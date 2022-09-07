Сжижали два портоварища

По данным “Ъ”, «Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) ведет переговоры о приобретении доли в проекте «Портовая СПГ» — заводе «Газпрома» по сжижению газа на Балтике мощностью 1,5 млн тонн. Зампред «Газпрома» Виталий Маркелов 6 сентября заявил, что завод произвел первые 30 тыс. тонн СПГ. По мнению аналитиков, покупка доли нужна «Русхимальянсу» для получения первичных компетенций в преддверие строительства крупнотоннажного СПГ-проекта в Усть-Луге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Русхимальянс», реализующий крупный проект по строительству СПГ-завода в Усть-Луге на 13 млн тонн, хочет войти в проект «Газпрома» по среднетоннажному сжижению газа — «Портовая СПГ» мощностью 1,5 млн тонн, утверждают собеседники “Ъ”. Собеседники “Ъ” затрудняются назвать долю, на которую претендует «Русхимальянс». Один из источников “Ъ” предполагает, что она может составить около 50%, но принципиально согласия на сделку со стороны «Газпрома» пока нет. Один из собеседников “Ъ” предполагает, что участие в проекте нужно «Русхимальянсу» для опыта ведения операционной деятельности проектов по сжижению газа.

В «Газпроме», «Русхимальянсе» и «Русгаздобыче» от комментариев отказались.

Завод «Портовая СПГ» расположен в 60 км от Высоцка в Ленинградской области. Он построен на базе компрессорной станции «Портовая», которая подает газ в полностью остановленный сейчас газопровод «Северный поток». 6 сентября зампред «Газпрома» Виталий Маркелов на Восточном экономическом форуме сообщил, что на заводе началось производство СПГ. По его словам, уже работают две технологические линии, которые на данный момент произвели 30 тыс. тонн СПГ. «С учетом конъюнктуры на мировых рынках наш СПГ будет востребован»,— считает господин Маркелов. У «Газпрома» нет долгосрочных контрактов на поставку СПГ с «Портовой».

Изначально «Газпром» планировал запустить завод к концу 2018 года, затем сроки неоднократно переносились, а бюджет существенно вырос. Завод состоит из двух линий сжижения по технологии Linde, наземного резервуара по хранению СПГ емкостью 42 тыс. кубометров и плавучего хранилища на 135 тыс. кубометров. Существенно то, что объем хранилищ позволяет отгружать стандартные крупнотоннажные партии СПГ и, таким образом, рынок для газа с «Портовой» не ограничен акваторией Балтийского моря, как было бы в случае использования небольших танкеров.

Проект изначально предназначался для резервного газоснабжения Калининградской области (на случай перебоев с транзитом газа через Литву). Также предполагалась поставка СПГ странам Балтийского и Северного морей и бункеровка судов. Поскольку Финляндия, страны Прибалтики, Польша и Великобритания прекратили покупку российского СПГ, «Газпрому», вероятно, придется искать для него рынки за пределами Северной Европы.

Стоимость строительства «Портовая СПГ» оценивалась ранее в 126 млрд руб., соответственно, если оценивать возможную покупку через компенсацию исторических затрат, то доля в 50% может стоить около 60 млрд руб., отмечает независимый эксперт Александр Собко. Однако с учетом участия «Газпрома» в «Русхимальянсе» эффективная доля сохранится для «Газпрома» на уровне 75%, считает он.

В регионе уже работает среднетоннажный завод «Криогаз Высоцк» НОВАТЭКа примерно в два раза меньшей мощности, чем «Портовая СПГ», напоминает эксперт. О проблемах с трейдингом или реализацией газа с проекта НОВАТЭКа ничего не сообщалось, что неудивительно в условиях дефицита СПГ. «Для "Русхимальянса" такая покупка может быть интересна, чтобы получить какие-то первичные компетенции в области СПГ с учетом того, что на повестке дня остается строительство "Балтийского СПГ", хотя этот проект и по объемам, и технологически будет заметно отличаться от "Портовая СПГ"»,— заключает Александр Собко.

Татьяна Дятел, Владивосток