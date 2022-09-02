Главу МИД Германии вырвали из контекста

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в центре громкого скандала: представители оппозиции упрекнули ее в пренебрежении мнением немецких избирателей в угоду Украине, призвав уйти в отставку. Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ заявили, что подвергшаяся критике цитата министра была намеренно вырвана из контекста «пророссийскими аккаунтами» с целью дезинформации. “Ъ” разбирался в том, что сказала Анналена Бербок и какие слова из ее речи в раскрученный в сети ролик не попали, а также поговорил с теми, кто это видео создал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МИД Германии заверили, что слова Анналены Бербок были вырваны из контекста, а скандал раскрутили «пророссийские силы»

Фото: Michal Cizek / AFP В МИД Германии заверили, что слова Анналены Бербок были вырваны из контекста, а скандал раскрутили «пророссийские силы»

Фото: Michal Cizek / AFP

Нашумевшее заявление Анналена Бербок сделала в среду на публичном мероприятии в Праге, куда съехались министры иностранных дел всех стран—членов Евросоюза. В ходе дискуссии, к участию в которой был также приглашен украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, она призвала всех быть готовыми к тому, что боевые действия на Украине затянутся. А это, по словам Анналены Бербок, означает, что западным странам надо будет помогать Украине «столько, сколько потребуется», в том числе за счет поддержания санкционного давления на Россию, хоть это порой и больно бьет по самим инициаторам рестрикций.

Далее дипломат произнесла пассаж, за который ее впоследствии раскритиковали:

«Если я пообещала народу Украины, что "мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно", я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание народу Украины».

Именно с этих фраз начинается 54-секундный ролик, быстро ставший в среду одним из самых популярных в германоязычном сегменте соцсетей.

Анналена Бербок еще раз повторяет слова о важности сдерживания данных Украине обещаний, после чего ее речь обрывается, а затем следует еще один отрывок: «Скоро наступит зимний период, и нам, демократическим политикам, будет брошен вызов. Люди выйдут на улицу и скажут: "Мы не можем платить за энергоносители". На что я отвечу: "Да, я знаю, поэтому мы оказываем вам социальную поддержку". Но я не хочу говорить: "Хорошо, тогда мы прекращаем санкции против России". Мы будем поддерживать Украину, и это означает, что санкции сохранятся и зимой, даже если политикам станет действительно тяжело».

Судя по комментариям в соцсетях, многие из тех, кто посмотрел этот ролик, увидели в выступлении Анналены Бербок (представляющей в коалиционном правительстве партию «Зеленые») пренебрежение к мнению немецких избирателей. Хештег #BaerbockRuecktritt (#БербокОтставка) начал вирусообразно распространяться в Twitter, став самым популярным в Германии (по данным trends24.in), на что охотно отреагировали политики из оппозиционных партий.

Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель написала в Twitter, что «отставка министра иностранных дел Бербок давно назрела». «Тому, кто явно плюет на интересы избирателей Германии, не место на министерском посту. Нам нужен дипломатичный министр иностранных дел, который будет отстаивать интересы граждан Германии и выступать за переговоры и мир между Россией и Украиной»,— отметила она.

Депутат Бундестага, бывшая глава парламентской фракции партии «Левые» Сара Вагенкнехт сочла, что «министр иностранных дел, который заявляет, что представляет интересы не немецких избирателей, а избирателей Украины, и который отвергает переговоры о прекращении войны в интересах правительства США, является не только вопиющей ошибкой, но и угрозой для нашей страны». «Министр иностранных дел, который отвергает дипломатию и демонстрирует презрение ко всем, кто протестует против последствий ее безумных санкций со словами "Украина превыше всего, а граждане безразличны",— это полный провал!» — добавила в Twitter еще одна представительница «Левых» Севим Дагделен.

Отметились даже христианские демократы, в целом поддерживающие внешнеполитический курс нынешнего правительства. Так, представитель Христианско-демократического союза Норберт Рёттген, комментируя скандал, заявил, что избирателей нужно убеждать, а не ставить перед ультиматумами.

Оценку выступлению коллеги счел необходимым дать и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Читал заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок от 31 августа, что немецкие граждане уже страдают, но им придется с этим смириться, поскольку Германия будет поддерживать Украину, несмотря ни на что. Фантастическое признание, как раз "в жилу" разговорам о необходимости проведения в ряде европейских стран досрочных выборов»,— заявил он 1 сентября на встрече со студентами МГИМО.

В МИД ФРГ же сочли, что скандал вокруг цитаты Анналены Бербок раздут искусственно, причем пророссийскими силами.

«Классика: нарезанное видео, раскрученное пророссийскими аккаунтами, и киберблюдо быстрого приготовления готово — готовая дезинформация. Позволим ли мы так легко разделить себя? Я так не думаю»,— написал в Twitter в четверг ответственный за стратегическую коммуникацию дипломат Петер Птассек.

В пятницу эту тему на брифинге в Берлине прокомментировал официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. По его словам, фраза о безоговорочной поддержке Украины была вырвана из контекста и обрела не тот смысл, который вкладывала в него Анналена Бербок.

“Ъ” ознакомился с полной версией ее выступления (2 минуты 12 секунд) и пришел к выводу, что в короткий вариант не вошли две цитаты о важности смягчения негативных последствий от антироссийских санкций (прежде всего роста цен на энергоносители) для граждан Германии и всего Евросоюза. «Мы должны найти хорошие решения по всей Европе, чтобы сбалансировать социальные последствия»,— подчеркивает она. И добавляет: «Другая стратегия этой войны, гибридной войны, состоит в том, чтобы расколоть наши демократии, сказав: "Теперь бедные люди будут страдать". И мы должны ответить: "Нет, мы солидарны со всеми в нашей стране, как мы солидарны со всеми на Украине"». Если же избиратели с таким подходом не согласны, то, по словам Анналены Бербок, в демократии они, «к счастью», имеют возможность выразить свое недовольство тем или иным политиком на следующих выборах.

Короткая версия выступления Анналены Бербок впервые появилась в Telegram-канале RussiaUSA, на который подписаны около 6,5 тыс. человек, и в ленте одноименного аккаунта в Twitter с 7,5 тыс. подписчиков. Эти англоязычные ресурсы позиционируют себя как источники «новостей и разных взглядов на кризис между Западом и Россией». Созданы они были зарегистрированным в Сиэтле Американским советом по взаимодействию между США и Россией (The American Council for U.S.-Russia Engagement). Возглавляют организацию медиаконсультант Владимир Родзянко и Сергей Гладыш, ранее также бывший секретарем Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США.

“Ъ” связался с редакторами RussiaUSA через Telegram, попросив прокомментировать ролик и претензии властей ФРГ. «Если вы посмотрите наш канал, то увидите множество выдержек из интервью и выступлений разных людей на темы, касающиеся отношений между Западом и Россией и конфликта на Украине, который стал важной точкой противостояния,— ответил один из редакторов канала, не назвавший своего имени.— Отрывок, на который вы ссылаетесь, был опубликован, потому что в нем подчеркивается решимость, продемонстрированная руководством Германии в поддержке Украины, несмотря на растущее неодобрение и экономические трудности внутри страны (ФРГ.— “Ъ”), вызванные санкциями против России».

По словам собеседника “Ъ”, в RussiaUSA не ожидали, что их ролик станет вирусным. «И у нас не было никаких враждебных намерений по отношению к министру иностранных дел Германии, когда мы его публиковали,— заверил редактор канала.— Мы не согласны с упреками в "дезинформации". (Короткое.— “Ъ”) видео содержит прямую речь госпожи Бербок; ничего не было добавлено или изменено. Полная версия ее выступления не отрицает и не противоречит ничему, сказанному в опубликованном отрывке».

Елена Черненко