Красота не спасла «Спартак»

В главном матче восьмого тура «Спартак» на своем поле выигрывал после первого тайма у победителя четырех предыдущих российских первенств «Зенита», который опережал его всего на очко, но все-таки уступил на своем поле лидеру нынешнего чемпионата — 1:2, пропустив два подряд гола в начале тайма второго.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» (в синей форме) очень неэффективно распоряжался игровым преимуществом, но все-таки смог одолеть «Спартак»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Зенит» (в синей форме) очень неэффективно распоряжался игровым преимуществом, но все-таки смог одолеть «Спартак»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Этот матч на «Открытие Банк Арене», конечно, тянул на футбольную аномалию. У тех, кто видел его, в памяти должны были всплывать картинки не свежих выступлений «Спартака» в чемпионате, заставивших воспринимать его чуть ли не как ровню «Зениту», а той встречи, что открыла российский сезон,— июльской за Суперкубок, в которой петербуржцы разнесли соперников в пух и прах — 4:0. Тут снова все было понятно. «Большая» команда — солидная, уверенная, все умеющая — играет против команды, которая лишь неуклюже пытается походить на «большую». Старается, показывает иногда какие-то любопытные «фишки», но полтайма прогибается под давлением гиганта настоящего все глубже и глубже и настойчиво призывает неприятности на свою голову.

Их вполне мог обеспечить «Спартаку», например, Андрей Мостовой. За стартовые четверть часа с небольшим ему выпало пробить по воротам трижды из абсолютно убойных позиций: первый раз — после подарка от спартаковского вратаря Александра Максименко, затем — после раскраивавших в труху чужую оборону зенитовских атак. Но Мостовой все время стрелял не туда.

И вдруг посреди этой демонстрации класса чемпиона взорвалась хитро спрятанная мина.

«Спартак», уже, казалось, готовый к худшему, к тому, что полтора часа придется отбиваться, провел атаку шикарную, такую, которую будут пересматривать спустя годы, а то и десятилетия.

В ней все было прекрасно — и дальний пас Михаила Игнатова, и обработка грудью паса от Александра Соболева, и скидка Соболева на Кристофера Мартинса, и рывок последнего к лицевой мимо Дугласа Сантоса. А особенно прекрасной была концовка комбинации. Мартинс отпасовал назад на Соболева, а тот развернул Деяна Ловрена изысканной «рулеткой» и, завершив финт, отправил мяч мимо голкипера Михаила Кержакова.

«Зенит» впервые в сезоне примерил на себя шкуру команды, в счете отстающей. Но нельзя сказать, будто бы этот спартаковский шедевр хоть как-то сбил его с ритма. Ничего подобного. Он не изменял своему стилю, не терял убедительности и постоянно создавал угрозы. А правый фланг спартаковской обороны из-за разозлившегося Дугласа Сантоса просто трещал по швам. Но с голом никак не складывалось. Потрясающие передачи бразильца по очереди запороли Малком и Матео Кассьерра, а Мостовой, опять выкроив себе шанс, не сдюжил в поединке с Максименко.

Торжество рационального над иррациональным наступило после отдыха. «Зенит» не мог забить после «правильных», рассчитанных до сантиметра, до доли секунды наскоков, зато забил шальной гол.

После подачи углового Ловрен вдруг обнаружил, что куда-то вбок отскочивший мяч — вот он, прямо возле него, стоящего впритык к стойке, и пихнул его в угол. Максименко успевал его закрыть, но надо было ведь еще следить за тем, чтобы плотно сомкнуты были ноги, а зенитовский защитник угодил прямо между ними.

А вслед за этим реабилитировался еще один неудачник первого тайма. Мостовой совершил свой любимый маневр, сместившись слева в центр, и ударил с линии штрафной, теперь — безумно точно, в самый угол.

Пламя между тем полыхало вовсю. «Спартак», естественно, добавил, «Зенит», естественно, этому обстоятельству не слишком огорчился, увидев перспективы в контратаках. Оба тренера — и Гильермо Абаскаль, и Сергей Семак — повышали градус бодрости игры заменами. Но счет меняться отказывался. «Зенит» выиграл и увеличил отрыв от преследователей. Причем «Спартак», отстающий от него после поражения на четыре очка, уже не ближайший среди них. Ближе на балл «Краснодар» и ЦСКА, в воскресенье одолевший «Крылья Советов».

В самарском матче армейцы нанесли по воротам соперников 18 ударов, хозяева — только четыре. И это тот случай, когда статистика не слишком лукава и более или менее точно отражает расклад сил. Другое дело, что ближе к концу матча могло показаться, что упрямые и терпеливые «Крылья» способны дотянуться до ничьей, пользуясь удивительной щедростью соперников и отличным тонусом своего вратаря Ивана Ломаева.

В середине первого тайма ЦСКА немножко неловко разыграл стандарт, но в итоге Федору Чалову после рикошетов довелось с разворота пальнуть по воротам из штрафной. Форвард попал в перекладину. Потом было несколько эпизодов, в которых «Крылья» висели на волоске, но всякий раз выходили сухими из воды благодаря сбитому прицелу оппонентов или собственным защитникам, кое-как успевавшим в последний момент, в том числе рискованными подкатами, отвести беду.

А после перерыва блистал Ломаев. Перед ним оказывались и Хорхе Карраскаль, и тот же Чалов, а вратарь угадывал, в какой точке нужно стоять и когда ринуться вперед, сокращая угол обстрела, чтобы армейцы не могли его переиграть.

Терпеть «Крыльям» оставалось недолго, но все-таки они не устояли.

Успех армейцам принесла подача углового Хесусом Мединой, встречая которую, Игорь Дивеев завис в воздухе, выпрыгнув на две головы выше любого игрока, находившегося рядом, так эффектно, словно полжизни занимался не футболом, а баскетболом. А увенчал прыжок с зависанием аккуратный удар головой, который Ломаеву было уже не взять.

Еще один московский гранд — «Локомотив», который неудачно начал чемпионат, но вроде бы пришел в себя, разгромив в предыдущих турах «Химки» с «Оренбургом», снова допустил осечку. На сей раз — жутко обидную, потому что в разгар первого тайма домашнего матча с «Ахматом» получил лишнего игрока: вторую желтую карточку заработал открывший счет Мохамед Конате. Железнодорожники еще до перерыва благодаря реализованному Антоном Миранчуком пенальти грозненцев догнали, и были все причины думать, что и обгон не за горами. Но вместо него случился пропущенный «Локомотивом» от Лечи Садулаева гол и поражение, после которого столичная команда располагается гораздо ближе к аутсайдерам первенства, нежели его авангарду.

Алексей Доспехов