах. Кроме того, инертность в производстве увеличивает запасы промежуточных товаров при сбоях поставок части компонентов — это может сглаживать реальные проблемы, которые проявятся позже.

Зеркальные данные о внешней торговле в июне позволяют фиксировать не только продолжение разворота в динамике импорта и экспорта, но и нормализацию внешнеторгового баланса РФ. Последнее, уже по данным за июль, подтвердил ЦБ, пересмотрев сверхвысокие оценки платежного и торгового балансов (см. “Ъ” от 10 августа) в докладе о ДКП (см. “Ъ” от 12 августа). Уточнение ЦБ, как и ожидалось, объясняет не только ситуацию с внешнеторговым профицитом (баланс торговли товарами и услугами в июле составил $25 млрд — ниже среднего уровня первого полугодия 2022 года в $27,8 млрд и $33,9 млрд, по предварительной оценке), но и ослабление рубля в июле.

Косвенные же данные свидетельствуют о том, что в июле и тенденция восстановления импорта могла давать сбои. По данным Минфина, налоговые поступления в федеральный бюджет от импорта в июле снизились на 43,7% против падения на 45,3% в годовом выражении месяцем ранее, подсчитали аналитики Telegram-канала MMI: «Это косвенный сигнал, что проблемы с импортом не решаются. Это очень плохая новость, свидетельствующая о нарастании рисков для экономики. После введения санкций и обвала импорта в марте многие компании говорили об обеспеченности запасами комплектующих в среднем на срок шесть—девять месяцев. Именно наличие запасов смягчило обвал в обрабатывающей промышленности, которая просела от февральских максимумов примерно на 11–12%». Возможная волна спада в обработке, связанная с промежуточным импортом, ожидается аналитиками к концу года.

Алексей Шаповалов, Диана Галиева, Дмитрий Бутрин

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