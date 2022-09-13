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Коммерсантъ FM
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По газовом счету

Эксперты оценили влияние «Северного потока» на экономику ЕС

Остановка поставок российского газа по «Северному потоку» приведет к значительным экономическим последствиям для стран Европы, включая замедление роста или сокращение ВВП. Аналитики Focus Economics ожидают, что нехватка газа сильнее всего скажется на крупнейших промышленных экономиках — Германии и Италии. В Capital Economics полагают, что повышение тарифов приведет к удвоению доли платежей на оплату коммунальных счетов в располагаемом доходе домохозяйств, а в металлургии и химпроме, в отраслях с самой высокой долей энергоресурсов в затратах, производство может стать нерентабельным.

Еще до объявления об остановке прокачки газа по «Северному потоку» аналитики, опрошенные Focus Economics, прогнозировали резкое замедление роста в странах зоны евро в третьем квартале и сокращение ВВП на 0,1% квартал к кварталу в октябре—декабре. Некоторые экономисты закладывали спад ВВП региона и по итогам следующего года. Теперь эти прогнозы, вероятно, будут дополнительно снижены, ожидают в Focus Economics. Цены на газ сейчас примерно в четыре раза превышают прошлогодний уровень и будут зависеть от поставок по другим газопроводам, а также ввоза из других стран — «это значительный удар, но несмертельный», отмечают в компании.

Сильнее других от нехватки газа могут пострадать страны с развитым промышленным сектором, зависимым от поставок по «Северному потоку»,— это Германия и Италия. В Economist Intelligence Unit ждут, что с дефицитом газа также столкнутся Австрия, Чехия и Словакия, правительства этих стран уже готовят планы по сокращению спроса на это топливо, для остальных государств это будет означать снижение деловой активности и потребительской уверенности, а также повышенный уровень инфляции. Евро к доллару будет слабее, чем ранее ожидалось.

В Capital Economics полагают, что в Европе доля расходов домохозяйств на оплату коммунальных счетов может удвоиться и достигнуть 10%, а значительная часть предприятий могут оказаться убыточными. Смягчить эффект должна поддержка от государства, потребители начнут экономить энергию, но шок все равно будет значительным, что может привести к более глубокой рецессии, считают в центре. В странах ЕС цена на газ примерно одинаковая, стоимость электричества в Восточной Европе в среднем на 40% ниже, чес в Западной, а уголь является существенным источником для отопления только в Польше и Чехии. В среднем домохозяйства тратят на электричество, газ и уголь 5–7% располагаемого дохода, в странах Балтии — 3%. В случае отсутствия субсидий сохранение высоких цен будет означать, что расходы населения вырастут примерно вдвое: до 12% — в Венгрии, Словакии и Болгарии, 11% — в Великобритании, 10% — в Италии, 9% — в Германии, 8% — в Польше, 7–8% — во Франции и Испании и 5–6% — в странах Балтии.

Аналитики отмечают, что для производителей издержки на энергию составляли 1–3% от объема расходов, но эта доля существенно зависит от отрасли: в машиностроении она может составлять менее 1%, в металлургии и химпроме превышать 10%, а при производстве железа, стали, удобрений, стекла и цемента — 20%. При этом способность компаний нести более высокие издержки будет зависеть от уровня прибыльности. В секторах с более высоким потреблением энергии маржинальность, как правило, ниже, как и возможность повышать отпускные цены, фиксируют в Capital Economics.

В Goldman Sachs прогнозировали, что при полном переносе на потребителей более высоких цен на энергоресурсы счета за отопление и электроэнергию вырастут с €160 до €500, а производители химической продукции и цемента в Германии и Италии могут столкнуться с необходимостью сократить потребление газа примерно на 80%. Такие ограничения могут привести к сокращению ВВП для зоны евро на 2% к марту 2023 года, для Италии и Германии — на 4% и 3% соответственно. Этот сценарий, впрочем, является самым негативным — предполагается, что ограничение цен и другие меры по снижению тарифов позволят частично сдержать воздействие более высоких цен на энергию на экономику.

Татьяна Едовина

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