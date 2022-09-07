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Коммерсантъ FM
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Добровольные зеленые помощники полиции

ОНФ подготовит общественных экологических инспекторов

Общероссийский народный фронт (ОНФ) перезапускает созданный пять лет назад институт общественных экоконтролеров. Предполагается, что зеленые добровольцы будут сообщать правоохранительным органам о нарушениях природоохранного законодательства. Презентация проекта прошла на Камчатке в ходе всероссийского форума «Экосистема» (завершился 5 сентября). На первом этапе ОНФ надеется подготовить 10 тыс. общественных инспекторов в восьми регионах.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Общественные экологические инспекции ОНФ должны появиться до конца этого года в следующих регионах: Свердловской, Самарской, Тульской, Иркутской областях, Краснодарском, Красноярском и Камчатском краях. Советник руководителя исполкома ОНФ, руководитель проекта «Экологическая инспекция» Яна Букреева пояснила “Ъ”, что регионы выбирали не столько по экологическим показателям, сколько «по сформированным и наиболее успешным активам» ОНФ. Предполагается, что инспекторами смогут стать «совершеннолетние и имеющие желание» активисты: «Они смогут фиксировать нарушения в сфере природоохранного законодательства и передавать информацию в МВД и прокуратуру».

Институт экологических инспекторов ОНФ начали внедрять еще в 2017 году. В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил ОНФ «обеспечивать действенный гражданский контроль за решением экологических проблем», опираясь на общественных экологических инспекторов. В 2021 году Центр перспективных управленческих решений публиковал аналитический доклад о работе общественных инспекторов в 2017–2020 годах. Тогда авторы констатировали, что «институт не сложился», несмотря на единичные успешные кейсы. В среднем удостоверения экоинспектора получали шесть активистов в год на регион. Исследователи отметили «противоречивость юридического статуса» общественных инспекторов, «отсутствие полномочий и ресурсов», а также нехватку «компетенций, мотивации и поддержки на местах».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган рассказал “Ъ”, что сейчас в стране действуют около 400 инспекторов — хотя еще два года назад их количество превышало 3 тыс. Другая статистика, по словам депутата, осталась неизменной — ОНФ получает порядка 10 тыс. экологических жалоб в год, а инспекторы собирают примерно 5 тыс. Это жалобы на загрязнение воды, воздуха, превышение нормативов, незаконное строительство, вырубку леса и т. д. Только 18–20% всех жалоб доходят до суда и заканчиваются назначением административных штрафов, признал господин Коган.

По его словам, сейчас ОНФ пересмотрел подход к присвоению статуса инспектора, список его полномочий и вопрос финансирования его деятельности. Сегодня статус можно получить, пройдя упрощенное онлайн-обучение, что вызывало за три года несколько крупных скандалов. В частности, в Тюмени оппозиционный активист Антон Михальчук заявлял, что получил сертификат общественного экологического инспектора, подписанный сопредседателем Центрального штаба ОНФ Ольгой Тимофеевой и министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, хотя вообще не проходил обучения. Теперь, по словам Яны Букреевой, статус будут присваивать в инспекциях пилотных регионов, аттестуя кандидатов после специального курса обучения. Прошедшие аттестацию смогут инициировать проверки МВД и прокуратуры. Это возможно и сейчас, однако в ОНФ надеются на более активное взаимодействие с инспекторами со стороны ведомств — из-за законодательно закрепленного статуса и полномочий собирать доказательства административных нарушений. Оплачиваться работа инспекторов не будет. «Инспектор — это волонтер, у него нет зарплаты,— сказала “Ъ” госпожа Букреева.— Но в этом проекте общественный инспектор получает материально-техническую поддержку, такую как возможность добраться на место, компенсация на бензин, оборудование». Оплачивать затраты на выезды инспектора, а также снабжать его техникой для забора проб воды или почвы ОНФ планирует из трех источников — бюджет организации, гранты или «небюджетные источники от партнеров», пояснил Александр Коган. «Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, и мы надеемся принять его в осеннюю сессию,— добавил он.— Мы отработаем полгода-год и постараемся распространить уже систему на территории всей России. Если системно и грамотно будем работать, то в течение года у нас может появиться от 2,5 до 10 тыс. инспекторов».

Иван Тяжлов

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