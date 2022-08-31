Лидеры разгорелись новичками

Все фавориты очередного отечественного футбольного сезона успешно начали выступление в пережившем радикальную смену формата Кубке России. Вслед за стартовавшим в турнире накануне «Спартаком» уверенные победы в матчах, открывших групповой этап, одержали два других клуба, входящих в тройку лидеров чемпионата страны. «Зенит» и ЦСКА обыграли — 2:0 — «Факел» и «Торпедо». А проигрыш «Химок» с тем же счетом «Краснодару» оказался последним для тренера подмосковной команды Николая Писарева, не продержавшегося в ней и месяца.

Первый кубковый матч армейцев в сезоне стал для тех, кто к ним неравнодушен и кого воодушевил бодрый старт клуба в чемпионате, поводом поверить в то, что и запас прочности у него велик. Вроде бы в составе немало футболистов, к которым больше подходит определение «резервист», но игровой почерк все тот же, что и в первенстве,— эффектный почерк.

Новичок премьер-лиги держался против ЦСКА примерно четверть часа. А потом гости раскрутили шикарную атаку, в которой Адольфо Гайч напомнил, что, хотя сейчас в официальных матчах в основном сидит на скамейке запасных, когда-то считался весьма неплохим центрфорвардом. Он идеально открылся в штрафной, сделав пару шагов, освободился от опеки и классно ударил. Торпедовский вратарь Александр Довбня справился, но отскок достался молодому армейцу Никите Ермакову, у которого в чемпионате примерно тот же статус, что и у Гайча,— дублера. Ермаков расстрелял пустые ворота.

ЦСКА, забив, себе не изменял и играл в любимый футбол его нового тренера Владимира Федотова, в котором изобретательность — важная составляющая. Но до поры до времени «Торпедо» как-то удавалось сохранять отставание, обеспечивающее интригу. Более того, во втором тайме был эпизод, когда торпедовцы счет чуть было не сравняли. Фланговый стандарт вылился в убойный удар по воротам, миновавший армейского голкипера Владислава Торопа. Однако Константин Кучаев проявил удивительную дисциплинированность, не покинув «страховочный» пост на «ленточке», и мяч отбил.

А вскоре безумно активный, словно ему обещали за качественную игру в этом матче путевку в основу, Адольфо Гайч сверкнул еще разок. Теперь форвард воспользовался помощью только что появившегося на поле 18-летнего армейского дебютанта Матвея Лукина. Лукин вырезал партнеру роскошный пас на ход от центральной линии, а Гайч, вывалившись на Довбню, голкипера не пощадил.

В другом матче в армейской группе D случилось что-то наподобие сенсации. Аутсайдер чемпионата России «Урал» с тем же счетом — 2:0 — одолел бывший клуб Владимира Федотова «Сочи», серебряного призера предыдущего первенства, который, может, и стал чуточку слабее, но по крайней мере входит в топ-пятерку первенства текущего.

Российский флагман «Зенит» начал выступление в переформатированном Кубке России тоже матчем с клубом, в прошлом сезоне игравшим во втором по рангу дивизионе, и тоже одолел его уверенно, несмотря на подозрения насчет того, что зенитовцы могут поберечь энергию. В конце концов, в воскресенье их ждет слишком принципиальный и слишком важный матч в чемпионате страны — против отстающего всего на очко «Спартака». Спартаковцы, очутившиеся на групповом этапе Кубка в том же квартете B, что и петербуржцы, открыли выступления в этом соревновании накануне, помучившись, но обыграв — 1:0 — «Крылья Советов». «Зениту» его победа далась немножко проще.

Он полтайма терзал «Факел», упуская шансы, прежде чем дождался счастливого рикошета. Зелимхан Бакаев пальнул издали, а на пути мяча оказался его одноклубник Матео Кассьерра, изменивший направление полета мяча так, что перспектив выловить его у вратаря Алексея Городового не было никаких. Потом настала очередь блеснуть уже голкипера «Зенита» Ивана. Бразилец, приобретенный летом, за петербуржцев сыграл впервые и показал, что и с реакцией, и с прыжком у него все в порядке, когда в нижнем углу достал «мертвый» удар Алихана Шаваева.

«Зенит» тут же ответил на этот укол собственным, куда более болезненным. Дуглас Сантос исполнил аккуратную подачу с углового, а Кассьерра в прыжке замкнул ее, впечатав мяч в сетку. На сей раз о жутком везении нападающего речи уже не шло. А за удачным для «Зенита» первым таймом последовал веселый второй, в котором забить голы могли обе команды. Но с ними как-то не срослось.

С этим же отчего-то фантастически популярным в этот день счетом — 2:0 — завершились и оба матча в группе A. «Пари Нижний Новгород» обыграл нестабильный «Локомотив», а «Краснодар» — кризисные «Химки». Для химчан их проигрыш стал четвертым подряд после увольнения в августе прежнего тренера Сергея Юрана и вылился в очередное радикальное кадровое решение. Еще до матча с «Краснодаром» различные источники утверждали, что известный своей нетерпеливостью менеджмент «Химок» рассматривает вариант с отставкой сменщика Юрана Николая Писарева, пусть тому довелось потрудиться в подмосковной команде меньше месяца. А после очередной осечки член совета директоров клуба Роман Терюшков подтвердил ТАСС информацию о расторжении контракта с наставником. Уже известен и сменщик Писарева: это возглавлявший ранее владикавказскую «Аланию» Спартак Гогниев.

Самый поздний игровой слот дня заполнили матчи в группе C. «Ахмат» традицию вечера нарушил, обыграв «Оренбург» — 3:1. «Ростов» и «Динамо», два мощных противника, тренду последовали. Ростовчане на своем поле выглядели на протяжении большей части встречи более, что ли, заряженными на борьбу, чем динамовцы, и дважды поразили чужие ворота, не дав отличиться соперникам с их яркой линией нападения. В ней даже нашлось место Арсену Захаряну, про которого различные источники в последнее время рассказывали как про игрока, готовящегося вот-вот перейти в «Челси».

Алексей Доспехов