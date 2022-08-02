Банкам предложат профинансировать микросхемы

“Ъ” узнал, что Минцифры разрабатывает новый механизм поддержки российских производителей электроники. Министерство планирует совместно с крупнейшими банками, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ, запустить программу льготного кредитования вендоров, которым необходимы оборотные средства для продолжения работы, либо кредитное плечо для запуска инвестпроектов. Ставка по таким кредитам составит 5% годовых, а минимальная сумма — порядка 4 млрд руб. Участники рынка поддерживают инициативу, поскольку в текущих условиях им приходится договариваться с заказчиками о предоплате поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Источник “Ъ” в правительстве рассказал, что 1 августа в Минцифры прошло совещание с крупнейшими российскими банками, в числе которых Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. В рамках встречи, по его словам, министерство предложило запустить новый механизм льготного кредитования производителей электроники. Речь идет о программе, в рамках которой российские компании смогут получать кредиты на закупку комплектующих, а также на реализацию инвестиционных проектов под 5% годовых при минимальной сумме кредита в 4 млрд руб. В свою очередь, правительство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной процентной ставкой за счет средств из резервного фонда.

«Норма пока находится в стадии проектирования, она будет востребована у российских компаний, которые сейчас явно испытывают нехватку оборотных средств в том числе из-за того, что их зарубежные поставщики комплектующих зачастую требуют полную предоплату»,— говорит собеседник, знакомый с ситуацией. В Минцифры, «Сбере», Альфа-банке и ВТБ не ответили “Ъ”.

Эта мера укладывается в ряд инициатив по поддержке отечественных производителей электроники, к разработке которых Минцифры и Минпромторг приступили еще в 2021 году. В частности, в 2021 году стало известно о подготовке механизма «сквозных проектов». Согласно ему, крупные компании («якорные заказчики») в случае закупки российской техники для цифровых проектов смогут получить из бюджета субсидию, которая компенсирует до 50% от стоимости самого проекта. По замыслу властей, такая мера должна была создать гарантированный отложенный спрос на пока не созданное оборудование.

Интерес к механизму проявили несколько крупных российских компаний. Например, ВТБ планировал вложить до 2025 года 9,3 млрд руб. в закупку аппаратно-программных комплексов у Yadro (см. “Ъ” от 6 сентября 2021 года), а «Россети» совместно с «Модулем» по аналогичной схеме планировали реализовать проект по производству и внедрению робототехнических систем охраны (см. “Ъ” от 23 сентября 2021 года). Однако, как неоднократно говорили в неофициальных беседах источники “Ъ” из числа чиновников и участников рынка, механизм «сквозных проектов» так и не был запущен. В начале года его признали недоработанным (см. “Ъ” от 4 февраля), после 24 февраля он отправился на очередной этап модернизации, а сейчас его статус неизвестен.

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка отмечают, что при текущих условиях кредитования отечественные производители электроники могут продолжать операционную деятельность, но не запускать новые производственные площадки. Сейчас процентная ставка для компаний-производителей, которым нужно пополнение оборотных средств, высока, отметил директор компании «Промобит» Максим Копосов: «Нам, например, один из банков предлагал взять средства под 15% годовых. Чтобы продолжать работу без кредитования, мы договариваемся с потребителями о частичной предоплате, а с нашими поставщиками — об отсрочке платежей. Масштабировать же бизнес в таких условиях затруднительно».

Топ-менеджер в крупном российском производителе вычислительной техники добавляет, что при текущих ставках банков получать кредиты на реализацию новых проектов невыгодно: «Можно взять заем до 5 млрд руб. под 3% в Фонде развития промышленности, но при получении крупного займа нужно либо отдать в залог большую часть своего имущества, либо же получить банковскую гарантию на пять лет, на что сами банки сейчас идут неохотно из-за высоких рисков».

Никита Королев