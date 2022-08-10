Шпионом мог он и не быть

В четверг в высшем земельном суде Дюссельдорфа пройдет первое заседание по делу Ральфа Гёлерта — офицера бундесвера в запасе, обвиняемого в шпионаже в пользу России. По данным следствия, 65-летний мужчина с 2014 по 2020 год поддерживал связь с людьми из посольства РФ в ФРГ, которых немецкая контрразведка считает сотрудниками ГРУ, и передавал им информацию, в том числе из непубличных источников. Денег за свои услуги он при этом не просил и связь с Россией не скрывал. “Ъ” приводит подробности дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура ФРГ утверждает, что в числе сведений, переданных обвиняемым российской разведке, была «информация об объединениях резервистов бундесвера». На групповом фото — Ральф Гёлерт (первый слева) вместе с другими резервистами на военном кладбище в Калининграде

Фото: reservistenverband.de Генпрокуратура ФРГ утверждает, что в числе сведений, переданных обвиняемым российской разведке, была «информация об объединениях резервистов бундесвера». На групповом фото — Ральф Гёлерт (первый слева) вместе с другими резервистами на военном кладбище в Калининграде

Фото: reservistenverband.de

В публичных материалах генпрокуратуры ФРГ и СМИ обвиняемый фигурирует лишь под именем «Ральф Г.» — немецкие законы запрещают обнародовать фамилии подсудимых полностью. Однако путем сопоставления имеющихся в общем доступе данных “Ъ” удалось узнать, как зовут этого человека: Ральф Вернер Гёлерт.

В четверг в высшем земельном суде Дюссельдорфа (столице земли Северный Рейн—Вестфалия) пройдет первое заседание по его делу.

Гёлерта обвиняют по двум статьям: разведывательно-агентурной деятельности в пользу иностранного государства против Германии и против другого государства—члена НАТО (США).

На сайте генпрокуратуры ФРГ вкратце приведена информация по его делу: «Ральф Г. был офицером запаса бундесвера и занимал должность заместителя руководителя окружного командования связи. Кроме того, в рамках своей (гражданской) профессиональной деятельности он входил в несколько комитетов по экономике Германии. Как минимум с октября 2014 года он через разных людей поддерживал связь с российской разведывательной службой. До марта 2020 года он неоднократно направлял ей документы и информацию, частично из публичных, но и из непубличных источников, связанных с его деятельностью в качестве офицера запаса и бизнесмена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офицер бундесвера в запасе Ральф Гёлерт, его обвиняют в шпионаже в пользу России

Фото: reservistenverband.de Офицер бундесвера в запасе Ральф Гёлерт, его обвиняют в шпионаже в пользу России

Фото: reservistenverband.de

Как сказано далее, «обвиняемый предоставлял российской разведке информацию об объединениях резервистов бундесвера, гражданско-военном сотрудничестве, гражданской обороне». По данным следствия, в переданных документах также шла речь об экономике (например, о последствиях санкций Германии и ЕС, введенных против России в 2014 году, о газопроводе «Северный поток-2»), безопасности (не только Германии, но и США) и конкретных людях (господин Гёлерт якобы делился с российской разведкой контактами высокопоставленных военнослужащих бундесвера и знакомых бизнесменов).

По мнению контрразведки, обвиняемый «действовал из симпатии к России». Денег за передаваемые сведения он не просил, в то же время в сообщении генпрокуратуры сказано, что «в обмен на свои услуги он получал приглашения на организуемые властями РФ мероприятия».

Дополнительные подробности дела привел журнал Der Spiegel. По данным издания, информацией с русскими подполковник в отставке делился в ходе многочисленных встреч, по телефону, в переписке по электронной почте и через WhatsApp. Издание прямо указывает, что большая часть предоставленных им данных есть в открытом доступе. «Но и такая предварительно отобранная информация может, по мнению следствия, быть полезной российским спецслужбам»,— сказано в публикации.

Der Spiegel известно лишь об одном документе, который на момент пересылки Ральфом Гёлертом его российским контактам еще не был доступен широкой общественности: фрагментах «Белой книги-2016» бундесвера. Этот концептуальный документ изначально имел статус «для служебного пользования», однако впоследствии тоже был обнародован. «Но тот факт, что русские могли заранее ознакомиться с цитатами из него, дал им важную фору»,— считает следствие.

По данным Der Spiegel, Ральф Гёлерт не отрицает факт передачи знакомым из России вышеперечисленных материалов, но настаивает, что не знал о связах своих собеседников с российскими спецслужбами. При этом он не скрывал своих симпатий к России и связей с ней.

В интернете есть фотография 2012 года, сделанная на предприятии Nordson Deutschland GmbH (немецкое представительство американской промышленной корпорации, занимающейся клеящими веществами и покрытиями; обвиняемый работал на нем почти 35 лет, в последние годы — главным менеджером по продажам), где рядом с Ральфом Гёлертом стоит тогдашний генеральный консул РФ в Бонне Евгений Шмагин.

В 2013 году господин Гёлерт принимал участие в семинаре торгово-промышленной палаты Дюссельдофа «Не бойтесь иметь дело с Россией», где рассказывал об опыте сотрудничества своей компании с российскими партнерами.

В 2015 году Ральф Гёлерт участвовал в организуемой Министерством обороны РФ ежегодной Московской конференции по международной безопасности. Судя по сайту этой конференции, он был одним из трех делегатов от Германии и был приглашен в качестве «эксперта по вопросам безопасности и экономики». Der Spiegel со ссылкой на данные следствия сообщает, что его поездку оплачивала российская сторона.

Как минимум в 2016–2018 годах господин Гёлерт был членом Германо-российского форума, общественной организации, выступающей за развитие диалога между двумя странами.

В 2019 году он написал для журнала объединения резервистов Loyal отчет о своей поездке в Калининградскую область, где он вместе с единомышленниками ухаживал за могилами павших в Первую мировую солдат. В материале сказано, что эта деятельность была направлена «на поддержание мира в то время, когда снова слышно бряцание оружием и вместо решения проблем путем диалога возникают угрозы на границах».

В 2020 году он опубликовал на англоязычной версии сайта «Русский миротворец» статью о негативном влиянии санкций на международную торговлю. В подписи к этой публикации он назван экспертом некой Security Policy Organization (Dusseldorf, Germany), но найти организацию с таким названием в Дюссельдорфе “Ъ” не удалось.

По данным следствия, на которые ссылается Der Spiegel, первый контакт Ральфа Гёлерта с людьми из российского посольства, которых немецкая контрразведка считает сотрудниками ГРУ (в публикации приведены их полные имена), мог произойти в 2014 году во время бала военно-воздушных сил бундесвера в Бонне.

На мероприятии в концертном зале Бетховенхалле присутствовало около 1,8 тыс. человек, в том числе представители военных, политических и экономических кругов разных стран, включая Россию.

Подозрения контакты Ральфа Гёлерта с русскими вызвали у немецкой контрразведки в 2018 году. В 2020-м его дом обыскали. При этом самого обвиняемого задерживать не стали. Следствие считает, что он не намерен бежать из страны. Корреспондент “Ъ” в среду позвонил по домашнему телефону Ральфа Гёлерта, найдя его на одном из немецкоязычных справочных сайтов. Трубку взяла женщина, говорившая по-немецки с акцентом, похожим на русский или восточноевропейский. Дать комментарий “Ъ” она отказалась.

Ральфу Гёлерту грозит пять лет тюрьмы и штраф.

Павел Цуканов, Елена Черненко