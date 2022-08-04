Разрешено все, что нас не запрещает

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Банк России объяснил финрынкам, каким он видит их среднесрочное будущее

Банк России опубликовал для публичного обсуждения доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». Основные предложенные новые идеи: финансовому сектору пока не нужна господдержка, если она понадобится, за нее заплатит сам рынок, нужны перемены в концепциях господдержки экономики, либерализация и технологизация рынков везде, где это возможно,— и максимальная жесткость к нерезидентам из «недружественных» стран и к их «токсичным» валютам.

Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной готова быть жесткой там, где нет места принципам открытой экономики

Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной готова быть жесткой там, где нет места принципам открытой экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной готова быть жесткой там, где нет места принципам открытой экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Формально опубликованный в четверг доклад Банка России (.pdf) — «документ для обсуждения», часть коммуникаций ЦБ с рынком, посвященный стратегическим вопросам, при этом, как правило, эти доклады регулятора посвящены конкретным вопросам — например, соответствующий документ выпускался Банком России по концепции введения «цифрового рубля». Обсуждаемый доклад существенно шире: хотя ЦБ уточняет, что в нем охватывает «не все задачи, которые предстоит решить на среднесрочном горизонте», речь идет о предполагаемой позиции Банка России по большинству дискуссионных вопросов, связанных с изменившимися с началом военной операции РФ на Украине условиями работы финрынков. Полностью среднесрочная стратегия ЦБ будет обновлена осенью-зимой 2022 года в «Основных направлениях развития финансового рынка» (ОНР ФР) на 2023–2025 годы, обсуждаемый доклад ЦБ призван по итогам обсуждения (краткого — позиции рынка принимаются Банком России до 1 сентября) дополнить ОНР ФР.

Напомним, что в текущей модели госуправления тезис о «независимости» Банка России от других ветвей власти применим в первую очередь к денежно-кредитной, а не регуляторной политике, которую ЦБ реализует в довольно тесном взаимодействии с Минфином и другими правительственными ведомствами. В силу этого доклад — во многом декларация Банком России того, как текущие внутриполитические принципы и накладываемые ими ограничения на идеологию регулятора (который в РФ чаще и увереннее, чем другие властные структуры, декларирует принципы открытости экономики и примата благосостояния населения над «государственными интересами») «переводятся» в конкретные элементы краткосрочной и среднесрочной стратегии ЦБ. В число «предпосылок» Банка России при составлении доклада, среди прочего, включены «сохранение открытости российской экономики» — с перспективами «расширения внешнеторговых и финансовых отношений с дружественными странами» и «сохранение или усиление роли государства только в тех сферах и в решении только тех задач, с которыми рынок не может справиться эффективно, но которые имеют большое значение для российской экономики». Это, помимо декларации приоритета интереса потребителей в деятельности Банка России и действий с учетом необходимости конкуренции, политдекларация, при этом сам ЦБ в тексте дает понять, что «модель российской экономики» в текущих условиях, по его мнению, не предопределена.

Технически документ охватывает несколько тематических полей, от позиции по раскрытию информации и прозрачности финсферы в условиях санкций до будущего валютного регулирования и рынка деривативов.

Практически во всем тексте ЦБ ориентирован на сохранение санкций крупных экономик, противостояние с «недружественными» юрисдикциями, необходимость модели развития с опорой на внутренние инвестиции и развитие национального финрынка. Часть позиций Банка России уже заявлялась и подтверждена в докладе официально. Напомним, это первое нетехническое и при этом документальное заявление регулятора о своей политике вне ДКП с марта 2022 года, в регулярных заявлениях председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и представителей Банка России центробанк скорее избегал подробных объяснений о том, что он намерен делать в существенно изменившихся условиях работы. Некоторые другие пункты сформулированы впервые.

Видимо, наиболее важное заявление ЦБ рынку — это подтверждение того, что, по мнению Банка России, мартовско-апрельские шоки не потребуют системной докапитализации финсектора — рынок среднесрочно стабилизируется самостоятельно.

Однако ЦБ «может рассмотреть», в случае усиления давления на РФ, вопрос о такой поддержке — в виде автономного фонда поддержки финсектора по модели Агентства по страхованию вкладов, то есть, за счет отчислений финпосредников. Такое «АСВ-2», как предполагается, может страховать капиталы банков и финорганизаций от форс-мажорных обстоятельств, но не от следствий реализации рисковых бизнес-моделей. «Страховая» модель для ЦБ привлекательна, в другом пункте Банк России призывает завершить создание системы гарантирования пенсионных накоплений — страхование выплат до двух соцпенсий, что покрывает сбережения 99% участников и выплату негосударственных пенсий 93% пенсионеров.

Второй важный блок вопросов — подход ЦБ к выходу из ситуации, сложившейся после взаимного блокирования активов финструктур с «недружественными» странами.

Здесь Банк России занимает последовательную «ястребиную» позицию: во всех случаях — только взаимные уступки, снятие ограничений на активы нерезидентов в РФ возможно исключительно в случае размораживания активов РФ за рубежом. Выкуп заблокированных в «недружественных» юрисдикциях активов финорганизаций-резидентов РФ ЦБ отвергает в принципе. В вопросах валютного регулирования принцип тот же: «требования к резидентам должны быть максимально либерализованы, тогда как жесткость требования к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции». Валюты «недружественных стран» объявлены «токсичными», «имеющими ограниченное хождение», Банк России это устраивает — в рамках девалютизации сокращение операций в таких валютах будет всемерно поддержано. ЦБ рассматривает самые разные меры по этому поводу, вплоть до рекомендаций правительством госкомпаниям отказываться от контрактов в «токсичных» валютах (Минфин в четверг уже выразил сомнение в целесообразности столь жесткого подхода).

ЦБ даст банка послабления по нормативам на 15 трлн рублей

Важным в документе является позиция ЦБ по вопросам регулирования экосистемного бизнеса, ESG, поддержки IT-развития и платформ, цифрового рубля: она, что подчеркнуто, не изменилась и в свете изменившихся условий стала даже более актуальной. Банк России также настаивает на том, что иностранные платформы и экосистемы, готовые работать в РФ, не должны дискриминироваться, не должны создаваться условия для налогового, таможенного или иного арбитража. «Платформизация» бизнеса поддерживается сейчас регулятором даже в более энергичных и уверенных заявлениях, чем до марта 2022 года.

При восстановлении банковского сектора регулятор рассматривает возможность «введения риск-ориентированных регуляторных стимулов в проектах по экономическому развитию» с возможным лимитом общего объема льгот, замещающих риски, во избежание их накопления в банках

ЦБ явно опасается увлечения государства с 2023 года неструктурированной «поддержкой развития», в которую могут включаться банки. Так, Банк России настаивает на том, что приоритетно-стратегические инвестпроекты должны финансироваться в первую очередь бюджетом, под кредиты на них нужны госгарантии, приоритетно использование прямых инвестиций государственных институтов развития. В отношении последних ЦБ предлагает уйти наконец от «точечной» бюджетной докапитализации к автоматической. Что же касается поддержки компаний при выходе на рынок капитала, здесь Банк России настаивает на том, что от «закрытых списков» (утверждаемых обычно правительством) необходимо переходить к открытым с использованием «критериев для компаний, вносящих вклад в трансформацию российской экономики». При господдержке технологических компаний ЦБ выступает с инициативой разработать (с его участием) «таксономию (критерии) проектов технологического суверенитета и модернизации экономики» и готов гармонизировать свои регуляторные меры с этими критериями.

И наконец, ЦБ настаивает на необходимости «оптимизации и облегчения» системы ПОД/ФТ и финансового контроля.

Совместно с Росфинмониторингом ЦБ обязывается проработать сокращение набора документов при работе с клиентами финорганизаций, уход от требования личного присутствия клиентов и расширения видеоидентификации, а также вопрос о создании единого госресурса с релевантными идентификационными данными клиентов с онлайн-доступом к нему финорганизаций. В действующей системе ПОД/ФТ ЦБ видит много неактуальных элементов. В целом это хорошо соотносится с общим негласным принципом Банка России во всех частях документа: максимально либеральный подход везде, где он возможен, и агрессивная, иногда с избытком, позиция там, где она по каким-то причинам, часто не зависящим от ЦБ, либерализма содержать не имеет права.

Дмитрий Бутрин

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