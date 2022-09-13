Прокуроры взялись за ветхое

Как стало известно “Ъ”, прокуратура вплотную занялась решением проблем, связанных с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья. Учитывая, что в новых квартирах нуждаются порядка 1,2 млн граждан РФ, генпрокурор Игорь Краснов издал указание, которым обязал своих подчиненных активно участвовать в данных процессах, защищая как нуждающихся в улучшении жилья, так и тех, кто его строит. При этом надзорщикам рекомендуется проверять действия чиновников-нарушителей на предмет состава преступления, образуемого статьей УК о халатности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Генеральный прокурор Игорь Краснов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В соответствии с указанием Игоря Краснова активизировать надзор за состоянием жилья в стране должны буквально все прокурорские работники — от заместителей генпрокурора до представителей военных прокуратур. Такая работа по требованию господина Краснова должна проводиться «системно» и быть направленной «на достижение социально значимых результатов, в том числе на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда».

Для этого прокурорам предписывается проверять соответствие региональных законов федеральным в данной сфере, исключая из них «коррупциогенные факторы». Они должны контролировать исполнение как федеральных проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», так и местных проектов, в том числе планирование ассигнований на соответствующие расходы из бюджета, а также при заключении и исполнении государственных и муниципальных контрактов. Реагирование на случаи «неразумного определения органами власти» сроков переселения из ветхого жилья, их необоснованного переноса должно быть «принципиальным», а факты отставания от графиков «решительно пресекаться».

На каждый случай неисполнения должностными лицами своих обязанностей, повлекший существенное нарушение прав граждан, интересов общества или государства, как считает Игорь Краснов, прокуроры должны реагировать проверками, по результатам которых инициировать «уголовно-процессуальную» оценку действий или бездействия чиновников. Последним теперь грозят уголовные дела о халатности, а инициатором их предписано выступать прокурорам.

Предписано прокурорам и устранение административных барьеров, препятствующих деятельности застройщиков, вовлеченных в процесс возведения нового жилья для переселения граждан из аварийных помещений. Надзор в случае необходимости в том числе должен помогать бизнесменам в получении разрешений на строительство.

Следует отметить, что указание, усиливающее требования к прокурорам, было издано по итогам недавней коллегии надзорного ведомства. На ней отмечалось, что прокурорами уделяется особое внимание защите социальных прав граждан, и приводились многочисленные примеры того, как надзор в разных регионах страны помогает гражданам решать проблемы с аварийным жильем. В частности, говорилось, что в Красноярском крае благодаря принятым мерам прокурорского реагирования 40 семей из аварийных домов получили благоустроенные квартиры. При этом за различные нарушения, допущенные при реализации нацпроектов, в том числе «Жилье и городская среда», чиновники привлечены к административной ответственности прокурорами на сумму более 87 млн руб.

Однако, заслушав подчиненных, господин Краснов пришел к выводу, что всего этого недостаточно. По данным информационной системы «Реформа ЖКХ», в целом в рамках реализации региональных программ переселения к настоящему времени переселено около 390 тыс. человек из непригодного для проживания жилищного фонда. Однако около 1,2 млн граждан по-прежнему проживают в строениях, сохраняющих признаки аварийности. Их общая площадь — около 20 млн кв. м.

Николай Сергеев