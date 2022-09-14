Linux вызвали к доске

“Ъ” узнал, что российские разработчики софта просят Минцифры и Минпросвещения обеспечить совместимость ГИС «Моя школа», которая должна стать единой экосистемой образовательных учреждений страны, с российским программным обеспечением (ПО). Они опасаются, что система будет работать только с ПО Microsoft, что осложнит импортозамещение. По данным “Ъ”, обсуждается и возможность комплексного замещения ПО от Microsoft российскими операционными системами на базе Linux. Но это может вызвать серьезные проблемы, признают эксперты, как с программами, так и с оборудованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом ассоциации «Отечественный софт» (объединяет 235 компаний, среди которых 1С, ГК «Астра» и др.) главе Минцифры Максуту Шадаеву и министру просвещения Сергею Кравцову от 12 августа. В документе ассоциация просит обеспечить возможность интеграции российских разработчиков софта с ГИС «Моя школа». Как пояснил “Ъ” исполнительный директор «Отечественного софта» Ренат Лашин, члены ассоциации опасаются, что сервисы ГИС «Моя школа» будут совместимы только с ПО от Microsoft, и просят министерства предоставить технические документы на систему (API, протоколы обмена данных, требования к ПО), чтобы проверить, насколько она совместима с российскими операционными системами (ОС), офисными пакетами и другими отечественными решениями. В Минцифры и Минпросвещения “Ъ” не ответили.

К разработке ГИС «Моей школы» Минпросвещения приступило весной 2021 года. Система должна стать единым IT-контуром для всех образовательных учреждений страны. В нее, например, будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, портфолио учеников. Разработка и поддержка «Моей школы» оценивалась в 2,18 млрд руб. до 2024 года (см. “Ъ” от 30 марта 2021 года).

Более того, источники “Ъ” на российском рынке ПО утверждают, что в последние несколько месяцев разработчики, Минцифры и Минпросвещения обсуждают идею централизованной замены Windows и офисных пакетов от Microsoft на российские аналоги (Astra Linux, Alt Linux и др.) во всех образовательных учреждениях. Эту информацию подтвердил глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает Alt Linux) Алексей Смирнов. По его словам, с инициативой обеспечить массовую поставку российских ОС в школы выступил бизнес.

Но участники рынка подчеркивают, что системно заместить решения Microsoft в образовательных учреждениях крайне трудно. Американская корпорация «десятилетиями последовательно внедряла свое ПО в российском образовательном сегменте на льготных условиях», поясняет собеседник “Ъ” из числа разработчиков софта.

В 2021 году более 85% школ в качестве основной ОС использовали Windows и только в 6% применялись российские ОС, уточняет гендиректор группы Т1 Игорь Калганов, хотя при этом более 45% школ так или иначе использовали отечественное или свободное офисное ПО: «В 2022 году ситуация постепенно меняется, поставка российских ОС выросла в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Зависимость российских образовательных учреждений от иностранного ПО близка к критической, подтверждает директор по разработке и развитию продуктов «Новые облачные технологии» (офисное ПО «МойОфис») Дмитрий Комиссаров: «Исторически школы и вузы стремились развивать у учащихся навыки работы с иностранным ПО, поэтому переход на отечественные решения будет зависеть не только от оснащения классов новыми продуктами, но и потребует переработки учебных программ».

Нужно не просто заменить операционную систему или текстовый редактор, нужно вносить изменения в учебный процесс, переписывать учебники и менять подходы, согласен директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин: «Можно предположить, что образовательный сектор станет самым медленным в части импортозамещения ПО, так как в нем сложнее всего замещать инструменты и практики».

Однако гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий подчеркивает, что заменить Windows полностью и одномоментно совершенно нереально: «Просто потому, что 99% прикладного софта и различного оборудования работает под Windows, а это не только компьютеры и периферийные устройства, но также лабораторное, демонстрационное оборудование, другой специфический софт».

Никита Королев, Тимофей Корнев