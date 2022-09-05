Зима объявлена

«Газпром» в преддверии отопительного сезона окончательно остановил поставки газа по трубопроводу «Северный поток», сославшись на неисправность последней работающей турбины на компрессорной станции «Портовая». Источники “Ъ” не ждут, что поставки могут быть возобновлены в обозримом будущем. Это означает вероятный новый всплеск цен на газ в Европе, а для самого «Газпрома» — дальнейшее снижение добычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия в преддверии зимы свела к минимуму поставки газа в Западную Европу

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg / Getty Images Россия в преддверии зимы свела к минимуму поставки газа в Западную Европу

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg / Getty Images

«Газпром» 2 сентября сообщил о полной остановке газопровода «Северный поток» из-за выявленных во время техобслуживания неисправностей в работе турбины Siemens Energy Trent 60, которые, по мнению монополии, создают риски взрыва или пожара. Это последняя работающая на компрессорной станции «Портовая» турбина, которую «Газпром» отправил на техобслуживание с 31 августа по 2 сентября. Предполагалось, что 3 сентября поставки в Европу возобновятся.

«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая", выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления»,— говорится в сообщении компании. В «Газпроме» утверждают, что, согласно данным Siemens, полное устранение утечки масла возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

В Siemens Energy в ответ сообщили, что утечка масла не является технической причиной для остановки турбины. «Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках технического обслуживания»,— пояснили в компании.

В прошлом возникновение такого рода утечек также не приводило к остановке работы, подчеркнули в Siemens Energy, добавив: «Независимо от этого, мы уже неоднократно отмечали, что на компрессорной станции "Портовая" есть достаточное количество других турбин для работы "Северного потока"».

По данным “Ъ”, Siemens Energy и «Газпром» не имеют контракта на внеплановое техническое обслуживание двигателей, на «Портовой» работают резидентные инженеры компании, которые осуществляют технический надзор. Один из таких инженеров присутствовал при осмотре машины. Капитальный ремонт газовых турбин должен проводиться через 25 тыс. часов наработки, впоследствии его работа продляется на тот же период. По информации источников “Ъ”, наработка остановленной турбины Trent 60 на «Портовой» составляет 33,4 тыс. часов, таким образом, после капитального ремонта машина отработала 8,9 тыс. часов — лишь треть срока межремонтной эксплуатации.

Теперь поставки российского газа в Западную Европу продолжатся только через территорию Украину (через газоизмерительную станцию «Суджа» в объеме чуть более 40 млн кубометров в сутки). Греция, Венгрия, а также не входящая в ЕС Сербия сейчас снабжаются через «Турецкий поток». По словам источников “Ъ”, поставки по «Северному потоку» могут возобновиться только в случае снятия санкций, что возможно лишь при достижении более общего политического урегулирования.

Цены на газ в Европе снижались в последнюю неделю, однако рынок рассчитывал на возвращение поставок по «Северному потоку» после внепланового ремонта. Газовый аналитик Energy Aspects Леон Избицки заявил Reuters, что ожидает существенного роста цен на газ на открытии торгов 5 сентября.

Для «Газпрома» прекращение поставок означает снижение добычи до конца года еще на 4 млрд кубометров, которые в основном придутся на Бованенковское месторождение на Ямале. За восемь месяцев добыча «Газпрома» уже упала на 14,8%, до 288 млрд кубометров, однако летом ее поддерживало заполнение ПХГ на территории России, которое уже практически завершено, тогда как обычно закачка в хранилища продолжается до октября.

Насколько проблемным снижение добычи окажется для монополии, впрочем, пока неясно. Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что в 2008–2009 годах добыча «Газпрома» снизилась на 88 млрд кубометров, что не помешало ей впоследствии восстановиться.

Татьяна Дятел