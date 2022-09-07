Аномальная нормальность

“Ъ” завершает серию предвыборных публикаций репортажем из Курска, где 9–11 сентября пройдут выборы в городское собрание. «Прифронтовой» статус области, приграничные районы которой периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины, казалось бы, делает особо актуальной для региона тему специальной военной операции. Но, как выяснил Андрей Винокуров, большинство участников кампании от этих вопросов сознательно дистанцируются, делая акцент на сугубо мирных проблемах горожан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие партийцы, обеими руками поддерживающие спецоперацию на Украине, решили в ходе выборов в Курске сосредоточиться на сугубо мирных проблемах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Многие партийцы, обеими руками поддерживающие спецоперацию на Украине, решили в ходе выборов в Курске сосредоточиться на сугубо мирных проблемах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Несмотря на сохраняющийся в Курске «желтый» уровень террористической угрозы, на первый взгляд ничто в городе не напоминает о том, что это столица приграничного региона, регулярно подвергающегося обстрелам со стороны Украины. В поезде из Москвы попутчик уверял корреспондента “Ъ”, что он здесь в командировке уже месяц, но никакой опасности не ощущает, в отличие от его коллег, направленных в Белгород. Как признается мэр Курска Игорь Куцак, он тоже, общаясь с жителями, не видит, чтобы они были сильно встревожены вопросами обеспечения безопасности, хотя и сопереживают происходящему на сопредельной территории. Тем более что в самом Курске все спокойно, а инциденты с обстрелами происходят достаточно далеко от областного центра. Хотя правоохранительные органы и спецслужбы работают в усиленном режиме, добавляет мэр.

Курская область Досье Входит в состав Центрального федерального округа, занимает площадь 29 997 кв. км. Объединяет 28 муниципальных районов. Административный центр — город Курск. Крупнейшие города: Железногорск, Курчатов. По данным на 1 января 2022 года, население составляет 1,1 млн человек (47-е место в РФ). Рождаемость в 2021 году составила 8,1 на 1 тыс. человек населения (66-е место по стране), смертность — 21,4 на 1 тыс. человек (80-е место). Среднемесячная заработная плата в 2021 году составляла 40,3 тыс. руб. (49-е место), средняя пенсия — 15,5 тыс. руб. (67-е место). Уровень безработицы в 2021 году был 4% (66-е место). В 2022 году запланированы доходы областного бюджета в размере 84,5 млрд руб., расходы — 96,5 млрд руб. (дефицит бюджета — 12 млрд руб.). Валовой региональный продукт в 2021 году прогнозируется в размере 586,8 млрд руб. Индекс промышленного производства в 2021 году — 111,4% (17-е место). В 2021 году в регионе уровень преступности составлял 1249 преступлений на 100 тыс. населения (по России — 1374).

Видимой тревоги в городе действительно не ощущается. По вечерам в барах звучит «Сектор газа», кафе украинской кухни «Диканька» работает без сбоев, а на Театральной площади возле памятника Пушкину у поющих фонтанов допоздна многолюдно. Горожане, похоже, больше встревожены ямами на дорогах, которых в Курске немало, в том числе из-за работ по перекладке теплотрассы.

Впрочем, в разговорах тема близости к зоне специальной военной операции (СВО) нет-нет да и возникает. Кто-то вспоминает, что недавно украинского диверсанта поймали прямо в Курске. Кто-то рассказывает историю о приграничном селе, где одна из улиц находится прямо на границе с Украиной: «Говорят, там какая-то бабушка переходила дорогу, ездила на автобусе и передавала информацию о наших военных. Хотя, может, преувеличивают». «Я бы не сказала, что спокойно. Хлопки, самолеты слышно. Не раз просыпалась ночью. Но так, чтобы прямо страшно выйти на улицу,— я бы не сказала. Неприятно»,— говорит студентка Алена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэр Курска Игорь Куцак

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Курской области в этом году проходят 74 муниципальные кампании, выборы отменены только в поселке Теткино и в Попово-Лежачанском сельсовете Глушковского района, наиболее часто подвергающихся обстрелам. Губернатор Роман Старовойт поясняет, что власти ситуацию контролируют, но «решили не испытывать судьбу, так как безопасность земляков превыше всего». Главная же кампания — по выборам в городское собрание Курска. По словам мэра Куцака, прежде чем их назначать, власти изучили в том числе и соцопросы, чтобы понять, не видят ли рисков сами жители, и уже с учетом этих данных приняли решение.

«На сегодня мы не видим никаких рисков. Голосование будет проходить три дня. Жители Курска даже могут не выходить из дома, чтобы принять участие в выборах: в городе доступно дистанционное электронное голосование»,— разъясняет господин Старовойт. По его словам, обладминистрация совместно с избиркомом и силовыми органами прикладывает максимальные усилия для безопасного проведения выборов.

«Есть те, кто колеблется»

О росте патриотизма в регионе говорили практически все собеседники “Ъ”, и в какой-то мере он действительно ощущается. «Надо было еще раз по Европе пройтись»,— мрачно описывает свои ощущения мужчина средних лет Михаил, представившийся разнорабочим. А две женщины разных лет признаются, что если в какой-то момент у них и ухудшилось отношение к Владимиру Путину, то теперь они его поддерживают.

Из этого вроде бы напрашивается вывод, что использовать на нынешних выборах тему СВО партиям — и особенно «Единой России» (ЕР) как «партии президента» — было бы выгодно. По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом кампании в регионе, с федерального уровня местным единороссам так и советовали, основываясь на данных социологии. «Говорили, что это один из тех регионов, где эту тему имеет смысл прокачивать»,— поясняет собеседник. Но курские власти считают иначе. Так, советник губернатора Олег Ведутов подчеркивает, что рост патриотизма не переносится на рейтинги партий. «Действительно, социология показывает абсолютную поддержку СВО в регионе. Но это не касается персоналий. На рейтинги партий, чиновников и депутатов, мне кажется, больше влияют другие факторы»,— согласен Роман Старовойт.

В результате большинство участников курских выборов демонстративно дистанцируются от темы СВО, по крайней мере в своей наглядной агитации. На большинстве предвыборных баннеров нет ни букв V и Z, ни какой-либо другой отсылки к СВО. «Твой выбор — твой Курск. Номер 7»,— лаконично информирует плакат ЕР. «Курян в обиду не дадим»,— обещает ЛДПР. «Нам здесь жить»,— сообщают «Новые люди» в своих листовках.

Сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Александр Немцев считает, что такое позиционирование партий коррелирует с позицией губернатора, который не выступает активно по этой теме с политическими заявлениями: «Тем более что для парламентской оппозиции всегда было характерно не перечить губернатору». Но ЕР вполне могла бы извлечь дивиденды, обратившись к теме СВО в начале кампании, полагает эксперт. При этом сами политики свое дистанцирование от этой темы объясняют по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Курска Игорь Куцак (справа) и председатель Курского городского собрания Алла Чертова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Председатель Курского городского собрания Алла Чертова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Мэр Курска Игорь Куцак (справа) и председатель Курского городского собрания Алла Чертова (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Председатель Курского городского собрания Алла Чертова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

«Есть примеры, когда люди пытаются набрать на теме СВО политические очки. Но пусть лучше они расскажут, как будут улучшать жизнь земляков, как видят развитие города»,— говорит председатель горсобрания и второй номер списка ЕР Алла Чертова. В нем она располагается между боксером Александром Поветкиным и главврачом областной клинической больницы Михаилом Лукашовым, то есть, по сути, является главным представителем ЕР на этих выборах. В 2000–2017 годах госпожа Чертова возглавляла областной комитет по делам молодежи, и многие нынешние курские политики так или иначе пересекались с ней на старте карьеры. Но в новом созыве горсобрания не будет места тем, кому надо еще учиться быть депутатом, предупреждает спикер: «Глобальной ситуацией мы поставлены в жесткие рамки. Нужно четкое понимание, что требуется. Президент будет ставить задачу, а на местах мы должны правильно ориентироваться в своих возможностях, в ожиданиях людей».

Впрочем, без внешнеполитических оценок в разговоре о городских выборах тоже не обходится. «Недружественный Запад» хочет стереть Россию с политической карты мира, и в этой ситуации главная цель — победить, в том числе не допустив «одурманивания молодых людей», разъясняет Алла Чертова: «Мы должны отстоять нашу страну, наше государство как ценность. И сейчас эта ценность должна выйти на первый план».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель секретаря Курского регионального отделения «Единой России» Евгений Маслов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель секретаря Курского регионального отделения «Единой России» Евгений Маслов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В свою очередь, глава исполкома ЕР и кандидат в горсобрание по одномандатному округу Евгений Маслов предлагает другое обоснование отказа от темы СВО на выборах: «Мы же должны работать не только с теми людьми, которые поддерживают СВО. Есть те, кто колеблется. С ними тоже надо работать. Не то чтобы перевоспитывать, а аргументированно доказать, что они были не правы».

«Выборы для нас главное, но победа важнее»

КПРФ тоже почти не использует тему СВО в своей агитпродукции. К тому же партия решила вообще отказаться от баннеров — и как раз из-за спецоперации, объясняет первый секретарь курского обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванов: «Мы предложили отдать наши баннеры под героев спецоперации. Нужно, чтобы люди знали своих героев. Мы так и сказали: да, выборы для нас главное, но победа важнее». Коммунист допускает, что из-за своей позиции по СВО партия может потерять поддержку некоторой части молодежи, особенно призывного возраста, но не считает это проблемой: «Мы могли выбрать более конъюнктурную позицию. Но кому мы были бы нужны с этой молодежью, если бы фашисты пришли на нашу землю? Тогда бы молодых начали гнобить и уничтожать, и они бы поняли свою ошибку, но было бы уже поздно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый секретарь курского обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый секретарь курского обкома КПРФ, депутат Госдумы Николай Иванов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Впрочем, своей молодежи коммунисты доверяют: первую тройку списка КПРФ составили Светлана Канунникова (36 лет), Александр Панарин (28 лет) и Алексей Гапольский (21 год). И ошибок в оценках молодые кандидаты не допускают. «Сразу после начала СВО мы провели небольшое совещание с молодежью, и на удивление все наши товарищи поддержали СВО,— докладывает господин Панарин.— Почему? Потому что мы всё помним, всё видели. Что происходило в Одессе в Доме профсоюзов, как разбирались с Коммунистической партией на территории действующей Украины». По его мнению, если кто и отколется от КПРФ, то только небольшая часть «протестников и ультралибералов». А госпожа Канунникова говорит, что многие молодые коммунисты готовы даже идти на фронт добровольцами, но пока активу сказали, что их работа полезнее здесь. «Никто из нас не прятался бы и из страны бы не бежал. Не для того мы в партию вступали. Есть разные настроения среди молодежи, но за наших комсомольцев мы не беспокоились ни дня. Мы проводили большую пропагандистскую работу с ребятами»,— поясняет лидер списка.

Накануне 1 сентября кандидаты от КПРФ съездили в спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» в деревне Моква, где временно проживают беженцы из ДНР. Они раздали детям подарки, а Александр Панарин в восточном костюме загадывал детям загадки и устраивал что-то типа волейбола с воздушными шариками. Это мероприятие не носило электорального характера, ведь беженцы на этих выборах не голосуют, подчеркивает господин Иванов. Но как минимум одного нового сторонника партия приобрела — в лице жительницы Теткино Галины, переселившейся в пансионат с двумя детьми из-за обстрелов. Ее муж остался в Теткино из-за работы и каждую ночь проводит в подвалах. По окончании мероприятия Галина догнала представителей КПРФ и попросила адрес их Telegram-канала.

Кстати, по словам курских партийцев, в начале СВО существовал негласный запрет на рассказы о помощи военным, чтобы никто не подумал, что российская армия в чем-то нуждается. Но сейчас об этом говорят открыто, хотя многие подчеркивают, что выборную кампанию они на этом не строят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Руководитель фракции ЛДПР в Курской областной думе Владимир Федоров Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Так, глава курского отделения ЛДПР, депутат облдумы Владимир Федоров, возглавляющий партсписок на выборах в горсобрание, рассказывает, как недавно один из бойцов под Изюмом поблагодарил партию за помощь: «Сгущенку хвалит». По его словам, ЛДПР не собирает деньги с населения, а покупает продукты и одежду военнослужащим за свой счет: иногда получается «газелька», иногда «полгазельки». Но партии незачем рассказывать об этом, подчеркивает господин Федоров: «Мы как занимались поддержкой армии с самого начала, так и продолжаем. Это обычная текущая работа, и мы ее не выпячиваем. Мы ставим вопросы, которые беспокоят граждан, и объясняем им, чем должны заниматься депутаты». Проблемы же у граждан, по его мнению, не новые: власти выгодна «разруха», чтобы избирателей можно было купить за копейки. «Чтобы потом можно было прийти, лавочку поставить во двор — и тебя боготворили»,— поясняет депутат. Кандидаты от ЛДПР должны разъяснять, что голосовать надо за людей, которые будут справляться с местными проблемами на протяжении всего срока полномочий, а не только перед выборами, говорит Владимир Федоров. «Мы все говорим, что в Европе скоро будут проблемы с отоплением, а ко мне в центре Курска подходит бабушка и просит купить дрова, потому что топит ими дом, а денег на них нет»,— делится наболевшим либерал-демократ. И люди на местную проблематику откликаются, добавляет он: «Люди тоже не дураки, они же понимают, что не Байден у них в подъездах гадит. Не Байден ямы не ремонтирует и междворовые проезды».

«Начинали с трусов, а теперь вот глушилки по миллиону»

Впрочем, из правила «ни слова о СВО» обнаружилось и исключение — благодаря партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Организатор благотворительной кампании по оказанию помощи российским участникам спецоперации на Украине «Полк Маркого» Маргарита Кривцова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Организатор благотворительной кампании по оказанию помощи российским участникам спецоперации на Украине «Полк Маркого» Маргарита Кривцова и председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Организатор благотворительной кампании по оказанию помощи российским участникам спецоперации на Украине «Полк Маркого» Маргарита Кривцова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Организатор благотворительной кампании по оказанию помощи российским участникам спецоперации на Украине «Полк Маркого» Маргарита Кривцова и председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

«Золушкин двор» — довольно известная в Курске баня, ее посетители особенно хвалят молодильный чан. Но сейчас на ее задворках можно найти не только купальные принадлежности, но и квадрокоптеры, визоры, бронежилеты и даже специальные электромагнитные пушки для сбивания вражеских дронов. Хозяйка бани — статная брюнетка средних лет Маргарита Кривцова. На заборе висит плакат с ее изображением и лозунгом «Zа победу!». Госпожа Кривцова баллотируется по округу от СРЗП и создала в Telegram сообщество для тех, кто хочет помочь военным, под названием «Полк Марго».

По словам госпожи Кривцовой, все началось в феврале, когда солдаты стали приходить в баню помыться: «Я раздала свой телефон и сказала: если помощь нужна — обращайтесь. Начинали с трусов, а теперь вот глушилки по миллиону. И командиры обращаются, и рядовые, и полковники, и генералы даже есть. Потом пошло сарафанное радио, и мой телефон стали всем раздавать». Уже в ходе кампании баню и ее хозяйку посетил сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин. «Завтра Маргариту надо будет назначать начальником тыла вооруженных сил, и толку будет, наверное, больше»,— заявил он журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Курской областной думы Геннадий Баев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Депутат Курской областной думы Геннадий Баев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Моя ошибка, что я не поставил ее в общую часть списка»,— оценивает заслуги госпожи Кривцовой глава областной СРЗП Геннадий Баев. Наполовину ингуш родом из Чечни, он некоторое время входил в «Общероссийский народный фронт» и даже выдвигался в облдуму по списку ЕР, но по приглашению господина Семигина возглавил курское отделение СРЗП. В отличие от коллег из других партий, господин Баев считает СВО главной темой кампании: «Вы знаете, дворы и проблемы — они были, есть и будут, но сегодня самый ключевой момент — это Россия, наша страна и наши военные». Более того, эсер выступает резко против «полумер» и считает, что восемь лет назад России надо было не заключать Минские соглашения, а полноценно наступать на Украину, и не только на Донбасс. «Тогда нас еще ждали в Харькове и Одессе. За восемь лет укронацисты истребили тех патриотов в Украине, кто был пропитан русским духом. Кто не успел уехать, был уничтожен в казематах. Остальных переформатировали зомби-машиной»,— излагает он свое видение проблемы. Сейчас же Украина должна «быть полностью денацифицирована и демилитаризирована», уверен Геннадий Баев, подразумевая под этим полную «зачистку элиты, которая способствовала появлению нацистско-фашистского режима». «Все руководство Украины должно предстать перед судом. А после этого мы должны открыть всю правду об истории страны. Тяжело, конечно. Но надо сделать все, чтобы вернуть те отношения с украинскими братьями, которые были раньше»,— резюмирует глава отделения.

Курские «Новые люди» из спецоперационной повестки тоже не выпадают, но, в отличие от эсеров, акцента на ней не делают.

«У нас был сбор в Москве 24 февраля. Я приехал в аэропорт — но тут начинают военные самолеты летать. Интернет глючит, ну и рейсы все в тот день отложили»,— вспоминает лидер списка «Новых людей», секретарь регионального отделения партии Максим Сысоев. По его словам, практически любая встреча с людьми теперь начинается с вопроса о том, как партия относится к СВО. Господин Сысоев заверяет, что, конечно, поддерживает, и в первую очередь делами: гуманитарной помощью беженцам и военнослужащим, донорством. Но на этих «активностях» кампания «Новых людей» не строится, подчеркивает он.

Тревога среди граждан ощущается, признается партиец: «Мне порой звонят знакомые: ты же в партии, не знаешь, как там? Где есть бомбоубежище? Тем более сейчас затишье, а раньше регулярно самолеты летали». Все это ведет к смене запросов жителей, что усложняет партийную кампанию. «В обычное время люди хотят перемен. А сейчас за счет тревоги многие спрашивают: может, лучше стабильность? Поэтому приходится вносить корректировки. Это не значит, что все кардинально меняется. То, что было запланировано, продолжаем делать, но корректировки есть»,— отмечает политик. Впрочем, в городской кампании для партии есть приятный бонус — ДЭГ. «Мы в прошлом году не особенно агитировали за электронное голосование, но в итоге у нас там был третий результат. У нас электорат молодой, ориентированный на гаджеты. Поэтому в этом году делаем на нем акцент»,— говорит господин Сысоев.

«Для нас важно наличие политической дискуссии»

В марте, вскоре после начала СВО, единороссы внесли в курскую гордуму поправки, согласно которым она должна была бы избираться исключительно по одномандатным округам. Но Роман Старовойт, возглавляющий еще и региональный политсовет ЕР, неожиданно выступил против этого решения. Сама идея была понятна, вспоминает сейчас губернатор: муниципальные выборы — это выборы человека, который отвечает за конкретную территорию и с которого можно спросить результаты работы. Но отмена партсписков могла бы отсечь от выборов активных горожан, которые не обладают достаточным ресурсом для победы в округах, и, в частности, горсобрание могло бы остаться без оппозиции, подчеркивает господин Старовойт: «А для нас важно наличие политической дискуссии и разнообразных мнений. Поэтому я предложил оставить ту схему, которая есть сейчас. Возможно, к этому вопросу еще вернутся позже».

Курский политолог Владимир Слатинов считает, что итоговое решение помогло сохранить консенсус политических сил, что особенно важно для региональной власти в условиях СВО: «Можно как угодно относиться к разным политическим силам, но у нас они действительно представляют те или иные слои общества, в том числе и в нынешних условиях». Тем не менее эксперт считает, что кампания проходит достаточно жестко, приводя в пример снятие весьма перспективного кандидата от Партии пенсионеров Татьяны Бондаренко, участие в выборах давнего врага КПРФ — «Коммунистов России» и информационное давление на СРЗП. «Есть впечатление давления на другие партии со стороны внутриполитического блока региона. И тут вопрос, что возобладает: желание добиться экстремально высоких показателей или все-таки оставить в силе живую политическую систему»,— заключает господин Слатинов.

Андрей Винокуров