«Микрон» надеется подрасти

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Зеленоградский «Микрон» хочет увеличить к 2025 году производства кремниевых пластин для выпуска чипов 180–90 нм с 3 тыс. до 6 тыс. в месяц. Для этого нужно 10 млрд руб. Завод уже перегружен заказами на чипы от российских компаний и не может покрыть их потребности. В 2023 году, по данным “Ъ”, может быть запущено производство еще 3 тыс. пластин в месяц на площадке подконтрольного ВЭБ.РФ «НМ-Теха» (унаследовал производственный комплекс «Ангстрема-Т»). Но ни этот проект, ни планы «Микрона» не спасут общую ситуацию на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” рассказали, что зеленоградский «Микрон» (принадлежит ГК «Элемент» «Ростеха» и АФК «Система») подготовил инвестпроект двукратного (до 6 тыс. в месяц) расширения мощностей по выпуску кремниевых пластин для чипов на топологиях 180–90 нм. Для его реализации компании требуется порядка 10 млрд руб. до 2025 года. Средства предприятие рассчитывает получить в рамках разрабатываемого сейчас нацпроекта развития электроники до 2030 года (см. “Ъ” от 15 апреля). По словам одного из собеседников “Ъ”, оборудование для новых линий (установки травления, осаждения и фотолитографы) «Микрон» планирует закупать на вторичном рынке.

По словам источника “Ъ”, близкого к правительству, проект уже направлен на рассмотрение в Минпромторг (там отказались от комментариев). В Минцифры заявили, что в текущих условиях потребность в расширении мощностей объяснима: «Спрос обеспечивается за счет переориентации потребителей на российские решения в сегментах маркировки, идентификации, чип-карт и других продуктов». В «Микроне» и АФК «Система» отказались от комментариев.

«Микрон» — единственный в России производитель полупроводников для гражданской электроники по топологии до 130 нм. Остальные, например «Ангстрем», выпускают продукцию в основном для военно-промышленного комплекса (ВПК) по технологии 600 нм. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Микрона» в 2021 году составила 5,69 млрд руб. при чистой прибыли в 257 млн руб. При этом компания получила господдержку в размере 687 млн руб.

После начала военной операции на Украине «Микрон» оказался полностью загружен заказами российских компаний, которым в условиях санкций потребовались отечественные чипы для телеметрического оборудования, устройств интернета вещей (IoT) и электронных карт. Но мощности предприятия уже не хватает, чтобы покрыть спрос даже только, например, в сегменте банковских карт: по словам источника “Ъ” в правительстве, «Микрон» при полной загрузке способен выпускать 10–13 млн таких чипов в год, а потребность в них «может доходить до десятков миллионов» (см. также “Ъ” от 24 марта и 6 апреля).

Теоретически чипы на топологиях 130–90 нм могло бы выпускать ООО «НМ-Тех» (на 100% принадлежит ВЭБ.РФ, уставный капитал 94 млрд руб.). Оно с 2021 года перезапускает производство на базе обанкротившегося «Ангстрема-Т». Судя по данным из открытых источников, предприятие активно готовится к запуску. Так, 23 марта ООО опубликовало на портале госзакупок тендер стоимостью $119 тыс. на закупку кремниевых 200-миллиметровых пластин (используются для печати чипов по топологиям до 90 нм). В предварительной концепции нового нацпроекта по развитию российской электроники говорится, что мощность «НМ-Тех» составит 3 тыс. пластин в месяц. Завод может полноценно заработать в 2023 году, следует из документа.

Собеседники “Ъ” на рынке микроэлектроники говорят, что теоретически российские производители чипов могут закупить оборудование на вторичном рынке у азиатских компаний и установить его силами российских специалистов. Но при расширении мощностей есть риск нехватки расходных материалов, в первую очередь нанометровых резистов, которые закупались у европейских производителей. Директор по инновационному развитию центра коллективного пользования МИЭТа Павел Машевич говорит, что в НИИМЭ идут ОКР по освоению в России производства фоторезистов с высоким уровнем чистоты.

Но даже при реализации этих планов мощности «Микрона» и «НМ-Теха» не хватит, чтобы закрыть потребность РФ в полупроводниках. Согласно материалам Минпромторга (есть у “Ъ”), для этого нужно выпускать не менее 30 тыс. пластин в месяц.

Никита Королев