Спецоперация по дискредитации

В четверг, в последний день агитационного периода накануне единого дня голосования, представители КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) практически одновременно пожаловались на притеснение их кандидатов, а также на дискредитацию позиций их партий по отношению к спецоперации на Украине. Жителей Орловской области, которой руководит коммунист Андрей Клычков, пытаются убедить в том, что кандидаты от СРЗП выступают против спецоперации, заявляют эсеры. Коммунисты обвинения отвергают и в ответ обращают внимание, что в Москве пранкеры пытаются аналогичным образом дискредитировать кандидатов от КПРФ.

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О трудностях, с которыми СРЗП столкнулась при ведении агитации, ее представители рассказали на пресс-конференции 8 сентября. Например, в Тверской области эсерам не разрешили повесить агитационные билборды. «Мы — партия, которая поддерживает президента и специальную военную операцию, и в таком унизительном положении находимся в Тверской области»,— посетовал лидер СРЗП Сергей Миронов. В Республике Марий Эл, по его словам, несколько дней назад на одном из избирательных участков обнаружились заполненные заявления для голосования на дому, датированные 8 сентября, что свидетельствует о намерении «немножко поджулить».

Кандидату в губернаторы Свердловской области от СРЗП Андрею Кузнецову более десяти раз срывали встречи с избирателями и замазывали наглядную агитацию.

С неприятной ситуацией столкнулась и московский кандидат в муниципальные депутаты Ольга Заволока: кто-то дал объявление, что в ее квартире открылся хостел по цене 300 руб. в сутки, и к женщине начали массово приходить трудовые мигранты.

Но «самый удивительный факт», по мнению господина Миронова, произошел в Орловской области, которую возглавляет коммунист Андрей Клычков. «Там был проведен телефонный социологический опрос, где поднявшему трубку сообщалось о том, что якобы партия СРЗП не поддерживает специальную военную операцию. И дальше следовал вопрос, как вы относитесь к кандидатам, которые ее не поддерживают. Следующим вопросом шла информация, что КПРФ, конечно, поддерживает»,— рассказал лидер СРЗП, добавив, что местные эсеры уже обратились в ФСБ. По мнению партийцев, все это происходит с ведома губернатора.

В то же время справороссы, как выяснилось, и сами не прочь обвинить оппонентов в недостаточной поддержке СВО.

Сергей Миронов напомнил, что еще 1 марта думская фракция СРЗП по итогам внутреннего голосования единогласно поддержала президента, а другие партии на такое не пошли. А секретарь президиума Центрального совета СРЗП по политическим вопросам, лидер московских эсеров Дмитрий Гусев прямо заявил, что среди кандидатов от КПРФ есть противники спецоперации. В доказательство он привел видеоролик пранкеров Вована и Лексуса, которые обзвонили московских кандидатов в муниципальные депутаты от КПРФ и спрашивали их об отношении к СВО: «Многие из этих коммунистов высказались против. Кандидаты от Коммунистической партии оказались фальшивыми».

История с пранкерами — это как раз попытка дискредитации КПРФ, заверил “Ъ” первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Он допустил, что отдельные личности среди кандидатов от Компартии могут критиковать СВО, но это «точечно» и, скорее всего, они беспартийные. Обвинения же по Орловской области коммунист категорически отрицает: тратить средства и силы на такие обзвоны, тем более в регионе, где позиции КПРФ сильны, «просто смешно», уверен Юрий Афонин. Кроме того, по его словам, КПРФ не рассматривает кандидатов-эсеров как конкурентов.

В свою очередь, коммунисты на своей пресс-конференции 8 сентября тоже заявили о «зашкаливающем количестве нарушений» в ходе избирательной кампании.

По подсчетам господина Афонина, почти 1 тыс. кандидатов от КПРФ не прошли регистрацию на муниципальных выборах по надуманным предлогам.

Кроме того, по его словам, против коммунистов активно использовалась технология выдвижения людей с одинаковыми или похожими фамилиями, их встречи с избирателями срывались, а агитаторов партии избивали.

Как сообщал “Ъ”, ранее в КПРФ заявляли о масштабной кампании, организованной против них на выборах в горсовет Омска: в половине из 40 одномандатных округов их кандидатам противостоят соперники с одинаковыми или похожими фамилиями. А в Москве в начале сентября кандидаты в муниципальные депутаты от КПРФ даже подали в суд серию исков о снятии с выборов их однофамильцев из партии «Коммунисты России».

Господин Афонин также продемонстрировал выпущенную якобы от имени КПРФ газету «Правда Москвы» с дискредитирующими коммунистов материалами об их «связях и с властью, и с Навальным». Секретарь ЦК КПРФ Георгий Камнев пожаловался на судебное давление на кандидатов, уничтожение агитпродукции и массовое досрочное голосование. А на просьбу журналистов прокомментировать попадание кандидатов от КПРФ в списки «Умного голосования» лидер партии Геннадий Зюганов ответил, что «самое умное голосование — это за КПРФ».

«Кампанию против коммунистов» Юрий Афонин объяснил тем, что КПРФ — главный оппонент «Единой России». А зампред ЦК Дмитрий Новиков выразил мнение, что «на фоне внешних угроз у "Единой России" не хватило ответственности провести честную кампанию». Но сдаваться КПРФ не намерена и поэтому удвоила число наблюдателей: например, в Краснодарском крае на 2,8 тыс. участков направлены 6 тыс. наблюдателей на три дня, сообщил господин Афонин.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина