Разрешено все, что нас не запрещает

Банк России опубликовал для публичного обсуждения доклад «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях». Основные предложенные новые идеи: финансовому сектору пока не нужна господдержка, если она понадобится, за нее заплатит сам рынок, нужны перемены в концепциях господдержки экономики, либерализация и технологизация рынков везде, где это возможно,— и максимальная жесткость к нерезидентам из «недружественных» стран и к их «токсичным» валютам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной готова быть жесткой там, где нет места принципам открытой экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Команда главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной готова быть жесткой там, где нет места принципам открытой экономики

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Формально опубликованный в четверг доклад Банка России (.pdf) — «документ для обсуждения», часть коммуникаций ЦБ с рынком, посвященный стратегическим вопросам, при этом, как правило, эти доклады регулятора посвящены конкретным вопросам — например, соответствующий документ выпускался Банком России по концепции введения «цифрового рубля». Обсуждаемый доклад существенно шире: хотя ЦБ уточняет, что в нем охватывает «не все задачи, которые предстоит решить на среднесрочном горизонте», речь идет о предполагаемой позиции Банка России по большинству дискуссионных вопросов, связанных с изменившимися с началом военной операции РФ на Украине условиями работы финрынков. Полностью среднесрочная стратегия ЦБ будет обновлена осенью-зимой 2022 года в «Основных направлениях развития финансового рынка» (ОНР ФР) на 2023–2025 годы, обсуждаемый доклад ЦБ призван по итогам обсуждения (краткого — позиции рынка принимаются Банком России до 1 сентября) дополнить ОНР ФР.

Напомним, что в текущей модели госуправления тезис о «независимости» Банка России от других ветвей власти применим в первую очередь к денежно-кредитной, а не регуляторной политике, которую ЦБ реализует в довольно тесном взаимодействии с Минфином и другими правительственными ведомствами. В силу этого доклад — во многом декларация Банком России того, как текущие внутриполитические принципы и накладываемые ими ограничения на идеологию регулятора (который в РФ чаще и увереннее, чем другие властные структуры, декларирует принципы открытости экономики и примата благосостояния населения над «государственными интересами») «переводятся» в конкретные элементы краткосрочной и среднесрочной стратегии ЦБ. В число «предпосылок» Банка России при составлении доклада, среди прочего, включены «сохранение открытости российской экономики» — с перспективами «расширения внешнеторговых и финансовых отношений с дружественными странами» и «сохранение или усиление роли государства только в тех сферах и в решении только тех задач, с которыми рынок не может справиться эффективно, но которые имеют большое значение для российской экономики». Это, помимо декларации приоритета интереса потребителей в деятельности Банка России и действий с учетом необходимости конкуренции, политдекларация, при этом сам ЦБ в тексте дает понять, что «модель российской экономики» в текущих условиях, по его мнению, не предопределена.

Технически документ охватывает несколько тематических полей, от позиции по раскрытию информации и прозрачности финсферы в условиях санкций до будущего валютного регулирования и рынка деривативов.

Практически во всем тексте ЦБ ориентирован на сохранение санкций крупных экономик, противостояние с «недружественными» юрисдикциями, необходимость модели развития с опорой на внутренние инвестиции и развитие национального финрынка. Часть позиций Банка России уже заявлялась и подтверждена в докладе официально. Напомним, это первое нетехническое и при этом документальное заявление регулятора о своей политике вне ДКП с марта 2022 года, в регулярных заявлениях председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и представителей Банка России центробанк скорее избегал подробных объяснений о том, что он намерен делать в существенно изменившихся условиях работы. Некоторые другие пункты сформулированы впервые.

Видимо, наиболее важное заявление ЦБ рынку — это подтверждение того, что, по мнению Банка России, мартовско-апрельские шоки не потребуют системной докапитализации финсектора — рынок среднесрочно стабилизируется самостоятельно.

Однако ЦБ «может рассмотреть», в случае усиления давления на РФ, вопрос о такой поддержке — в виде автономного фонда поддержки финсектора по модели Агентства по страхованию вкладов, то есть, за счет отчислений финпосредников. Такое «АСВ-2», как предполагается, может страховать капиталы банков и финорганизаций от форс-мажорных обстоятельств, но не от следствий реализации рисковых бизнес-моделей. «Страховая» модель для ЦБ привлекательна, в другом пункте Банк России призывает завершить создание системы гарантирования пенсионных накоплений — страхование выплат до двух соцпенсий, что покрывает сбережения 99% участников и выплату негосударственных пенсий 93% пенсионеров.

Второй важный блок вопросов — подход ЦБ к выходу из ситуации, сложившейся после взаимного блокирования активов финструктур с «недружественными» странами.

Здесь Банк России занимает последовательную «ястребиную» позицию: во всех случаях — только взаимные уступки, снятие ограничений на активы нерезидентов в РФ возможно исключительно в случае размораживания активов РФ за рубежом. Выкуп заблокированных в «недружественных» юрисдикциях активов финорганизаций-резидентов РФ ЦБ отвергает в принципе. В вопросах валютного регулирования принцип тот же: «требования к резидентам должны быть максимально либерализованы, тогда как жесткость требования к нерезидентам должна различаться в зависимости от их юрисдикции». Валюты «недружественных стран» объявлены «токсичными», «имеющими ограниченное хождение», Банк России это устраивает — в рамках девалютизации сокращение операций в таких валютах будет всемерно поддержано. ЦБ рассматривает самые разные меры по этому поводу, вплоть до рекомендаций правительством госкомпаниям отказываться от контрактов в «токсичных» валютах (Минфин в четверг уже выразил сомнение в целесообразности столь жесткого подхода).

Важным в документе является позиция ЦБ по вопросам регулирования экосистемного бизнеса, ESG, поддержки IT-развития и платформ, цифрового рубля: она, что подчеркнуто, не изменилась и в свете изменившихся условий стала даже более актуальной. Банк России также настаивает на том, что иностранные платформы и экосистемы, готовые работать в РФ, не должны дискриминироваться, не должны создаваться условия для налогового, таможенного или иного арбитража. «Платформизация» бизнеса поддерживается сейчас регулятором даже в более энергичных и уверенных заявлениях, чем до марта 2022 года.

При восстановлении банковского сектора регулятор рассматривает возможность «введения риск-ориентированных регуляторных стимулов в проектах по экономическому развитию» с возможным лимитом общего объема льгот, замещающих риски, во избежание их накопления в банках

ЦБ явно опасается увлечения государства с 2023 года неструктурированной «поддержкой развития», в которую могут включаться банки. Так, Банк России настаивает на том, что приоритетно-стратегические инвестпроекты должны финансироваться в первую очередь бюджетом, под кредиты на них нужны госгарантии, приоритетно использование прямых инвестиций государственных институтов развития. В отношении последних ЦБ предлагает уйти наконец от «точечной» бюджетной докапитализации к автоматической. Что же касается поддержки компаний при выходе на рынок капитала, здесь Банк России настаивает на том, что от «закрытых списков» (утверждаемых обычно правительством) необходимо переходить к открытым с использованием «критериев для компаний, вносящих вклад в трансформацию российской экономики». При господдержке технологических компаний ЦБ выступает с инициативой разработать (с его участием) «таксономию (критерии) проектов технологического суверенитета и модернизации экономики» и готов гармонизировать свои регуляторные меры с этими критериями.

И наконец, ЦБ настаивает на необходимости «оптимизации и облегчения» системы ПОД/ФТ и финансового контроля.

Совместно с Росфинмониторингом ЦБ обязывается проработать сокращение набора документов при работе с клиентами финорганизаций, уход от требования личного присутствия клиентов и расширения видеоидентификации, а также вопрос о создании единого госресурса с релевантными идентификационными данными клиентов с онлайн-доступом к нему финорганизаций. В действующей системе ПОД/ФТ ЦБ видит много неактуальных элементов. В целом это хорошо соотносится с общим негласным принципом Банка России во всех частях документа: максимально либеральный подход везде, где он возможен, и агрессивная, иногда с избытком, позиция там, где она по каким-то причинам, часто не зависящим от ЦБ, либерализма содержать не имеет права.

Дмитрий Бутрин