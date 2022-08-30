«Спартак» пошел верным путем

В стартовом матче группового раунда Кубка России, который в этом сезоне проводится по принципиально новой формуле с разделением участников на Путь регионов и Путь Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0. В среду стартуют все остальные клубы РПЛ.

Благодаря новой системе розыгрыша Кубка России клубы РПЛ вступили в борьбу за трофей практически сразу же после официального старта турнира, а не ждали, как раньше, пока пройдут несколько стадий отсева среди представителей низших дивизионов. Это произошло в связи с разделением участников на два пути, и у премьер-лиги теперь он свой, оформленный в отдельный групповой раунд. 16 команд элиты распределены по четырем квартетам, в которых каждая из них проведет по шесть матчей. Причем в play-off не попадут только те, кто займет последнее место в этих четверках.

Вообще, новый Кубок России максимально заточен именно под клубы РПЛ, для которых еще предусмотрена система с так называемым двойным выбыванием уже в матчах на вылет. Тогда как Путь регионов предполагает гораздо более жесткий отбор через традиционный play-off в формате одной встречи, и лишь четыре коллектива в итоге смогут добраться до той стадии, когда они сыграют с командами премьер-лиги, которые станут третьими в своих группах.

Действующий обладатель Кубка России «Спартак» начал защиту титула домашним матчем с «Крыльями Советов», помимо которых в группе В оказались также «Факел» и «Зенит».

Красно-белые сейчас идут в лидерах чемпионата, они, что называется, на ходу, но на носу у них важнейшее противостояние за лидерство в РПЛ с тем же «Зенитом», поэтому неизвестно было, как они отнесутся к кубковой игре с самарцами — серьезно или не очень. Их главный тренер Гильермо Абаскаль ожидаемо произвел довольно широкую ротацию состава и даже выпустил в «старте» нападающего из молодежки Павла Мелешина, сына выступавшего за «Спартак» во второй половине 1990-х годов Алексея Мелешина. Впрочем, «Крылья» тоже приберегли несколько ведущих игроков.

Уже в дебюте команды обменялись острыми моментами после удара головой спартаковца Александра Соболева и выхода почти один на один с вратарем Владислава Шитова, который тоже принадлежит москвичам и отдан самарскому клубу в аренду. Затем по разу и тех, и других выручили голкиперы, а на 16-й минуте возник спорный эпизод с падением в штрафной площади Михаила Игнатова. VAR и главный арбитр Сергей Иванов долго решали, ставить ли пенальти, а когда все-таки назначили его, Соболев проиграл дуэль Богдану Овсянникову, который, собственно, и нарушил правила.

Казалось, и дальше в этом матче пойдет веселый, бесшабашный футбол, но все-таки резервистам, получившим шанс проявить себя, не хватало исполнительского мастерства, чтобы постоянно создавать угрозы воротам. Игра в атаке не клеилась ни у хозяев, ни у гостей, и логично, что первый тайм завершился вничью 0:0. Хотя Игнатов перед перерывом здорово жахнул с лета и чуть-чуть не уложился в створ.

Тем не менее Абаскаль не стал вносить кадровые коррективы и активировать, например, лучшего бомбардира чемпионата Квинси Промеса. Испанец как будто знал, что этот состав свой мяч забьет. На первой же минуте второго тайма красно-белые разыграли классную многоходовку после ключевого отбора Игнатова, и 18-летний Мелешин отличился в первом же матче за основную команду, в касание замкнув передачу Даниила Денисова. Получился вполне породистый гол.

Промес все же заменил Мелешина, который покинул поле под громкие и продолжительные аплодисменты. Кроме того, Абаскаль дал практику другим футболистам основы в преддверии битвы с «Зенитом». Тем более что и «Крылья» все чаще беспокоили опасными выпадами. Москвичи взяли ситуацию под полный контроль и, пускай не использовали пару-тройку моментов, уверенно удержали победу — 1:0.

Александр Ильин