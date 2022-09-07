Долгоиграющих дел мастер

Самым ярким событием девятого дня Открытого чемпионата США стала победа, которую в четвертьфинале Карен Хачанов одержал в пяти партиях над финалистом недавнего Wimbledon австралийцем Ником Кириосом. Впервые достигнув полуфинальной стадии на турнирах Большого шлема и вернувшись благодаря этому в первую двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), россиянин теперь встретится с норвежцем Каспером Руудом, реально претендующим на титул первой ракетки мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа в драматичном матче с Ником Кириосом принесла Карену Хачанову (на фото) первый в карьере полуфинал турнира Большого шлема

Фото: COREY SIPKIN / AFP Победа в драматичном матче с Ником Кириосом принесла Карену Хачанову (на фото) первый в карьере полуфинал турнира Большого шлема

Фото: COREY SIPKIN / AFP

Для Карена Хачанова, который четыре года назад первым среди нынешнего поколения ведущих российских теннисистов ворвался в мировую элиту, но не сумел в ней надолго закрепиться, это был третий четвертьфинал на турнирах Большого шлема. Два предыдущих он проиграл: на Roland Garros 2019 года, практически без вариантов — Доминику Тиму, на прошлогоднем Wimbledon, в равной борьбе — Денису Шаповалову. Находящийся сейчас на пике своих возможностей Ник Кириос по сравнению с тем же канадцем не выглядел более простым соперником. И, видимо, сейчас есть все основания утверждать: в карьере Хачанова начался новый этап, который может позволить ему вернуться в первую десятку. Во всяком случае, место в двадцатке по итогам US Open он себе гарантировал.

В этой захватывающей, где-то даже парадоксальной встрече, как и в любом другом пятисетовом матче, можно было насчитать несколько важных эпизодов. Но самым важным из них, наверное, все же стали те минуты девятого гейма третьей партии, когда Хачанов, уступая 15:40, вколотил в другую половину корта сочный эйс, а затем немного ошибся Кириос. Осознавая значимость момента, австралиец тут же выместил досаду на своей ракетке. После игры не повезет и двум другим ракеткам Кириоса, которые он, пока Хачанов наслаждался первыми секундами своего успеха, раздолбил об американский хард. Но если бы россиянин не вытянул тот самый девятый гейм, все, конечно, могло закончиться иначе.

Хачанов успел полностью восстановиться после воскресного пятисетового противостояния с Пабло Карреньо Бустой. За весь первый сет он отдал на своей подаче лишь четыре очка, а в 11-м гейме вообще четыре раза подряд подал навылет. Кириос до поры до времени тоже был очень стабилен, но в 12-м гейме не выдержал давления. На брейк-пойнте у Хачанова прошла бесподобная свеча, которой он, как карлика, обвел Кириоса с его ростом 193 см. Однако вторая партия, перед началом которой вышедший на корт врач некоторое занимался левой ногой австралийца, уравняла положение в матче.

Кириос, как всегда, пытался импровизировать, делая ставку на мощную подачу, с помощью которой, бывало, брал геймы менее чем за минуту.

Правда, когда в твоей игре все построено на очень тонких ощущениях, невозможно добиться успеха без огрехов со стороны соперника, а Хачанов в данном случае не собирался делать австралийцу большое количество подарков. Он тоже хорошо подавал, а еще был предельно терпелив и не форсировал розыгрыши с сомнительной перспективой. При этом у россиянина хорошо работал бэкхенд.

Оба прекрасно понимали, какое громадное значение имеет третий сет. И в первом же гейме Хачанову с помощью подачи пришлось отыгрывать два брейк-пойнта. А еще минут через пятнадцать начался тот самый кульминационный девятый гейм, который явно надломил Кириоса. Выкрутившись из очень неприятной ситуации, Хачанов вскоре получил два сетбола. Их реализовать не вышло. Зато 12-й гейм, выписанный россиянину в качестве щедрой премии за твердость духа, прошел идеально.

То, что Хачанов вышел вперед по партиям, вынуждало Кириоса снизить степень так необходимого для него риска, но тай-брейк в четвертом сете он провел выше всяких похвал.

Могло показаться, что у Хачанова уже ничего не выйдет. Соотношение побед и поражений в предыдущих пятисетовых матчах — 11:3 у австралийца против 7:8 у россиянина — вроде бы совершенно однозначно говорило о том, кто теперь явный фаворит. Однако цифры в данном случае не сработали. Логика дальнейших событий была основана на том, что за приливами в игре Кириоса почти всегда следует отлив. Те, кто внимательно смотрел его матч против Медведева, конечно, помнили, что, выиграв тай-брейк первого сета, австралиец проиграл вторую партию, допустив в одном из первых ее геймов три двойные ошибки. Вот и Хачанову — в данном случае в стартовом гейме решающей партии — удалось воспользоваться выгодным моментом, хотя тут обошлось без двойных.

После того как он повел с брейком, россиянину оставалось только держать свою подачу. Кириос не сдавался, имел по одному реальному шансу отыграться и во втором гейме, и в четвертом, но Хачанов выстоял, набив в итоге ровно три десятка эйсов.

«Какой приятный парень!» — восхищался комментатор Eurosport по окончании победного cпича россиянина, без всякой иронии благодарившего за поддержку публику, которая вообще-то в подавляющем своем большинстве болела против него. Впрочем, и у Хачанова имеется в Нью-Йорке своя маленькая группа поддержки. Она состоит из его жены Вероники, агента, массажиста и тренера Ведрана Мартича — многоопытного хорвата, который помогал россиянину и в самом успешном для него пока 2018 году, завершившемся триумфальной победой над Новаком Джоковичем в финале парижского «мастерса».

Второй раз за карьеру выиграв два пятисетовых матча подряд, Хачанов теперь имеет возможность немного перевести дух: полуфинал против Каспера Рууда, который уверенно переиграл итальянца Маттео Берреттини, запланирован на пятницу.

Но в нем наверняка будет не проще, чем против Кириоса. Уступая австралийцу в импровизации на корте и эпатажности за его пределами, Рууд явно превосходит его в стабильности. Да и опыт ответственных матчей у 23-летнего скандинава имеется. Будучи не самым приметным представителем мировой элиты, Рууд, тем не менее, выиграл девять титулов и четырежды доходил до финалов, в том числе Roland Garros этого года.

А еще благодаря удачному для норвежца стечению обстоятельств в верхней части мирового рейтинга он имеет реальнейшую возможность стать по итогам US Open первой ракеткой мира. Мотивация, конечно, что надо. Ведь другого такого шанса Рууду может и не представиться.

Евгений Федяков