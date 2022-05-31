Зеленые просят оставить экспертизу экспертам

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Более 70 зеленых организаций просят Госдуму отказаться от планов изменить условия общественной экологической экспертизы. Они недовольны законопроектом, который предлагает забрать полномочия на проведение такой экспертизы у общественных объединений и передать их муниципальным и региональным общественным палатам. Помимо этого, авторы законопроекта хотят запретить россиянам-иноагентам, а также представителям зарубежных и международных организаций запрашивать экологическую экспертизу. Зеленые уверены, что законопроект в таком виде «угрожает экологической безопасности России» и может привести к массовым нарушениям права граждан на благоприятную окружающую среду. Авторы законопроекта отвечают, что не позволят использовать экологию в качестве «инструмента международной политики для сдерживания реализации значимых для России инфраструктурных и промышленных проектов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось коллективное обращение российских зеленых, которое сегодня будет направлено главе комитета Госдумы по экологии, экс-министру природы РФ Дмитрию Кобылкину. Авторы письма указывают, что сейчас комитет собирает отзывы на законопроект, который «серьезно угрожает экологической безопасности России, будет препятствовать реализации права граждан на участие в принятии экологически значимых решений, может привести к массовым нарушениям прав на благоприятную окружающую среду и росту экологических протестов». Под письмом подписались представители 76 общественных организаций и инициативных групп. Среди них, в частности, «Экологическая вахта Сахалина», «Гринпис России», ЭКА и Центр охраны дикой природы.

Речь идет о законопроекте, который в феврале был подготовлен группой депутатов из ЕР и ЛДПР. Они предлагают внести ряд изменений в положение о проведении общественной экологической экспертизы (ОЭЭ). Напомним, сейчас существует два вида экологической оценки различных проектов — государственная и общественная. По словам руководителя экологического движения ЭКА Татьяны Честиной, это единственный законодательно закрепленный механизм участия граждан и общественных организаций в принятии экологически значимых решений — например, при строительстве потенциально опасных производств. Для этого граждане должны обратиться в «зарегистрированную общественную организацию, занимающуюся охраной окружающей среды», чтобы эксперты получили документацию проекта и оценили его последствия.

Авторы законопроекта предлагают разрешить проводить ОЭЭ лишь муниципальным и региональным общественным палатам. Помимо этого, они хотят запретить инициировать общественную экспертизу российским гражданам и организациям, выполняющим функции иностранных агентов, а также представителям иностранных и международных организаций. Кроме того, обратиться за проведением ОЭЭ смогут только те граждане, которые зарегистрированы на территории региона, где планируется построить предприятие. Также экспертам, привлекаемым для проведения процедуры, будут запрещено передавать третьим лицам документацию, подлежащую общественной экологической экспертизе.

Экологи просят депутатов существенно изменить законопроект. Если он будет принят в таком виде, то процедура общественной экспертизы фактически перейдет под госконтроль, сетуют зеленые. «Общественные палаты часто состоят из представителей региональных органов госвласти. А именно они зачастую и являются инициаторами или сторонниками резонансных проектов. Поэтому никакой независимости от подобной процедуры ожидать не стоит»,— говорит эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин. Татьяна Честина добавляет, что общественные палаты смогут отказать гражданам в проведении общественной экспертизы, даже если те не являются иноагентами или представителями международных организаций.

Господин Крейндлин подчеркивает, что сейчас ОЭЭ — единственный вариант, позволяющий гражданам получить полную информацию о строительстве «по соседству». Ведь только в ходе экспертизы можно получить полный комплект проектной документации и оценить возможные последствия. «Но в случае принятия законопроекта этого способа не будет,— объясняет он.— А из-за сегрегации по месту проживания москвич, владеющий дачей в Московской области, не сможет обратиться для проведения экспертизы, если возле нее захотят построить мусоросжигающий завод или свалку».

В думском комитете не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. Один из авторов законопроекта Александр Коган заявил “Ъ”: цель инициативы — чтобы «экология не использовалась как инструмент международной политики для сдерживания реализации тех или иных значимых для нашей страны инфраструктурных и промышленных проектов». «Передача функций по организации и проведению самой общественной экологической экспертизы на общественные палаты позволит обеспечить системный подход и избежать злоупотреблений»,— уверен господин Коган.

Однако член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева считает, что «общественная экологическая экспертиза должна остаться у специалистов». «Общественные палаты могут не справиться,— признает она.— Я анализировала экологическое направление в ОП регионов — там экспертный уровень очень низкий среди общественных деятелей. Экспертизой должны заниматься эксперты, а не общественники. Ведь в экологии очень много направлений, и мы не можем быть специалистами и в воде, и в воздухе, и в отходах, и в недрах. Невозможно иметь глубокие знания во всех отраслях».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин также считает претензии экологов обоснованными. Он отмечает, что общественные палаты являются зависимыми от госбюджета учреждениями. В основном они занимаются общественным контролем за деятельностью органов госвласти и иных организаций. Поэтому господин Федюкин не исключает, что общественные палаты будут пассивными в вопросе оценке потенциального ущерба окружающей среде. «Общество будет пытаться влиять на ситуацию уже через ОП, но могут возникнуть бюрократические барьеры при подаче обращений, поэтому остановить строительство будет сложнее,— говорит господин Федюкин.— В целом, когда у независимых общественных движений меньше возможностей влиять на ситуацию, возникает больше прецедентов для снижения порога требований и ограничений в целях лоббирования тех или иных интересов».

Анна Васильева