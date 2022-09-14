Предложения, от которых возможно отказаться

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Банк России и Минфин предложения о развитии финансового рынка в условиях санкций. Формально документ является ответом на предложенную ранее ЦБ конструкцию, которая предполагает, что финансовому сектору требуется не господдержка, а либерализация и технологизация рынков. В РСПП же ожидаемо поддерживают идею стимулирования банков к финансированию экономического развития и рассчитывают на более масштабные послабления для финансового сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Александром Шохиным РСПП перечислил Банку России под руководством Эльвиры Набиуллиной все, чего в союзе хотели бы от регулятора для финансового рынка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Возглавляемый Александром Шохиным РСПП перечислил Банку России под руководством Эльвиры Набиуллиной все, чего в союзе хотели бы от регулятора для финансового рынка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В продолжение дискуссии об источниках поддержки экономики и привлечения финансового рынка к проектам по экономическому развитию РСПП направил в ЦБ и Минфин «программный документ» о возможной конструкции развития финансового рынка в новых условиях. Формально это ответ на вышедший в августе доклад Банка России «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» — описание взглядов регулятора на возможную схему работы финрынков в изменившихся условиях из-за начала военной операции РФ на Украине. Документ, напомним, охватывает широкий круг тем: от прозрачности рынка и требований к раскрытию информации до будущего валютного регулирования. ЦБ ориентируется на сохранение антироссийских санкций, дестимулирование использования «токсичных» валют и потребность в модели развития с опорой на внутренние инвестиции. При этом предполагается, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте (см. “Ъ” от 5 августа).

В РСПП концептуально с позицией регулятора согласны, при этом основные предложения союза касаются стабилизации курса рубля за счет отказа от «токсичных» валют недружественных стран, стимулирования расчетов в валютах «дружественных», а также ускоренного развития цифровых финансовых активов и разворачивания льготных программ кредитования для перспективных отраслей с акцентом на импортозамещение.

Стимулирование участников финансового рынка к поддержке приоритетных инвестпроектов должно, по мнению РСПП, сопровождаться дерегулированием, более масштабным в сравнении с предлагаемой конструкцией ЦБ. В частности, тогда как ЦБ отмечает временный характер регуляторных послаблений из-за накопления рисков финансовой стабильности, в РСПП рассчитывают на исключение всех избыточных регуляторных требований. Документ между тем выглядит противоречиво: требование ревизии требований в финсекторе (ПОД/ФТ, FATCA, отчетность по МСФО, нормативы по Базелю) сопровождается тезисом о потребности в качественной консолидированной отчетности по международным стандартам для повышения привлекательности рынка для инвесторов.

Такой разброс предложений может объясняться прямой консолидацией профильным комитетом РСПП всех поступивших инициатив. Хотя документ повторяет структуру доклада ЦБ, он содержит и непрофильные предложения — например, о социальной поддержке. Часть предложенных инициатив при этом выглядит сомнительной (как идея выкупа ЦБ российского госдолга, в том числе для финансирования стратегических инвестпроектов), часть может быть учтена регулятором при разработке Банком России проекта «Основных направлений развития финансового рынка на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Наряду с поддержкой крупных инвестпроектов в РСПП настаивают на финансировании малого бизнеса, в том числе за счет развития региональных банков. Довольно подробно документ описывает механизмы привлечения частных инвесторов на рынок — речь идет о налоговых льготах для владельцев ценных бумаг российских госкомпаний, банковских депозитов в системно значимых банках. Другой блок предложений РСПП предполагает введение риск-ориентированных регуляторных стимулов — системы рейтингования инвестпроектов для равномерного распределения кредитного риска внутри финансовой системы.

В целом же в РСПП рассчитывают на более тесный диалог с регулятором при настройке мер поддержки финансового рынка. Для этого предлагается создать профильную рабочую группу, которая займется как выработкой предложений, так и мониторингом эффективности принятых мер поддержки финрынка. Отметим, что изменения в работе рынка из-за военной операции уже потребовали трансформации работы в самом РСПП — так, весной там создана рабочая группа по совершенствованию валютного регулирования и механизмов международных расчетов.

Диана Галиева