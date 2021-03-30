Образование новой школы

Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 года на создание государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», которая станет единой платформой для всех образовательных учреждений в стране. От развития уже действующих платформ, которые обошлись бюджету по меньшей мере в 2,2 млрд руб., решено отказаться. Участники рынка онлайн-образования опасаются, что новая система станет барьером для работы бизнеса со школами.

“Ъ” ознакомился с копией концепции Министерства просвещения о разработке ГИС «Моя школа». На ее создание до 2024 года планируется потратить из бюджета 2,18 млрд руб. Система должна стать единым IT-контуром для всех российских организаций, работающих в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования, следует из документа. Техническим оператором платформы планируется назначить «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (ФИЦТО). Документ, по словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, был направлен на согласование в Минцифры в середине марта. Там подтвердили его получение.

Проект обсуждается с 15 пилотными регионами, рассказали “Ъ” в Минпросвещения: «ГИС обеспечит взаимодействие с уже действующими подобными региональными системами, а там, где их нет, позволит решить вопрос цифрового неравенства». ФИЦТО действительно рассматривается как оператор системы, но еще обсуждаются различные подходы к ее созданию, уточнила глава института Людмила Бокова.

Из концепции следует, что в ГИС, например, будут интегрированы электронный школьный дневник, журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, портфолио учеников. Планируется также создание платформы для родительских онлайн-собраний. Пользователями системы станут преподаватели, родители, ученики и поставщики контента — регистрация будет проходить через «Госуслуги».

На фоне запуска новой ГИС дальнейшее развитие созданных ранее систем Минпросвещения сочтено нецелесообразным. В числе таких систем «Российская электронная школа» (РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», система «Российское образование», ГИС «Информационно-аналитическая платформа», следует из концепции. В целом власти вложили в эти проекты около 2,2 млрд руб., подсчитал “Ъ”.

Так, «Российская электронная школа» стоила 1,7 млрд руб. (с 2016 по 2018 год включительно), следует из данных на сайте Минэкономики. Госконтракты еще на 102 млн руб. были разыграны в рамках проекта уже в 2019 году, обнаружил “Ъ” на сайте госзакупок. На создание «Маркетплейса образовательного контента и услуг» власти потратили 193 млн руб., а разработка ГИС «Информационно-аналитическая платформа» стоила 278 млн руб.

Идея объединить все учебные материалы и данные в рамках одной системы может быть полезной, считают в группе компаний «Просвещение». Сейчас, отмечают там, существуют востребованные ресурсы, например РЭШ, но для решения некоторых задач учителя могут использовать другие платформы. «ГИС может объединить все ресурсы и сформировать экосистему в формате "единого окна"»,— говорят в «Просвещении».

Но не все участники рынка разделяют эту точку зрения. «Нас настораживает, что система может стать барьером в работе частного бизнеса со школами»,— говорит управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский. Пример «Московской электронной школы», по его мнению, показал, что коммерческим компаниям «там не рады». Платформа будет эффективна, если государство обеспечит равные возможности работы с аудиторией портала как для частных, так и для и некоммерческих проектов, считает господин Ларьяновский.

Уровень развития IT также везде разный, поэтому один оператор тут не справится, сомневается гендиректор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек. Поэтому государству, по мнению эксперта, нужно сотрудничать с максимальным количеством государственных и частных компаний.

Никита Королев, Арина Барабанова