Финансисты без границ

Реакция участников финансового рынка на подготовленный ЦБ документ о ключевых направлениях его развития, который должен лечь в основу плана до 2025 года, показала глубокое расхождение во взглядах игроков и регулятора. Финансисты высказали пожелания по широкому кругу инициатив, но базово основное направление — отказ от новых ограничений и даже давно планировавшихся мер, включая введение международных стандартов, базельских принципов и модной до начала военных действий на Украине ESG-повестки. Сомнительно, что ЦБ пойдет навстречу во всех идеях, но регулятор обещает учесть мнение финансистов при доработке документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Широкие взгляды и свежие идеи участников финансового рынка могут прибавить головной боли председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Широкие взгляды и свежие идеи участников финансового рынка могут прибавить головной боли председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили в Банк России свои предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который регулятор опубликовал для общественного обсуждения. Ассоциации вместе с представителями финансовых организаций выработали консолидированные позиции по доработке документа.

И НАУФОР, и НСФР раскритиковали предложение ЦБ создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций. По словам главы НСФР Андрея Емелина, внедрение инициативы может создать риски перераспределения потерь от крупных игроков, попавших под санкции, в сторону небольших по капиталу участников финансового рынка без государственного участия. По замыслу ЦБ, фонд должен помогать только банкам, пострадавшим от форс-мажорных обстоятельств, но на практике будет крайне сложно разграничить такие убытки и убытки от применения рисковых бизнес-моделей, поясняет господин Емелин. «Поддержка финансовым организациям, попавшим под санкции, должна предоставляться исключительно ЦБ и правительством РФ»,— говорится в письме НСФР. Сходной позиции придерживаются и в НАУФОР.

Серьезные вопросы у представителей финансового рынка вызвали подходы, основанные на международных стандартах. В частности, банкиры предлагают полностью исключить из документа ESG-повестку, как не имеющую отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий». Кроме того, отмечает Андрей Емелин, в части снижения регуляторных расходов предлагается осуществить максимально оперативную ревизию требований в сферах, связанных с реализацией международных подходов (ПОД/ФТ, FATCA, отчетность по МСФО, нормативы определения собственных средств кредитных организаций в рамках «Базеля III»). По его словам, подготовку отчетности по МСФО имеет смысл оставить на усмотрение самих банков.

С таким подходом отчасти согласна и председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «ESG не то направление, на которое сейчас имеет смысл тратить время. Я считаю также, что следовать базельским принципам для российских банков на данный момент бессмысленно. Зачем применять стандарты, которые комплиментарны для американских банков, очень тяжелы для европейских и нам вообще никак не подходят?»

Однако ряд экспертов предлагают подходить к отказу от международных практик с осторожностью. Какие нормы имеет смысл оставить на российском финансовом рынке, а какие потеряли смысл «в связи с дезинтеграционными процессами» — большой вопрос, подчеркивает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Россия сохраняет связи с финансовым рынком дружественных стран, многие из которых, в свою очередь, существенно привязаны к мировому регулированию, поэтому, как и следует из документа, Россия фактически продолжит интеграцию мировых принципов ПОД/ФТ и ESG»,— поясняет он.

По мнению господина Достова, необходимо активно работать над развитием удаленной идентификации, в частности созданием эффективных механизмов для работы с нерезидентами из дружественных государств. В то же время, признает он, текущие правила Базельского комитета частично теряют актуальность в целом в связи с общемировым штормом в экономике и особенно неактуальны в России.

НАУФОР тоже выступила против «отрыва от мира», но в плане введения новых ограничений по использованию валют «недружественных» стран. Так, ассоциация считает, что возможность расчетов в иностранных валютах должна быть сохранена для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.

Критикуя всевозможные ограничения, участники рынка активно призывают избавляться от действующих. Так, НАУФОР поддержала предложение расширить инвестиционные возможности НПФ за счет отмены части требований к составу и структуре их инвестиционных портфелей. В частности, предлагается пересмотреть запрет инвестировать в паи ПИФ, расширить возможности НПФ по участию в первичных размещениях (IPO) и рассмотреть возможность инвестирования определенной доли средств НПФ в иностранные ценные бумаги эмитентов «дружественных» стран. НАУФОР возражает против сохранения требования о безубыточности для НПФ, а также против единого механизма льгот для долгосрочных инвестиций.

Участники фондового рынка против идеи отнесения облигаций со структурным доходом к числу инструментов для квалифицированных инвесторов. Зато перечень базовых активов облигаций со структурным доходом, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам, в отрасли хотели бы расширить.

В отношении внебиржевых ПФИ предлагается разрешить неквалифицированным инвесторам заключать внебиржевые договоры. Ограничение размера плеча, по мнению НАУФОР, должно быть временным и не для всех бумаг.

Усиление ответственности финансовых посредников за нарушение требований в сфере защиты прав инвесторов в письме названо нецелесообразным, регулирование ЦФА и УЦП предлагается уточнить, для НФО — рассмотреть возможность проведения идентификации в целях ПОД/ФТ по поручению других финансовых организаций.

Кроме того, НАУФОР предлагает ЦБ подумать о развитии индустрии ПИФ, разрешив инвестиции в новые классы активов, уточнив требования к лимитам, наделив статусом налогового агента и пр. Наконец, предлагается рассмотреть условия разблокировки российских ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам.

Предложения ЦБ, налагающие на участников рынка повышенные ограничения, требования и риски, вызвали неприятие, считает главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. К ним эксперт отнесла направления политики, предусматривающие создание автономного фонда поддержки и меры по дестимулированию применения инструментов, аллокирующих валюты недружественных стран. Второй тип инициатив, предусмотренных в документе, поддерживается НАУФОР, но предлагаются инициативы по масштабированию и некоторому видоизменению таких мер, добавила госпожа Авакимян. Среди таких мер, по ее словам,— перечень инициатив по вхождению пенсионных резервов в рыночные активы.

В ЦБ “Ъ” заверили, что итоги обсуждения будут учитываться при подготовке «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

Максим Буйлов, Ксения Куликова