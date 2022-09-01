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«Сахих аль-Бухари» нашел своего читателя

Рамзан Кадыров осудил включение сборника хадисов в список экстремистских материалов

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал внесение Минюстом в список экстремистских материалов «Сахих аль-Бухари». Сборник исламского предания суннитов был ранее признан судами Татарстана экстремистским, но господин Кадыров назвал книгу «второй по значимости после Корана» и обвинил суды в некомпетентной экспертизе. В Совете муфтиев России согласились с этой оценкой и подтвердили, что мусульмане «вновь столкнулись с запретом классической мусульманской литературы». Районным судам зачастую легче «на всякий случай» запрещать религиозные книги, чем разбираться в их сути, говорит эксперт, называющий эту практику применения закона «порочной».

Рамзан Кадыров (на экране)

Рамзан Кадыров (на экране)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров (на экране)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

960-страничную книгу «Сахих аль-Бухари», изданную в 2007 году, Минюст РФ признал экстремистским материалом 29 августа. В ведомстве руководствовались решением Лаишевского райсуда Татарстана от декабря 2021 года (в июле 2022 года подтверждено республиканским Верховным судом). На решение Минюста резко отреагировал Рамзан Кадыров, который назвал «Сахих аль-Бухари» «достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада» и второй по значимости религиозной книгой после Корана, а татарские суды обвинил в «некомпетентной экспертизе». «Теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические издания?» — задается в своем Telegram-канале вопросом господин Кадыров.

«Межконфессиональный мир в большой России строится на принципах свободы вероисповедания»,— напоминает Рамзан Кадыров. «Сахих аль-Бухари» — один из шести основных сборников исламского предания суннитов. В реестр Минюста на основании решений судов Татарстана были также внесены «Булюг аль-Марам» и первый том «Толкования Священного Корана».

Как следует из заключения Казанского межрегионального центра экспертиз (его приводит внесенный в реестр иноагентов информационно-аналитический центр «Сова»), издания содержат тезисы, отрицающие светскую систему государства, а также признаки враждебного отношения к иудеям, христианам и другим лицам, не исповедующим ислам.

Книги «пропагандируют превосходство ислама» и направлены на «побуждение мусульман к совершению насильственных действий», добавляется в тексте экспертизы. В свою очередь, Рамзан Кадыров упоминает в обращении экспертизу Московского исламского университета. «Ислам обязывает мусульман защищать интересы государства… если государство не ущемляет религию. Посмотрите, что творится в Европе. Карикатуры на лучшего из людей, акции против хиджабов, митинги против мусульман — все это привело к деградации общества до уровня ниже животного»,— считает президент Чечни, призывая пересмотреть решение о признании «Сахих аль-Бухари» экстремистским изданием.

В 2021 году в России резко выросло число осужденных по «экстремистским» статьям

Первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов подтверждает, что «мусульмане России вновь столкнулись с запретом классической литературы». «Сунна пророка Мухаммада (мир ему), изложенная в достоверных хадисах, является вторым источником религиозных знаний и мусульманского права после Священного Корана. Поэтому запрет одного из переводов самого авторитетного сборника хадисов, "Сахих аль-Бухари", совершенно недопустим»,— сказал Рушан Аббясов. Он выразил уверенность, что книгу удастся изъять из списка экстремистских.

Глава информационно-аналитического центра «Сова» (внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский говорит, что «авторитетные средневековые исламские источники, точнее их переводы, не раз запрещались». Ситуацию с «Сахих аль-Бухари» он связывает с тем, что перевод средневекового текста «читается как будто современный»: «И конечно, получается экстремизм. Это глупость. Религия — это культура и традиция интерпретации и реинтерпретации текстов. Нелепо толковать религиозные тексты буквально, тем более созданные в другую эпоху»,— говорит господин Верховский.

Эксперт вспоминает, что подобные запреты — например, на один из переводов Корана — уже отменяли.

В 2015 году признание городским судом Южно-Сахалинска книги «Мольба к Богу: ее назначение и место в Исламе» экстремистской было отменено после аналогичного протеста Рамзана Кадырова.

Тогда эта ситуация даже привела к принятию законодательных поправок, запрещающих признавать экстремистскими священные тексты мировых религий, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Периодически возникают случаи, когда какому-либо районному суду легче принять решение о запрете книги, вызывающей вопросы у верующих и правоохранительных органов, просто на всякий случай или из-за нескольких неаккуратных фраз,— говорит господин Лункин.— Экспертиза по таким делам используется волюнтаристским образом, четких требований к эксперту в законе не установлено, и в оценке заключений по сборнику хадисов стоит согласиться с Рамзаном Кадыровым». Эксперт считает, что ситуация с «Сахих аль-Бухари» показывает «характерные черты порочной практики применения закона в этой сфере».

Александр Воронов, Павел Коробов, Ульяна Миронова

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