Олаф Шольц добывает газ в Канаде

Канцлер Германии Олаф Шольц с министром экономики, вице-канцлером Робертом Хабеком прибыли с трехдневным визитом в Канаду. Главная цель — договориться о долгосрочном энергетическом сотрудничестве, в первую очередь о поставках сжиженного природного газа (СПГ) взамен российского трубопроводного. Путешествие за океан проходит на фоне рекордного падения рейтингов правительства ФРГ и попыток властей максимально запастить газом в преддверии «холодной зимы». Проблема диверсификации поставщиков «голубого топлива» осложняется тем, что в Германии по-прежнему не введены в эксплуатацию терминалы для приема СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канада так же богата ресурсами, как Россия, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, прилетев в Монреаль, «с той лишь разницей, что это надежная демократия» (справа на фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо)

Фото: Christinne Muschi, Reuters Канада так же богата ресурсами, как Россия, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, прилетев в Монреаль, «с той лишь разницей, что это надежная демократия» (справа на фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо)

Фото: Christinne Muschi, Reuters

В понедельник Олаф Шольц и Роберт Хабек прибыли в Монреаль (провинция Квебек). В рамках трехдневного визита политики также посетят Торонто в провинции Онтарио и Стивенвилл в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Заявленная цель их поездки — подписание соглашения о сотрудничестве в сфере водородной энергетики и обсуждение потенциальных поставок СПГ и других энергоресурсов. По словам господина Шольца, Россия стала непривлекательной для Германии в качестве экспортера углеводородов, а Канада «так же богата природными ресурсами…с той лишь разницей, что это надежная демократия». Поэтому Берлин намерен «еще больше углубить эти отношения и еще теснее сотрудничать, особенно в области энергетики и защиты климата», заявил канцлер.

Визит в Канаду проходит на фоне сообщений о рекордном падении рейтинга правительства ФРГ и угрозы «холодной зимы» из-за возможных перебоев с поставками трубопроводного газа из России. По данным опроса социологического института INSA, опубликованного газетой Bild am Sonntag, 62% немцев недовольны политикой Олафа Шольца на посту главы правительства и лишь 25% придерживаются противоположного мнения. А на вопрос, кого бы из действующих политиков они хотели бы видеть на посту канцлера, 25% респондентов назвали Роберта Хабека, а 19% — лидера оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Действующий председатель правительства оказался только на третьей строчке с 18% поддержки. При этом еще в марте, согласно аналогичному исследованию, 46% жителей ФРГ были удовлетворены работой канцлера Шольца, недовольны — 39%. Напомним, что нынешняя правящая коалиция Германии, прозванная «Светофор», состоит из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП).

Падение популярности действующего канцлера во многом связано с экономической ситуацией в стране и энергетическим кризисом — в преддверии зимы по-прежнему не решена проблема обеспечения потребностей Германии в природном газе на фоне сокращения поставок из России. Также на рейтинги одобрения повлиял скандал с так называемым делом Cum-Ex — расследование возможных связей представителей СДПГ с мошенниками, сумевшими обмануть государство на миллиарды евро с помощью схемы по уходу от налогов.

Впрочем, репутационные издержки от этого скандала не идут ни в какое сравнение с ущербом для рейтинга правительства, который наносит ухудшение экономического положения, связанное в первую очередь с ростом цен на газ и угрозой его дефицита в зимний период. Достроенный «Северный поток-2» после начала боевых действий на Украине 24 февраля так и не был введен в эксплуатацию, а «Северный поток-1» задействован лишь на 20% мощности. С 31 августа по 2 сентября поставки и вовсе будут приостановлены в связи с плановыми техническими работами. «Газпром» уверяет, что после этого транспортировка газа возобновится, но немцы, похоже, в этом сомневаются. Москва настаивает на исключительно технических причинах сокращения энергопоставок, Берлин же расценивает снижение подачи «голубого топлива» как политическое давление.

По словам господина Хабека, Германии предстоит «очень сложная зима», и Берлин ждет, что президент РФ Владимир «Путин в дальнейшем еще больше сократит подачу газа». На этом фоне немецкое правительство активно работает над заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ) и ищет альтернативные возможности поставок. По данным федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), на 22 августа ПХГ заполнены на 79,5%, при этом хранилище Rehden, ранее находившееся под контролем «Газпрома», заполнено на 60,4%. Еще в апреле это ПХГ — одно из крупнейших в Европе — было заполнено менее чем на 1%. «Ситуация напряженная, и нельзя исключить дальнейшего ухудшения ситуации. Однако в настоящее время поставки газа в Германию стабильны»,— утверждается в последнем отчете BNetzA.

Недавно в СМИ появились сообщения, что Берлин не может найти на мировом рынке необходимых объемов СПГ, чтобы заменить российский газ. Роберт Хабек эту информацию опроверг. Как передает Deutsche Welle (в РФ внесена в реестр иноагентов), вице-канцлер в эфире канала ZDF заявил, что газ уже на самом деле закуплен, только доставить его пока невозможно — терминалы по приему СПГ по-прежнему находятся в стадии строительства на немецком побережье. По данным местной прессы, первый терминал-СПГ в Германии заработает не раньше декабря 2022 года, остальные — позже.

Тем не менее утверждения, что газ уже закуплен в достаточных объемах, и отсутствие инфраструктуры для его приема не помешали Олафу Шольцу и Роберту Хабеку вместе с крупной бизнес-делегацией заранее отправиться в Канаду и наметить поставки СПГ на будущее. Стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в производстве и транспортировке водорода, поставках в Германию СПГ и добыче в Канаде минералов и различных металлов.

Алексей Забродин