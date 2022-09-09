Первый день тишины

9 сентября в России стартовал первый день трехдневного голосования на региональных и местных выборах. В целом он прошел спокойно, за исключением приостановки работы нескольких участков в Ярославле из-за сообщений о минировании и массовых DDoS-атаках на систему нового электронного реестра избирателей в Москве. В Ярославской области к середине дня зафиксирована и самая низкая явка на выборах глав субъектов. Сбои в системе электронного реестра доставили неудобство ряду москвичей, пришедших на участки, но не повлияли на традиционно высокую явку на электронном голосовании: к вечеру пятницы такой способ волеизъявления предпочли более 1 млн горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В пятницу в трех десятках регионов, принявших решение о трехдневном голосовании, стартовали региональные и местные выборы. Всего к концу воскресенья они пройдут в 82 регионах, но где-то принято решение о двухдневном голосовании, где-то — о традиционном однодневном, а некоторые предпочли разные варианты для выборов разных уровней. В целом по всей стране проводится порядка 4,7 тыс. кампаний, в ходе которых будут распределены более 31 тыс. мандатов. В частности, жители России будут выбирать 14 губернаторов, состав 6 региональных парламентов и 11 гордум административных центров. По словам председателя Центризбиркома (ЦИК) Эллы Памфиловой, за выборами на участках по всей стране будут наблюдать почти 163 тыс. человек. Механизмом «Мобильный избиратель» (позволяет голосовать не по месту прописки), по ее словам, планируют воспользоваться 246,7 тыс. человек в 37 регионах. Досрочно к пятнице на региональных выборах проголосовали более 23 тыс. избирателей, на местных выборах — более 290 тыс. человек.

Существенный вклад в статистику по досрочному голосованию, по-видимому, сделали избирателя Омска, где проходят выборы в местный горсовет (обычное голосование там будет проходить один день).

По данным областного избиркома, в первую неделю досрочного голосования (с 31 августа по 6 сентября) в нем приняли участие 3,5% избирателей, или около 30,5 тыс. человек (по данным ГАС «Выборы», в Омске зарегистрировано 873,9 тыс. избирателей). Для сравнения: всего, по данным ЦИКа, на выборах депутатов местного самоуправления административных центров на сегодняшний день досрочно проголосовали 73,2 тыс. человек, то есть на Омск приходится более 40% от их общего числа. 31 августа у помещений территориальных избирательных комиссий (ТИК) можно было увидеть внушительные очереди.

Ряд оппозиционных партий заявили о масштабном использовании административного ресурса — подвозе избирателей, а региональное отделение КПРФ направило по поводу этой ситуации обращение госпоже Памфиловой. ЦИК пока официально не отвечал на претензии омских коммунистов, досрочное голосование там завершится 10 сентября в 14:00.

Накануне выборов госпожа Памфилова охарактеризовала текущую выборную кампанию как одну из самых спокойных за последние десять лет. И словно в подтверждение ее слов в большинстве регионов первый день голосования прошел без эксцессов.

Так, никаких нарушений не заметили наблюдатели на выборах в Алтайском крае, Краснодарском крае, Удмуртии, Тамбовской и Курской областях. В Саратовской области, по данным областного избиркома, подано заявление в полицию на члена одной из участковых комиссий Саратова от КПРФ Тамару Игнатович, которая без разрешения председателя УИК сфотографировала реестр для надомного голосования, содержащий персональные данные избирателей. А на участках в Псковской области разместили памятки, в которых говорилось, что журналистам запрещено присутствовать при голосовании вне помещения для голосования. В областном избиркоме свое решение объяснили нормами закона о СМИ. Впрочем, представители комиссии не уточнили номер конкретной статьи этого акта, содержащей такое ограничение. В Ярославле ряд участков временно приостановили свою работу из-за серии звонков о минировании учебных заведений, где они находятся, но к середине дня все они работали штатно.

На общем фоне регионального избирательного умиротворения несколько выделялась Москва, где в 125 районах проходят выборы советов муниципальных депутатов. В этом году столица тестирует очередные цифровые новации: в частности, электронный реестр избирателей и устройства для считывания паспортов. В пятницу горожан на участках встречали сидящие за компьютерами члены комиссий, которые не вписывали их данные в бумажные книги, а считывали паспорта с помощью специальных сканеров.

Однако вскоре после начала голосования в соцсетях стали появляться сообщения о зависании системы, сбоях и невозможности получить бюллетень. Такие ситуации лично наблюдали и корреспонденты “Ъ”.

Так, на глазах одного из них на одном из участков в районе Коньково несколько избирателей не дождались отвисания системы и выдачи бюллетеня и решили вернуться позже, а корреспондент “Ъ” в районе Марфино сам смог получить бюллетень только со второй попытки после перезагрузки считывающего устройства. Член участковой комиссии №88 с правом решающего голосов Асхаб Ганиев рассказал “Ъ”, что на их участке сбой возник уже после того, как паспорт участника голосования был отсканирован — система просто подвисла на его данных. «Получилось на грани. Но он успел получить бюллетень и проголосовать. Его не держали»,— рассказывает член УИК. По словам членов комиссий, на нескольких участках встречались как те избиратели, кто ждал и настаивал на выдаче бюллетеня, так и те, кто торопился и обещал проголосовать позже, так как впереди еще два дня. Отношение к новшествам у представителей участковых комиссий разное. «С одной стороны, система, конечно, упрощает работу комиссии. Но, главное, чтобы она работала»,— говорит председатель УИК №91 Пресненского района Дарья Юрова. Председатель УИК №90 того же района Владимир Жуков считает, что с появлением и расширением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) снижается «сакральность выборов»: «Это сугубо мое личное мнение, но раньше выборы были как праздник. А теперь можно голосовать между кружкой пива и чашкой чая».

В общественном штабе по наблюдению за выборами проблемы с электронным реестром объяснили массовыми DDoS-атаками: только за утро их было совершено 350, а к концу пятницы более 5 тыс.

Впрочем, на электронную явку это не повлияло: такой способ волеизъявления предпочли более 1 млн москвичей. Возможно, этому способствовало то, что в этом году благодаря единому электронному реестру жителям столицы не нужно было проходить предварительную регистрацию на ДЭГ. Реестр доступен на всех участках, и в случае, если избиратель уже голосовал электронно или вживую, по словам членов комиссий, система блокировалась, и высвечивалось красное предупреждение. По словам разработчиков системы, это позволяет исключить двойное голосование без предварительного заявления на ДЭГ. Общая явка на муниципальные выборы в Москве на 20:00 составляет 16,7%: на участках проголосовало порядка 195 тыс. человек.

Кроме Москвы дистанционное голосование проходит еще в семи регионах, но на федеральной платформе, не предполагающей единого реестра.

В пятницу оно стартовало в пяти регионах, еще в двух оно начнется в субботу. По словам зампреда ТИК ДЭГ Олега Артамонова, сбоев в ДЭГ в первый день выборов не наблюдалось, а общая явка в пяти регионах составила около 47% от тех, кто заявлялся на такой вид голосования. Самая высокая явка на ДЭГ в Псковской области (порядка 71%), самая низкая — в Курской области (около 45%).

Что касается традиционного голосования на участках, то, по данным Центризбиркома на 15:00, на выборах губернаторов самая высокая явка была в Тамбовской области — 14,8%; самая низкая в Ярославской — 4,17%. На выборах в заксобрания регионов самая высокая явка на 15:00 первого дня голосования была в Сахалинской области — 13,06%, самая низкая в Удмуртии — 8,39%.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”