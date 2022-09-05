Двое за одного

На Открытом чемпионате США, продолжающемся в Нью-Йорке, определились четвертьфиналисты. В их числе не оказалось Даниила Медведева, проигравшего в четырех сетах австралийцу Нику Кириосу и не сумевшего отстоять ни свой прошлогодний титул, ни звание первой ракетки мира. Зато в восьмерку сильнейших последнего мейджора в сезоне попали Карен Хачанов, справившийся в пяти сетах с испанцем Пабло Карреньо Бустой, и Андрей Рублев, который провел почти идеальный матч против девятого номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) британца Кэмерона Норри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (на фото) в третий раз вышел в четвертьфинал US Open, уверенно обыграв опасного британца Кэмерона Норри

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images Андрей Рублев (на фото) в третий раз вышел в четвертьфинал US Open, уверенно обыграв опасного британца Кэмерона Норри

Фото: Tim Clayton / Corbis / Getty Images

Тот факт, что из двух россиян, попавших в верхнюю половину сетки этого US Open, до четвертьфинала добрался именно Карен Хачанов, а не Даниил Медведев, резонно считать сюрпризом. Все-таки на данный момент Хачанов стоит в рейтинге ровно на 30 позиций ниже первой ракетки мира, да и его результаты в ходе американской серии, мягко говоря, не впечатляли. На трех турнирах в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати он выиграл всего два матча. Однако не стоит забывать, что в карьере Хачанова уже было три аналогичных нежданных всплеска. В 2019 году он, вроде бы не имея к этому особых предпосылок, достиг четвертьфинала Roland Garros, а в прошлом сезоне показал точно такой же результат на Wimbledon, после чего завоевал серебро Олимпиады в Токио. То есть налицо определенная тенденция. Она подпитывает веру в то, что задача вернуться в десятку, которую Хачанов сам поставил перед собой, решаема уже в среднесрочной перспективе, и лишний раз говорит о его умении готовиться к самым важным соревнованиям. А в современном теннисе с его перегруженным календарем это очень важное качество.

В то же время будет большой ошибкой утверждать, что Медведев к этому US Open оказался полностью не готов. Ведь на пути в четвертый круг он, как и на прошлогоднем, победном для себя турнире, не отдал ни одного сета. Наверное, в его игре не было чемпионского блеска и легкости, обычно говорящей об идеальной форме. Однако в теннисе, в котором турниры проводятся по олимпийской системе, не прощающей даже крохотный сбой на любой стадии, надо всегда делать скидку на уровень мастерства и игровой стиль соперников. Тем более когда речь идет о таких одаренных и в то же время непредсказуемых персонажах, как Ник Кириос, который обыграл Медведева во второй раз за несколько недель, сделав максимум для того, чтобы на надеждах россиянина отстоять лидерство в рейтинге, длившееся в общей сложности 16 недель, был поставлен крест.

Их матч разбился на две части. Первая в целом получилась равной, а ключевыми ее моментами стали тай-брейк первого сета, по ходу которого Медведев не реализовал три сетбола, и взятый им второй гейм второй партии, отмеченный тремя двойными ошибками финалиста Wimbledon. А во второй половине австралиец доминировал.

После окончания встречи Медведев посетовал на простуду, вызванную, по его словам, «бешеными американскими кондиционерами», но сам же заметил, что месяц назад в Монреале горло у него не болело, а итоговый результат был аналогичным. «Ник сегодня показал теннис на уровне Новака Джоковича и Рафаэля Надаля»,— подчеркнул он. Лишившись через неделю лидерства в мировом рейтинге, Медведев, впрочем, останется одним из самых реальных претендентов на участие в итоговом турнире, который второй год подряд состоится в Турине. А следующим состязанием с его участием будет Moselle Open в Метце, стартующий уже 19 сентября. Принципиально, что на турнир в Метце Медведев заявился заранее, явно страхуясь на случай нью-йоркской неудачи. Там у него будет возможность немного компенсировать потерю большого количества рейтинговых очков, ставшую следствием раннего вылета из сетки US Open.

Карен Хачанов на путевку в Турин пока не претендует, но против Пабло Карреньо Бусты проявил себя большим молодцом. Именно испанец, не обладая ни столь же яркой харизмой, как Кириос, ни таким же бесподобным чувством мяча, выиграл тот самый монреальский «мастерс», на котором австралиец победил Медведева. Когда Карреньо Буста находится в боевом состоянии и сочетает присущий большинству его соотечественников тягучий стиль с разумной агрессивностью, играть с ним сущее наказание, но у Хачанова это получается неплохо. Начиная с полуфинала токийской Олимпиады, он побеждает Карреньо Бусту уже в четвертый раз подряд, хотя были и иные времена (общий счет личных их встреч теперь стал 6:3 в пользу россиянина).

Тут все решалось в пятом сете, судьбу которого предопределило качество подачи Хачанова. За всю партию Карреньо Бусте удалось зацепить на ней всего два очка, в то время как россиянин сделал брейк в шестом гейме, да и в восьмом, предпоследнем, имел два матчбола. В целом Хачанов смотрится на нынешнем турнире достаточно солидно. Да, в трех предыдущих раундах он отдавал по одной партии и американцу Денису Кудле, и бразильцу Тьягу Монтейру, и британцу Джеку Дрейперу. Но до критических ситуаций дело ни разу не доходило. В итоге Хачанов впервые оказался в восьмерке сильнейших участников US Open, добившись безусловного успеха. Теперь он померится силами с Кириосом, с которым, кстати, в двух предыдущих матчах обменялся победами, проведя шесть тай-брейков в восьми партиях. Австралиец, разумеется, является фаворитом. Впрочем, для него этот нью-йоркский четвертьфинал тоже будет первым.

Андрей Рублев свой матч против девятого номера мирового рейтинга британца Кэмерона Норри проводил в понедельник первым запуском и не стал затягивать дело. Рассчитывать на то, что такой мастер, как Норри, легко отдаст победу, было наивно. Но его теннис все-таки достаточно однообразен, и коронная тактика Рублева, основанная на тотальном давлении в розыгрышах на задней линии, в данном случае сработала практически безотказно. Не помешали россиянину и две дождевые паузы во второй партии, во время которых организаторы сначала задвинули крышу частично, а затем — до конца. В третьем сете Норри, правда, попытался продлить собственные мучения, отыграв брейк и сделав счет 4:4. Но заключительные два гейма остались за Рублевым. Эта убедительная победа позволила ему не только в третий раз достигнуть четвертьфинала на американском мейджоре, но и значительно улучшить свое положение в споре за право сыграть в Турине.

Евгений Федяков