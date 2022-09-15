Сжиженный поток

«Газпром» совместно с «Русхимальянсом» намерен изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая» с 1,5 млн тонн в год до 3,5 млн тонн. Площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой, поэтому компаниям не придется серьезно наращивать CAPEX проекта. Но в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии такой мощности в условиях санкций, напоминают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плавучее хранилище сжиженного природного газа «Маршал Василевский», оснащенное судовой регазификационной установкой

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Плавучее хранилище сжиженного природного газа «Маршал Василевский», оснащенное судовой регазификационной установкой

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Газпром», «Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) и «Газпром Линде Инжиниринг» намерены увеличить мощность среднетоннажного СПГ-завода «Газпрома» — «Портовая СПГ» — еще на 2 млн тонн, сообщила российская монополия 15 сентября. Сейчас мощность завода «Газпрома» составляет 1,5 млн тонн.

«Будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн СПГ в год с использованием отечественных технологий и оборудования»,— говорится в сообщении компании

Как писал “Ъ” 7 сентября, «Русхимальянс», строящий крупный СПГ-завод в Усть-Луге на 13 млн тонн, хочет войти в СП с «Газпромом» по строительству «Портовой СПГ». Собеседники “Ъ” предполагают, что доля «Русхимальянса» в СП может составить около 50%, а участие в проекте нужно «Русхимальянсу» для получения опыта ведения операционной деятельности проектов по сжижению газа, которым компания пока не обладает.

Завод «Портовая СПГ» построен на базе компрессорной станции «Портовая», подающей газ в остановленный сейчас газопровод «Северный поток». 6 сентября после многолетних отсрочек на заводе началось производство СПГ, изначально его запуск был запланирован на конец 2018 года.

Сейчас завод состоит из двух линий сжижения по технологии Linde, наземного резервуара по хранению СПГ емкостью 42 тыс. кубометров и плавучего хранилища на 135 тыс. кубометров. Объем хранилищ позволяет отгружать стандартные крупнотоннажные партии СПГ, и, таким образом, рынок для газа с «Портовой» не ограничен акваторией Балтийского моря.

Но у «Газпрома» нет долгосрочных контрактов на поставку СПГ с «Портовой». В связи с этим трейдинг СПГ с завода может быть затруднен, так как Финляндия, страны Прибалтики, Польша и Великобритания прекратили покупку российского СПГ. Вероятно, «Газпрому» придется искать для него рынки за пределами Северной Европы — например, в странах Южной Азии, полагают собеседники “Ъ” на рынке.

Вместе с тем «Газпрому» нужно каким-то образом компенсировать снижение поставок газа в Европу, которые за восемь с половиной месяцев упали на 38,8%, до 84,8 млрд кубометров.

Добыча «Газпрома» упала на 15,9% за тот же период. При этом газопровод «Северный поток», на базе которого и строится «Портовая СПГ», сейчас полностью остановлен.

На единственных в России крупнотоннажных СПГ-заводах на Сахалине и Ямале используются газовые компрессоры (например, американские Eliott) с мощным газотурбинным приводом (до 90 МВт) производства GE или Baker Hughes, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. Линия в 2 млн тонн минимум вдвое меньше по производительности, но нет уверенности, что для нее найдется российское компрессорное и турбинное оборудование. «Опыт "арктического каскада" НОВАТЭКа показал, что эти ключевые элементы СПГ-технологии в России найти трудно. Знаменитые теперь турбины Siemens на КС "Портовая" оказались главным образом потому, что машин такой мощности (около 50 МВт) для привода нагнетателей природного газа в России просто нет»,— заключает он.

Наиболее мощная российская турбина, которую можно использовать как привод компрессора,— «Ладога» 32 МВт производства «РЭП Холдинга» (выпускается по лицензии GE).

Татьяна Дятел