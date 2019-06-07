Карену Хачанову подрезали игру

На Открытом чемпионате Франции определились все полуфиналисты. В их числе оказался и прошлогодний финалист Roland Garros Доминик Тим, за явным преимуществом переигравший Карена Хачанова, который в ближайший понедельник впервые станет девятой ракеткой мира. Теперь австриец встретится с лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Новаком Джоковичем, а другую путевку в финал разыграют Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

По сравнению с Хуаном Мартином дель Потро, которого Карен Хачанов одолел в четвертом круге, четвертая ракетка мира Доминик Тим был для россиянина куда более серьезным соперником. И дело не в том, что австриец по сравнению с аргентинцем стоит в рейтинге на пять позиций выше. Просто в отличие от дель Потро, который еще не вышел на пик формы после травмы правого колена, он находится в боевом состоянии.

Правда, на предыдущем грунтовом турнире в Риме Доминик Тим проиграл свой первый же матч. Но перед этим он дошел до полуфинала в Мадриде, где лишь на двух тай-брейках уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу. А еще двумя неделями ранее, не отдав в пяти матчах ни одного сета, Тим взял титул в Барселоне. Более того, в последние четыре года по стабильности результатов на Roland Garros этот классический грунтовый специалист уступает лишь Рафаэлю Надалю — на счету австрийца два полуфинала и прошлогодний финал, причем трижды подряд он уступал в Париже исключительно будущим чемпионам. Неудивительно, что специалисты в данном случае считали фаворитом австрийца. Хотя и Хачанова никто со счетов не списывал.

«Теннис, который показывает Доминик Тим в Париже в последние годы, безусловно, впечатляет,— прокомментировал соотношение сил в этом матче для “Ъ” экс первая ракетка мира, эксперт каналов Eurosport немец Борис Беккер.— Однако Хачанов на пути в свой первый четвертьфинал на турнирах Большого шлема демонстрировал просто отличную игру. Во всяком случае, Хуан Мартин дель Потро, обладающий одними из самых сильных ударов в современном теннисе, по ходу матча с россиянином лишь временами напоминал самого себя. Считаю, что шансы Тима выше, особенно если погода будет пасмурной, а корт — более медленным. Но интрига в этом матче, безусловно, присутствует».

Беккер оказался прав. Преимущество Тима не вызывало сомнений, даже несмотря на то что после сильных дождей, которые на Roland Garros смыли всю программу среды, в четверг в Париже было тепло и солнечно.

Австриец сразу же начал штамповать свои фирменные крученые удары, сочетая их с подрезками, которые Хачанов не очень любит.

Россиянин, в свою очередь, тоже пытался что-то предпринять. Временами он неплохо нагнетал темп на задней линии, но был не всегда точен, в то время как Тим действовал практически безупречно. Самым упорным в этой встрече получился второй сет, в котором австриец взял чужую подачу лишь в последнем гейме. Что касается первой и третьей партий, то в них превосходство австрийца сомнений не вызывало. Неудивительно, что Хачанов, не сумевший заработать хотя бы один брейк-пойнт, выиграл активными ударами на 12 очков меньше и допустил на 25 больше невынужденных ошибок.

В полуфинале Доминик Тим встретится с Новаком Джоковичем, не оставившим шансов Александру Звереву из Германии. Счет личных встреч соперников — 6:2 в пользу серба, хотя на данный момент, судя по уровню игры австрийца, их шансы примерно равны. В другом полуфинале сыграют давние соперники Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, и тут, по идее, должно сказаться преимущество испанца на грунтовом покрытии. Что касается Карена Хачанова, впервые прорвавшегося в четвертьфинал турнира Большого шлема, то он в рейтинге ATP в следующий понедельник поднимется на 9-е место. Правда, подняться выше по ходу травяного сезона, стартующего в следующий понедельник, россиянину будет непросто. Для этого ему требуется успешно выступить в Галле, где он в прошлом году был в четвертьфинале, а затем пробиться в восьмерку сильнейших и на Wimbledon.

Евгений Федяков